(Prensa INAC.-8/02/24).- Durante la 1ra Comisión Mixta de Venezuela con Burkina Faso, llevada a cabo durante los días 05 al 07 de febrero de 2024, en las instalaciones de la Casa Amarilla “Antonio José de Sucre, autoridades del sector aéreo de ambos países se reunieron con representantes de la Agencia Nacional de Aviación Civil de Burkina Faso, con el objetivo de fortalecer los lazos en materia aeronáutica entre ambas naciones. En el encuentro, al cual asistió el Viceministro de Transporte Aéreo, GB. Freddy Borges, acompañado por autoridades del INAC, expresaron su interés firme de mejorar la conectividad y promover el intercambio comercial y turístico binacional a través del puente aéreo. Las autoridades coincidieron en la importancia de promover la cooperación, para garantizar estándares de calidad y seguridad en la prestación de servicios, como un elemento clave para contribuir al desarrollo económico y social, asimismo, reafirmaron su disposición de seguir trabajando en conjunto. Con esta iniciativa, Venezuela y Burkina Faso demuestran su compromiso de promover la Diplomacia Bolivariana de Paz, a través del fortalecimiento de los lazos estratégicos en la materia.

Venezuela y Burkina Faso fortalecen la cooperación en el sector aeronáutico was last modified: by