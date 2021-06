VENEZUELA: Intensas Lluvias causan el caos en Caracas, Fotos y Videos.

En las últimas 24 horas las intensas lluvias acaeciadas en la zona de la Gran Caracas y parte del litoral central de Venezuela, han provocado inundaciones y situaciones que han puesto en peligro a las personas.

Adicionalmente gran cantidad de sectores en la zona han quedado sin servicio eléctrico, se desconoce si esto está ligado a la situación con las lluvias, o simplemente se suma a los apagones que frecuentemente ya se de en la zona de la Gran Caracas, que en el pasado ocurrían en menor cantidad a los presentados en el resto del territorio nacional.

#25Junio #FaroConLaComunidad Siguen llegando videos vecinales de los estragos que iba dejando la #Lluvias caída el día de ayer en el municipio Sucre, esta vez se trata del sector San Isidro en #Petare norte, la falta de mantenimiento en los drenajes ocasionan estas situaciones. pic.twitter.com/IWuqjzJ1nG — Faro Comunitario (@FaroComunitario) June 25, 2021

#Lluvias en el sector independencia de la carretera nacional Caracas los Teques pic.twitter.com/mX7n7EDC1m — Tony (@tonylimonta18) June 25, 2021

#Lluvias #Caracas @jesusarmasccs: El Metro no se salva de la inundación. Cualquier lluvia puede causar un caos en esta ciudad. pic.twitter.com/amDoK7lhz3 – @ReporteYa — Class 98.7FM Noticias (@Class987FM) June 25, 2021

