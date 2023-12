Una Noche Inolvidable: ‘Mi Primera Navidad’ en Santa Teresa del Tuy

Por Cilver Azuaje

Como periodista, he sido testigo de innumerables eventos, pero pocos han capturado la esencia de la alegría y la comunidad como lo hizo «Mi Primera Navidad», un evento mágico organizado por la Escuela de Formación Artística Mariet Taglioni, que tuvo lugar el 9 de diciembre de 2023 en el Cine Teatro de Santa Lucía del Tuy. Esa noche no solo fue una celebración de la danza y la Navidad, sino también un testimonio del talento y la pasión de cada joven participante que subió al escenario.

El espectáculo comenzó con «Opening (Merry Christmas)», donde todas las alumnas participaron en un número que estableció el tono festivo del evento. La emoción en el teatro era palpable, con más de 130 personas reunidas para disfrutar de una noche única.

La categoría Iniciación presentó «El niño criollo» y «Rodolfo el Reno». Aurora G., Nathalia A., Stefany N., Jaiverlin R., Ariadna A., Maria P. B., Anna P. G., Isabella T., Anggieth S., Victoria M. y Carmen P. capturaron los corazones de la audiencia. Cada una de estas jóvenes bailarinas aportó su toque único al escenario, llenando la sala con la magia de la Navidad.

Luego, la categoría Infantil subió al escenario. Victoria S., Wiliannys B., Yenderlin N., Ana B., Jurisbet P., Victoria Q., Francheska A., Marianyi B., Ana R., Jannis S., Fabiola G., Freiderlin R., Nicolle R., Albany J., Daleska P., Danielys F. y Mariangel V., presentaron «Mi Burrito Sabanero», «Feliz Navidad» y «Tamborilero». Su actuación fue un despliegue vibrante de energía y coordinación, mostrando no solo habilidades técnicas sino también una capacidad innata para transmitir la alegría de la temporada.

El grupo Pre-Juvenil, compuesto por Adamaris G., Sofia V., Joedlys N., Victoria R., Alanis R. y Osmelid M., ofreció un espectáculo impresionante con «Merengue Navideño» y «Santa llegó a la ciudad». Estas bailarinas, con su técnica refinada y expresividad, mostraron la madurez artística que la Escuela Mariet Taglioni fomenta en sus estudiantes.

El gran final, «Cierre (Parrandón Navideño)», fue un momento de unidad y celebración, donde todas las bailarinas compartieron el escenario en una explosión de color, música y movimiento. Este acto no solo cerró la noche con una nota alta, sino que también simbolizó la unión y el espíritu comunitario que define a la Escuela Mariet Taglioni.

Detrás del escenario, el compartir masivo entre los representantes y los asistentes reforzó la sensación de comunidad. Fue un recordatorio conmovedor de que el arte y la celebración pueden unir a las personas, independientemente de sus diferencias.

Al reflexionar sobre «Mi Primera Navidad», es evidente que fue mucho más que un evento de danza. Fue una celebración de la comunidad, un recordatorio del poder unificador del arte y una expresión del espíritu navideño. Cada bailarina, con su actuación única, aportó algo especial a la noche, creando un tapiz de recuerdos que permanecerá en el corazón de todos los que tuvieron el placer de asistir.

Fue un testimonio del talento, la dedicación y el espíritu de la Escuela de Formación Artística Mariet Taglioni (academiamt.com) Como periodista, me siento honrado de haber presenciado un evento tan impresionante y conmovedor, una verdadera celebración de la danza, la comunidad y la alegría de la temporada navideña.