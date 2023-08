Por número de inscritos

Venezuela Padel Fest se coronó como la mayor competencia de padel del mundo

Caracas, Especial.- Una gran victoria se anotó la primera edición del Venezuela Padel Fest al realizar la mayor competencia de padel del mundo, con un total de 1.440 jugadores inscritos en las distintas categorías, disputando puntos para el ranking nacional y un monto a repartir de 28.000 dólares en premios, en las canchas del Centro Deportivo San Luis.

El evento, que cerró la noche del domingo 13 con la final de las primeras categorías femenina y masculina, se desarrolló durante diez días en la capital venezolana en un ambiente de emoción, que compartieron también los jugadores élite del padel internacional presentes en el festival, tanto para los juegos de exhibición como para la participación en los torneos.

“Ha sido una jornada sorprendente”, destacó el Gerente General del Circuito Padel Venezuela y co-organizador del Venezuela Padel Fest, Daniel Da Silva. “Abrimos inscripciones para un máximo 1.200 jugadores y resultamos sorprendidos con una solicitud de 1.440 jugadores que querían participar, para un total 721 duplas. Despertamos inclusive el interés de jugadores de España y Argentina que vinieron al país especialmente para participar en nuestro evento, aunque era una competencia exclusivamente válida para el ranking nacional. Esto dice mucho de la calidad del padel que se está jugando en Venezuela, la capacidad organizativa y la pasión y receptividad del público venezolano”

La primera edición del Venezuela Padel Fest se desarrolló en 10 canchas de padel ubicadas dentro del Centro Deportivo San Luis, mientras que los cuartos de final y los dos partidos decisivos de la primera categoría masculina y femenina se disputaron en un stadium móvil, construido especialmente para la ocasión dentro del complejo deportivo y bautizado como “Vinotinto Stadium”. Fue levantado en un tiempo récord de cinco días y será desmontado después de concluir las actividades.

El evento convocó además un público estimado en más de 15.000 personas, quienes pudieron disfrutar también de áreas de esparcimiento como una zona gastronómica, un área infantil, charlas y asesorías de medicina y psicología deportiva, clases de yoga y pilates, música en vivo y el acercamiento a una multiplicidad de marcas y productos, que respaldaron con su presencia la realización de este singular encuentro.

El Venezuela Padel Fest fue organizado por el Circuito Padel Venezuela, la escuela deportiva Play Padel, la empresa de ropa y calzado deportivo RS Performance y la marca de bebidas isotónicas Furia Energy, y contó con el aval de la Federación Venezolana de Padel.

Los campeones del Fest

El draw para disputar la posición ganadora de la 1ª. Categoría masculina quedó conformado por los españoles Peter Alonso y Jacobo Blanco y la dupla constituida por el argentino Agustín “El Loco” Torre y el uruguayo Diego Ramos. Con un emocionante juego y un score 6-1 / 6-4, se titularon campeones Agustín “El Loco” Torre y Diego Ramos.

En cuanto a la 1ª. Categoría femenina se enfrentaron dos duplas venezolanas: Maggie Piñate y Maru Turrillo contra Ágata Hernández y Natacha Grau. En el encuentro se alzaron con la victoria Maggie Piñate y Maru Turrillo, luego de un registro de 7-5 / 5-7 / 6-1.

Los élites en la cancha

El contacto con los ocho jugadores top en el ranking internacional que visitaron el país para realizar dos juegos de exhibición, comenzó con un pequeño y muy breve encuentro con la prensa especializada en una “Zona Mixta”. Todos coincidieron en manifestar su alegría y agradecimiento por las muestras de cariño y reconocimiento del público venezolano, al apenas llegar al complejo deportivo.

“Estoy muy feliz por estar por primera vez en Venezuela. Me dijeron que el padel acá estaba creciendo mucho y lo que estoy viendo es espectacular”, expresó con emoción el argentino Fernando Belasteguín, N° 1 del mundo por 16 años y el jugador con más títulos WPT de la historia. “Debo darle las gracias a todos los venezolanos por ayudar a que este deporte tan bonito crezca aún más. Llevo menos de 24 horas en Venezuela y es emocionante el cariño y el respeto con el que me han tratado”, destacó, asegurando que la calidez venezolana le hacía sentirse entre amigos.

Uno de los momentos más esperados del Venezuela Padel Fest fueron justamente los juegos de exhibición con estos jugadores profesionales del World Padel Tour, ubicados en las posiciones más altas del ranking mundial. Iniciaron el sábado 12 a las 7:00 de la noche, en el nuevo estadio móvil, y continuaron durante la tarde del domingo 13, a la 1:00 pm, como abrebocas a la gran final de la 1ª. Categoría (femenina y masculina) con las que cerró el evento.

La exhibición contó con dos equipos conformados por las estrellas del padel visitantes, dispuestos en un formato estilo Laver Cup, donde se enfrentaron todos contra todos, en dos equipos: uno encabezado por Fernando Belasteguín –denominado «Team Bela»- y otro capitaneado por Juan Martín Díaz. Éstos fueron los dos equipos de la exhibición:

Team Bela Team Juan Martín Fernando Belasteguín (Argentina) Juan Martín Díaz (Argentina) Álvaro Cepero (España) Federico Chingotto (Argentina) Gonzalo Rubio (España) Sebastián Rodríguez (Venezuela) Virginia Riera (Argentina) Patricia Llaguno (España)

Los partidos y exhibiciones fueron transmitidos de manera exclusiva por el canal de señal abierta Meridiano TV, el canal deportivo digital Heros TV y la televisora por suscripción Simple TV.

