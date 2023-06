Solicitud de Empleo: Vigilante disponible en Maracaibo Zona Norte Sector Paraíso Indio Mara y otros de la Parroquia Chiquinquirá

Nombre: Pedro González Nava

Correo electrónico para ser contactado:

Servicios que ofrece: Vigilancia tiempo completo 24 horas o por turnos de 12 horas solo nocturno Servicio de mantenimiento general: pintura, plomería, reparaciones menores de albañilería, impermeabilizante para techos, limpieza de tanques, jardinería, corte y poda de árboles, disposición de escombros, Servicio de fumigación de viviendas

Tipo de empleo que desea encontrar: Presencial.

Ciudad donde desea trabajar: Maracaibo

Zona de la ciudad donde puede presentarse a trabajar puntualmente, sin retrasos de tráfico, transporte público o falta de gasolina: Parroquia Chiquinquirá Sector Santa María Paraíso Indio Mara avenida Baralt

Disponibilidad: Inmediata

Breve descripción del CV: Licdo en Filosofía y Ccs Pedagógicas Me he desempeñado cómo educador, gerente Recursos Humanos en empresa de seguros y Gerente de AYB en Hoteles Golden Monkey Sol Zuliano y Hotel del Lago de Maracaibo Ofrezco servicios con facturación con mi Rif personal

