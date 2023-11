Venezuela presente en 3ra Conferencia sobre la Aviación y los Combustibles Alternativos en Dubai

Prensa MPPT– INAC (22.11.2023). Los Emiratos Árabes Unidos, fue el escenario escogido para la Tercera Conferencia de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) sobre Aviación y Combustibles Alternativos, que se lleva a cabo entre el 20 y el 24 de noviembre en la ciudad de Dubai.

Venezuela está presente en esta Conferencia de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) bajo la representación del Cnel. Leonardo Briceño Dudamel, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), en la que asisten más de 1.000 participantes de diversas partes del mundo, incluidos más de 40 ministros, delegaciones gubernamentales que superan los 90 países, y representantes de más de 30 organizaciones internacionales y regionales relevantes.

Los directores generales de las principales aerolíneas, empresas productoras de combustible y fabricantes de aviones, también se dieron cita con el objetivo principal discutir y promover el uso de combustibles alternativos en la industria de la aviación, como parte de los esfuerzos por reducir las emisiones contaminantes y fomentar la sostenibilidad ambiental.

El Estado venezolano, como participante destacado en esta conferencia, busca impulsar su compromiso con la protección y preservación del medio ambiente y reconoce la importancia de adoptar medidas concretas para reducir las emisiones de carbono y contribuir activamente a la lucha contra el cambio climático y reafirmar la necesidad de promover la transición de la aviación global hacia combustibles de aviación sostenibles (SAF), combustibles de aviación de carbono más bajos (LCAF) y otras fuentes de energía más limpias.

El Gobierno Bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, está orientado a seguir promoviendo e incentivando la investigación y producción de combustibles alternativos en el sector de la aviación. Asimismo, busca establecer alianzas estratégicas con otros Estados y organismos internacionales para impulsar la transición hacia una aviación más sustentable y ecológica, así como la reducción de la huella en la industria aeronáutica.