Venezuela y Belarús firman acuerdos para fortalecer conexión aérea y marítima

Prensa MPPT (29/11/2023).- Autoridades de la Comisión Mixta de Cooperación económico-comercial Belarús – Venezuela suscribieron un acuerdo bilateral y un memorándum de entendimiento en materia de transporte aéreo y marítimo, con el objetivo de fortalecer la conectividad, a través de un boleto único entre las aerolíneas Belavia y Conviasa, así como una alianza entre la empresa estatal BTLC y Corporación Venezolana de Navegación.

Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, a través de una publicación en su cuenta de la red social X: «Suscribimos un acuerdo bilateral en materia de transporte aéreo y tráfico de pasajeros, para fortalecer la conectividad y los servicios entre nuestros pueblos hermanos ¡Desde la República Bolivariana de Venezuela, seguiremos promoviendo el desarrollo mutuo y la innovación!».

“Hoy firmamos un memorándum de entendimiento en materia de transporte marítimo con la República de Belarús, con el objetivo de afianzar las relaciones bilaterales, en ámbitos estratégicos entre ambas naciones, como parte de la Comisión Mixta de Cooperación económico-comercial Belarús – Venezuela”, detalló el ministro.

De esta forma, el Gobierno Bolivariano, a través de la Gran Misión Transporte Venezuela, establece relaciones estratégicas para el desarrollo mutuo, gracias a la cooperación internacional en beneficio de los usuarios y usuarias del transporte aéreo, así como del transporte de carga marítimo.