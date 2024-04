Tutorial para aprender a usar Google Lens

Google Lens es una herramienta de inteligencia artificial que te permite utilizar la cámara de tu dispositivo móvil para buscar información sobre el mundo que te rodea. Puedes usarla para:

Identificar objetos: Apunta la cámara hacia un objeto y Lens te dirá qué es, dónde comprarlo y más.

Escanear texto: Escanea texto para traducirlo, copiarlo o buscarlo en la web.

Explorar lugares: Apunta la cámara hacia un lugar de interés y Lens te mostrará información sobre él, como reseñas, fotos y horarios de atención.

Obtener ayuda con tareas: Usa Lens para resolver ecuaciones matemáticas, traducir idiomas y más.

¿Qué necesitas para empezar?

Para usar Google Lens, solo necesitas un dispositivo móvil con la aplicación Google Lens instalada. La aplicación está disponible de forma gratuita en Google Play Store y App Store.

Primeros pasos

Descarga e instala la aplicación Google Lens: Si no la tienes ya instalada, descárgala e instálala desde Google Play Store o App Store. Abre la aplicación Google Lens: Una vez que hayas instalado la aplicación, ábrela en tu dispositivo móvil. Apunta la cámara hacia un objeto o texto: Enmarca el objeto o texto que deseas que Lens reconozca en la pantalla de tu dispositivo. Toca la pantalla para ver los resultados: Google Lens te mostrará una serie de resultados relacionados con el objeto o texto que has enfocado.

Funciones avanzadas

Traducir idiomas: Apunta la cámara hacia texto en un idioma extranjero para traducirlo a tu idioma.

Buscar productos: Apunta la cámara hacia un producto para encontrar información sobre él, como precios, reseñas y dónde comprarlo.

Agregar eventos a tu calendario: Escanea un póster o anuncio para agregar un evento a tu calendario.

Obtener información sobre plantas y animales: Apunta la cámara hacia una planta o animal para obtener información sobre su especie, cuidado y más.

Recursos adicionales

Ayuda de Google Lens: https://lens.google/

¡Esperamos que este curso te haya resultado útil!

Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos.

