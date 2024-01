Turismo en Invierno, Tour por Sydney en enero 2024

¿Te gustaría visitar Sydney en enero de 2024?

En invierno a algunos les gusta la nieve y a otros el sol por lo que una visita a Australia es lo más recomendable si las latitudes calientes son tu preferencia en esta fecha.

Si es así, te tenemos una excelente opción para que disfrutes de esta hermosa ciudad australiana. Se trata de un tour por Sydney que te permitirá conocer sus principales atracciones, su cultura, su gastronomía y su ambiente. El tour tiene una duración de 10 días y 9 noches, e incluye alojamiento, transporte, entradas a los sitios de interés y guía profesional. A continuación, te contamos los detalles de este increíble viaje.

Día 1: Llegada a Sydney

Llegarás al aeropuerto internacional de Sydney, donde te estará esperando un representante de nuestra agencia para trasladarte al hotel. Allí podrás descansar y prepararte para el inicio del tour al día siguiente.

Día 2: Opera House y Harbour Bridge

Después del desayuno, saldrás a explorar dos de los iconos más famosos de Sydney: la Opera House y el Harbour Bridge. La Opera House es un impresionante edificio de arquitectura moderna que alberga varias salas de espectáculos y exposiciones. Podrás recorrer su interior y admirar su diseño único. El Harbour Bridge es un puente metálico que cruza la bahía de Sydney y ofrece unas vistas espectaculares de la ciudad y el mar. Podrás caminar por su pasarela o, si te atreves, subir a su arco con un tour especial.

Día 3: The Rocks y Darling Harbour

Hoy conocerás dos de las zonas más animadas y atractivas de Sydney: The Rocks y Darling Harbour. The Rocks es el barrio más antiguo de la ciudad, donde se fundó la primera colonia británica en 1788. Aquí podrás ver edificios históricos, museos, galerías de arte y mercados. También podrás disfrutar de la gastronomía local en sus numerosos restaurantes y pubs. Darling Harbour es un área moderna y renovada que alberga el acuario, el zoo, el museo marítimo y el jardín chino. Aquí podrás ver una gran variedad de animales marinos y terrestres, aprender sobre la historia naval de Australia y relajarte en el oasis verde del jardín chino.

Día 4: Blue Mountains

Hoy saldrás de la ciudad para visitar uno de los parques nacionales más bellos y populares de Australia: las Blue Mountains. Estas son unas montañas cubiertas de bosques de eucaliptos que tienen un tono azulado debido a la evaporación del aceite de las hojas. Aquí podrás ver formaciones rocosas impresionantes, como las Three Sisters, cascadas espectaculares, como las Wentworth Falls, y miradores panorámicos, como el Echo Point. También podrás hacer senderismo por los senderos del parque o tomar el tren o el teleférico para ver el paisaje desde otra perspectiva.

Día 5: Bondi Beach y Manly Beach

Hoy dedicarás el día a disfrutar de las playas más famosas y concurridas de Sydney: Bondi Beach y Manly Beach. Bondi Beach es una playa urbana que tiene una gran oferta de ocio, deporte y cultura. Aquí podrás tomar el sol, nadar, surfear, patinar o pasear por el paseo marítimo. También podrás visitar la piscina pública que está junto al mar o el mural que decora la pared del paseo. Manly Beach es una playa más tranquila y familiar que se encuentra al otro lado de la bahía. Para llegar allí tendrás que tomar un ferry que te ofrecerá unas vistas increíbles del puerto. En Manly Beach podrás relajarte, practicar deportes acuáticos o explorar el parque nacional que la rodea.

Día 6: Día libre

Hoy tendrás el día libre para hacer lo que más te apetezca. Puedes aprovechar para seguir conociendo Sydney o para hacer alguna excursión opcional a otros lugares cercanos. Algunas opciones son visitar la isla de Cockatoo, donde hay una antigua prisión; hacer un crucero por el río Hawkesbury, donde hay una reserva natural; o ir a Hunter Valley, donde hay viñedos y bodegas.

Día 7: Canberra

Hoy dejarás Sydney para dirigirte a la capital de Australia: Canberra. Esta es una ciudad planificada que se construyó a principios del siglo XX para albergar las instituciones políticas y administrativas del país. Aquí podrás visitar el Parlamento, la Casa del Gobierno, el Tribunal Supremo y la Embajada Real. También podrás ver el Memorial de Guerra, el Museo Nacional y la Galería Nacional de Arte. Además, podrás disfrutar de los espacios verdes y los lagos artificiales que adornan la ciudad.

Día 8: Jervis Bay

Hoy volverás a la costa para visitar una de las joyas naturales de Australia: Jervis Bay. Esta es una bahía que tiene unas playas de arena blanca y unas aguas cristalinas que albergan una gran biodiversidad marina. Aquí podrás hacer snorkel, kayak, paddle surf o avistamiento de delfines y ballenas. También podrás relajarte en la playa o hacer un picnic en el parque nacional que la protege.

Día 9: Regreso a Sydney

Hoy regresarás a Sydney para pasar tu última noche en esta increíble ciudad. Podrás aprovechar para hacer las últimas compras, visitar algún lugar que te haya quedado pendiente o despedirte de la ciudad con una cena especial.

Día 10: Fin del tour

Después del desayuno, te trasladarán al aeropuerto para tomar tu vuelo de regreso a casa. Esperamos que hayas disfrutado de este tour por Sydney y que vuelvas pronto a visitarnos.

