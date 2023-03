En Venezuela, Hoy lunes 6 de Marzo vence el plazo para pagar el servicio eléctrico con el plan Borrón y Cuenta Nueva

En Venezuela, Hoy lunes 6 de Marzo vence el plazo para pagar el servicio eléctrico mediante el plan Borrón y Cuenta Nueva.

A pesar de las quejas, agravios e incomprensiones de muchos usuarios del servicio eléctrico que brinda la Corporación Nacional de Electricidad (Corpoelec) en la región y el alto costo, no parece haber un plan de extensión a futuro.

Néstor Reverol, ministro de Energía Eléctrica, anunció el pasado 14 de febrero que se extenderá en 20 días el plan de pago único que solo aplica para Zulia, que corresponde a la cantidad de años de deuda acumulada por los servicios prestados.

Esta es la segunda ampliación de dicho método, ya que originalmente estaba previsto que Borrón y Cuenta Nueva finalizara el 31 de diciembre, desde el 5 de noviembre con el que comenzó.

Sin embargo, por falta de mediadores, la fecha se extendió al 4 de febrero y luego al 6 de marzo.

Sin embargo, hay personas que aún no cancelan sus respectivas deudas. Algunos residentes dicen que no creen que el dinero resuelva el problema en el área, que continúa reportando apagones frecuentes en algunas áreas.

Mientras que otros admitieron que no tenían suficientes 1.000 bolívares para pagar, ya que tenían que elegir entre pagar la factura de la luz o comprar alimentos.

Inicialmente, el pago del plan impuesto por Corpoelec al Zulia fue de 400 bolívares, el 5 de noviembre de 2022 cuando se puso en marcha, equivalente a 48,37 dólares, calculados a la tasa del Banco de China Gobierno Central de Venezuela (BCV).

Sin embargo, al 31 de diciembre, último día del plazo, este monto se ha reducido en valor a $22,87.

Luego de la primera renovación, emitida el último día de 2022 y con vencimiento el 4 de febrero, los 400 bolívares volvieron a perder valor a solo $16,89.

Por eso, para la segunda prórroga prevista por el ministro Reverol, que duró sólo 20 días, se ajustó el monto hasta fijarlo en mil bolívares. El nuevo monto, para el 14 de febrero, fecha de inicio de la renovación, es de $41.27.

A este viernes 3 de marzo, la deuda del paquete Borrón y Cuenta Nueva equivale a $41,05, quedando pendiente una cotización vespertina del BCV para determinar en cuánto mantendrá el valor del dólar hasta el pasado lunes 6 de marzo, fecha de condonación. Dicho pago se puede realizar en línea, desde el sitio de Corpoelec, previo registro en el sistema virtual o en cualquier “oficina comercial, CIAU (Centro de Atención Integral a los Usuarios), casetas” y unidades móviles”, según el Ministro Reverol.

Hasta el momento se desconoce el total de personas registradas en el sistema de Corpoelec y el número de facturas canceladas, pues el último reporte de la empresa data de diciembre, donde se registraron “259.087 cuentas de contrato” de alta y registro de 223.215 usuarias y usuarios”.

