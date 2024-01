Turismo en Invierno, Tour por Helsinki en enero

¿Te gustaría visitar Helsinki en invierno?

Si eres un amante de la nieve, el frío y la cultura nórdica, esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar. En este artículo, te voy a contar cómo puedes hacer un tour por Helsinki en invierno y disfrutar de todo lo que esta ciudad tiene que ofrecer.

Helsinki es la capital de Finlandia y una de las ciudades más importantes del norte de Europa. Tiene una población de alrededor de 650.000 habitantes y se encuentra en la costa del golfo de Finlandia, frente a Estonia. Su clima es frío y húmedo, con temperaturas medias que rondan los -5°C en enero y febrero, los meses más fríos del año. Sin embargo, esto no impide que Helsinki sea una ciudad vibrante, moderna y llena de encanto.

Una de las mejores formas de conocer Helsinki en invierno es hacer un tour guiado por sus principales atracciones. Hay varias opciones disponibles, desde tours a pie, en bicicleta o en autobús, hasta tours temáticos, como el tour de diseño, el tour gastronómico o el tour histórico. Sea cual sea tu preferencia, seguro que encontrarás un tour que se adapte a tus gustos e intereses.

Algunos de los lugares que no puedes perderte en tu tour por Helsinki son:

La Plaza del Senado: Es el centro neurálgico de la ciudad y el lugar donde se encuentran algunos de los edificios más emblemáticos, como la Catedral Luterana, el Palacio del Gobierno y la Universidad. La plaza está rodeada de estatuas y fuentes y tiene una atmósfera solemne y elegante.

El Mercado del Puerto: Es un mercado al aire libre que se ubica en el puerto sur de la ciudad. Aquí podrás encontrar todo tipo de productos locales, desde frutas y verduras, hasta pescado, carne y queso. También hay puestos de comida donde podrás degustar platos típicos finlandeses, como el salmón ahumado, las salchichas o los pasteles de arándanos. El mercado está abierto todos los días, excepto los domingos, y es un lugar ideal para mezclarte con los locales y sentir el ambiente marinero de la ciudad.

La Iglesia Temppeliaukio: Es una iglesia luterana que se construyó en 1969 excavando una roca de granito. Su aspecto exterior es sobrio y discreto, pero su interior es impresionante. Tiene una cúpula de cobre que deja entrar la luz natural y crea un efecto acogedor y místico. Las paredes son de piedra natural y el altar está hecho de hielo. La iglesia también tiene una excelente acústica y suele albergar conciertos de música clásica.

El Museo Nacional de Finlandia: Es el museo más importante del país y el lugar donde podrás aprender sobre su historia, cultura y tradiciones. El museo tiene varias salas dedicadas a diferentes épocas y temas, desde la prehistoria hasta la actualidad. Podrás ver objetos, documentos, fotografías y obras de arte que te contarán la historia de Finlandia y sus habitantes. El museo también tiene exposiciones temporales y actividades educativas para todos los públicos.

El Parque Sibelius: Es un parque público que se encuentra en el distrito de Töölö. Está dedicado al compositor finlandés Jean Sibelius, considerado uno de los más importantes del siglo XX. En el parque hay un monumento que homenajea al músico, formado por más de 600 tubos metálicos que simbolizan su obra. El parque también tiene senderos, bancos y zonas verdes donde podrás relajarte y disfrutar del paisaje invernal.

Estos son solo algunos ejemplos de lo que puedes ver y hacer en tu tour por Helsinki en invierno. Hay mucho más por descubrir en esta ciudad fascinante y acogedora. No lo dudes más y reserva tu tour por Helsinki en invierno hoy mismo. Te aseguro que no te arrepentirás.

