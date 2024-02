Venezuela participa en la Cumbre de Changi Aviation Summit en Singapur

Prensa INAC.- Con la oportunidad de compartir experiencias y conocimientos con líderes de la industria aeronáutica a nivel mundial, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), participa en representación de Venezuela, en la II Cumbre de Aviación de Changi Summit, que tiene lugar en Singapur.

La presencia de la comisión venezolana en esta cumbre resalta el compromiso del Gobierno Bolivariano con el desarrollo y la innovación. Durante las sesiones de trabajo, se abordaron temas como los desafíos claves que el sector de la aviación tendrá que enfrentar en el mundo post pandemia y estrategias que permitan mejorar la cooperación entre el sector público y privado.

La participación del INAC, representa un paso importante en la consolidación del Estado venezolano como un actor relevante en el ámbito aeronáutico a nivel internacional, así como el firme compromiso con la excelencia y la vanguardia en el sector aéreo, reflejando la constante búsqueda de mejoras y soluciones innovadoras para contribuir al desarrollo sostenible de la industria.