VIDEO: Oposición venezolana hace el ridículo cayéndose a golpes por el control de la Asamblea Nacional

Oposición venezolana hace el ridículo cayéndose a golpes por el control de la Asamblea Naciona

Algo insólito ocurrió el domingo 5 de enero de 2020 en la Asamblea Nacional, en visperas del día de reyes, y es que todos los años en sus primeros días se debe elegir una junta directiva de dicha asamblea para regir durante el período de 12 meses, sucedió que mientras varios diputados les era impedido el paso para llegar al hemiciclo de la sede del poder legislativo venezolano, otros entraron más temprano y otros pasaron por lugares secretos cómo Ramos Allup y compañía.

El momento más acalorado fue cuando unos diputados opositores intentaban iniciar la sesión y otros intentaban impedirla, comenzaron a darse golpes y lanzarse sillas unos a otros, siendo que todos eran de la misma tendencia opositora, es más, la noche anterior durmieron en el mismo hotel ya que la mayoría son de pronvicias o estados lejanos a la capital.

Veamos aquí los videos de la riña..

