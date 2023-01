Uganda declara el fin del brote de la enfermedad del Ébola

Brazzaville/Kampala – Uganda declaró hoy el final del brote de la enfermedad del Ébola causado por el ébolavirus de Sudán, menos de cuatro meses después de que se confirmara el primer caso en el distrito central de Mubende del país el 20 de septiembre de 2022. “Uganda puso fin rápidamente al brote de ébola al intensificar las medidas de control clave, como la vigilancia, el rastreo de contactos y la infección, la prevención y el control. Si bien ampliamos nuestros esfuerzos para implementar una respuesta sólida en los nueve distritos afectados, la varita mágica han sido nuestras comunidades que entendieron la importancia de hacer lo necesario para poner fin al brote y tomaron medidas”, dijo la Dra. Jane Ruth Aceng Ocero. , Ministro de Salud de Uganda. Fue el primer brote de ébolavirus en Sudán del país en una década y el quinto en general para este tipo de ébola. En total hubo 164 casos (142 confirmados y 22 probables), 55 muertes confirmadas y 87 pacientes recuperados. Más de 4000 personas que entraron en contacto con casos confirmados fueron seguidas y su salud monitoreada durante 21 días. En general, la tasa de letalidad fue del 47%. El último paciente fue dado de alta el 30 de noviembre cuando comenzó la cuenta regresiva de 42 días para el final del brote. Las autoridades de salud mostraron un fuerte compromiso político e implementaron acciones aceleradas de salud pública. Las personas en las comunidades de puntos críticos de Mubende y Kasanda experimentaron movimientos restringidos. “Felicito a Uganda por su respuesta sólida e integral que ha resultado en la victoria de hoy sobre el ébola”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Uganda ha demostrado que se puede derrotar al ébola cuando todo el sistema trabaja en conjunto, desde tener un sistema de alerta, encontrar y atender a las personas afectadas y sus contactos, hasta lograr la plena participación de las comunidades afectadas en la respuesta. Las lecciones aprendidas y los sistemas implementados para este brote protegerán a los ugandeses y a otros en los años venideros”. Este brote de ébola fue causado por el ébolavirus de Sudán, una de las seis especies del virus del ébola contra las cuales aún no se han aprobado terapias ni vacunas. Sin embargo, la larga experiencia de Uganda en la respuesta a epidemias le permitió al país fortalecer rápidamente áreas críticas de la respuesta y superar la falta de estas herramientas clave. “Sin vacunas ni terapias, este fue uno de los brotes de ébola más desafiantes de los últimos cinco años, pero Uganda mantuvo el rumbo y perfeccionó continuamente su respuesta. Hace dos meses, parecía que el ébola arrojaría una sombra oscura sobre el país hasta bien entrado 2023, ya que el brote llegó a ciudades importantes como Kampala y Jinja, pero esta victoria comienza el año con una nota de gran esperanza para África”. dijo el Dr. Matshidiso Moeti, Director Regional de la OMS para África. Poco después de que Uganda declarara el brote del ébolavirus en Sudán, la OMS trabajó con una gran variedad de socios, incluidos desarrolladores de vacunas, investigadores, donantes y las autoridades sanitarias de Uganda, para identificar terapias y vacunas candidatas para su inclusión en los ensayos. Se identificaron tres vacunas candidatas y más de 5000 dosis de estas llegaron al país con el primer lote el 8 de diciembre y los dos últimos el 17 de diciembre. La velocidad de esta colaboración marca un hito en la capacidad global para responder a brotes que evolucionan rápidamente y evitar que se agranden. “Si bien estas vacunas candidatas no se utilizaron durante este brote, siguen siendo la contribución de Uganda y sus socios en la lucha contra el ébola. La próxima vez que ataque el ébolavirus en Sudán, podemos reavivar la sólida cooperación entre los desarrolladores, los donantes y las autoridades sanitarias y enviar las vacunas candidatas”, dijo el Dr. Yonas Tegegn Woldemariam, Representante de la OMS en Uganda. La OMS y sus socios apoyaron a las autoridades sanitarias de Uganda desde el comienzo del brote, desplegando expertos, brindando capacitación en rastreo de contactos, pruebas y atención de pacientes, así como construyendo centros de aislamiento y tratamiento y proporcionando kits de pruebas de laboratorio. Gracias a los esfuerzos conjuntos, el tiempo de procesamiento de las muestras de ébola se redujo de unos pocos días a seis horas. La OMS ayudó a proteger a los trabajadores sanitarios de primera línea organizando un suministro constante de equipo de protección personal. La Organización proporcionó casi US$ 6,5 millones para la respuesta de Uganda y US$ 3 millones adicionales para apoyar la preparación en seis países vecinos. Aunque se ha declarado que el brote en Uganda ha terminado, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia y están listas para responder rápidamente a cualquier brote. Se ha puesto en marcha un programa de seguimiento para ayudar a los supervivientes. Los países vecinos permanecen en alerta y se les alienta a continuar fortaleciendo sus capacidades para detectar y responder a los brotes de enfermedades infecciosas. FUENTE. NDP OMS