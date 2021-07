Turismo Terapéutico: Viaja y crece emocionalmente

Desde hace más de 14 años, la psicóloga venezolana, Tatiana Lemos, lideriza una tendencia de viajar, llamada “Turismo Terapéutico”. Más de 1000 personas han vivido la experiencia, que inicio con un viaje en el 2007 a Canaima y se ha extendido a diversos sitios turísticos de nuestra maravillosa Venezuela.

Tatiana Lemos apuesta por el cambio profundo del alma con el objetivo de afrontar los desafíos de la vida. El Turismo Terapéutico aplica el modelo de psicoterapia EPICE que toma en cuenta variables estructurales (personalidad), Paradigmática (pensamiento), Integrativa (de aprendizaje), Cuántica (variables energéticas) y Espirituales.

El reconocimiento de necesidades, miedos y proyección de nuestro futuro, mezclado a un ambiente idóneo, como cualquier zona turística venezolana: Margarita, Boca de Uchire, Mochima, Canaima, Los Roques, Choroni, Gran Sabana, Mérida y otros; es el plan ideal al cual nos invita Lemos.

“Existe una planificación mensual, de los destinos, fechas y costos; que publicamos en la página web y boletines que se distribuyen vía mailing. El ciudadano actual vive en un constante conflicto social, que busca la solución de problemas básicos: gasolina, comida, electricidad, internet; y nos hemos olvidado de alimentar el alma y las cosas que nos hacen felices” asegura Tatiana.

El Turismo Terapéutico ha estado presente en el Congreso Venezolano de Psicología, actividades internacionales, simposios y otros; dando excelentes comentarios y ampliando su radio de acción en el mundo.

En las actividades realizadas en el Salto Ángel se cuenta con el apoyo de indígenas Pemon Kamarakoto y los agentes comerciales tales como: Campamento Kavac, Campamento Uruyen, Tapuy Lodge, Campamento Wey Tepuy, Campamento Parakaupa y Kaikarwa Tours. Y actualmente Lemos inauguró su propio agente comercial “Victoria Travels”.

El Turismo Terapéutico es una tendencia que continua avanzando y sumando nuevos seguidores. Si deseas más información visita la página web www.tatianalemos.com y el Instagram @TatianaLemospsi

