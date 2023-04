Venezuela y Curazao reinician rutas aéreas a partir del lunes 03 de Abril de 2023.

El presidente del Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC), Juan Teixeira, Venezuela y Curazao inauguraron oficialmente los vuelos entre ambos países desde la mañana de este lunes, luego de cuatro años de cierre.

En un mensaje en Twitter, el funcionario aseguró que, tal como lo habían acordado los gobiernos de los dos países, la ruta permanecería abierta desde las 6 de la mañana de hoy.

“Hemos estado trabajando con la autoridad de aviación de la isla caribeña para garantizar que se cumplan todos los requisitos técnicos para los vuelos comerciales. Varias aerolíneas han presentado solicitudes y propuestas y lo hacen. Comenzarán a volar en los próximos días”, dijo Teixeira.

La frontera entre Venezuela y las islas holandesas en el mar Caribe mantiene restricciones desde febrero de 2019, luego de que el opositor Juan Guaidó intentara ingresar a territorio venezolano con la ayuda humanitaria recolectada en Brasil y Colombia, así como las islas de Curazao, Bonaire y Aruba. suspender vuelos

La decisión oficial tomada por el gobierno venezolano incluye la suspensión de vuelos y el cierre del tráfico aéreo con Curazao.

Sin embargo, en diciembre de 2022, los dos gobiernos iniciaron una serie de reuniones para resolver la situación y recientemente acordaron reabrir su frontera caribeña compartida el 3 de abril.

Este domingo, Curacao Airport Partners (CAP) expresó su entusiasmo por la reapertura de fronteras, argumentando que esto traerá mayores oportunidades para la industria y estimulará el turismo y la economía en general en la isla.

“Curacao Airport Partners (CAP) está encantado con la reapertura de la frontera con Venezuela y está listo para ayudar a los viajeros con las compras entre los dos mercados”, dijo el presidente de la compañía, Jonny Andersen, en un comunicado.

