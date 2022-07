Venezuela implementará «Pase Viajero de Bioseguridad» para entrar al país

CARACAS, VENEZUELA.- El gobierno de Venezuela activará un tipo de pase electrónico para viajeros que deseen ingresar al país, este mecanismo del INAC se aplicará a los pasajeros que viajen hacia Venezuela y se hará de forma electrónica. El proceso generará un QR que debe presentar en el mostrador de la aerolínea antes de embarcarse

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) informó el miércoles 12 de julio que puso en marcha un sistema automatizado llamado «Pase Viajero de Bioseguridad» -o Biocheck- con el fin de poder hacer una validación electrónica del esquema de vacunación que los pasajeros presenten antes de embarcarse a Venezuela, el cual entrará en vigencia a partir del 1° de agosto.

La solicitud de este Biocheck deberá hacerla visitante la web biocheck.inac.gob.ve y completar los datos que se le pidan. Debe además enviar una foto tipo selfie en la que se vea el pasaporte, cédula de identidad o documento nacional de identidad, junto a un certificado de vacunación contra la covid-19.

Si no presenta el esquema de vacunación, cuya última dosis debe ser al menos de 14 días antes de viajar, el pasajero debe adjuntar en esa foto el resultado negativo de una prueba PCR copn una vigencia máxima de 72 horas antes de viajar al país.

De acuerdo al portal del INAC, una vez hecho el registro el sistema va a generar un mensaje que se envía al correo electrónico del pasajero para reportar que se culminó el proceso. A partir de ahí, se analizan los datos enviados y máximo en 72 horas ya tiene su «Pase Viajero de Bioseguridad», el cual estará en formato PDF y con un código QR, el cual debe presentar obligatoriamente en el counter de la aerolínea o cuando se le pida.

Advierten que si el proceso es negativo, se le va a explicar al pasajero el por qué fue rechazada la solicitud y deberá empezar de nuevo el mecanismo. No indican si el mismo es pago.

