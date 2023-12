Villanueva Editores presenta volumen 2 del libro Arte Contemporáneo de Venezuela

El 7 de diciembre de 2023 las 6:00 p.m., se presentará en Espacio Arte al Cubo del Cubo Negro el libro Arte Contemporáneo de Venezuela Vol. 2, una publicación cuyo propósito es catalogar y documentar la obra de un grupo de artistas venezolanos que iniciaron y desarrollaron su obra, en un contexto global, en el período comprendido entre 2006 y 2018.

Este esfuerzo por documentar y promover el trabajo de artistas venezolanos es una iniciativa desarrollada por Villanueva Editores para darle continuidad al trabajo realizado con el libro Arte contemporáneo de Venezuela (Caracas, 2006), el cual compiló la obra de algunos de los protagonistas de la escena del arte contemporáneo emergente comprendida entre la década de los noventa y los albores del siglo XXI.

En esta ocasión, Arte Contemporáneo de Venezuela Vol. 2 reúne el trabajo de 26 artistas propuestos por los curadores, investigadores y promotores del arte de Venezuela, Ruth Auerbach, Miguel Miguel, Sandra Pinardi, Lorena González, Félix Suazo, Tahía Rivero, Luis Romero e Isabela Villanueva. Bajo la dirección editorial de Sagrario Berti, Aixa Sánchez, Francisco Raúl Villanueva y el diseño de Álvaro Sotillo, la publicación cuenta con el prólogo de Cecilia Fajardo-Hill, los ensayos de Ruth Auerbach, Fabiola Arroyo, una guía de espacios e iniciativas activas durante el período reseñado, con reseñas de diversos autores sobre los artistas, y con las reproducciones de obras representantivas de sus creadores.

En tal sentido, la publicación documenta el trabajo de los artistas: Ana Alenso, Luis Arroyo, Angela Bonadies, Miguel Braceli, Sol Calero, Iván Candeo, Deborah Castillo, Rubén D´Hers, Juan Pablo Garza, Jaime Gili, Sheroanawe Hakihiiwe, Suwon Lee, Daniel Medina (†), Yucef Merhi, Leonardo Nieves, Jorge Pedro Nuñez, Juan José Olavarría, Erika Ordosgoitti, Oscar Abraham Pabón, Lucía Pizzani, Max Provenzano, Gerardo Rojas, Armando Rosales, Rafael Serrano, Christian Vinck y Raily Stiven Yance.

Asimismo, el libro cuenta con textos de Ruth Auerbach, Fabiola Arroyo, Costanza De Rogatis, Silvia Benedetti, Susana Benko, Sandra Pinardi (†), Macia Pintó, Aixa Sánchez, Félix Suazo, Jesús Torrivilla, Madelon van Schie.

Con el propósito de reafirmar la idea de continuidad, el diseño gráfico quedó en manos del equipo de diseño que llevó adelante el primer volumen: VACA Grakif – Gabriela Fontanillas y Álvaro Sotillo. Privilegió de nuevo la exhibición de la obra de los artistas reseñados, los cuales a manera de catálogo se presentan en orden alfabético, con un breve comentario sobre sus obras en español y en inglés.

En el ensayo Apuntes para un texto inconcluso de un proceso en desarrollo. Arte en tiempos de coyuntura de la curadora e investigadora Ruth Auerbach, se traza un itinerario por algunas de las circunstancias más relevantes que han condicionado la escena del arte en el país, en un intento por crear un contexto que permita una lectura más amplia de las obras realizadas por los artistas venezolanos en los años de revolución. La autora también ensaya líneas de continuidad y discontinuidad en la obra de artistas de varias generaciones al tiempo que brinda una perspectiva de conjunto de las líneas argumentales sobre las que se asientan las creaciones de los artistas presentes en esta publicación.

Por su parte, la también curadora e investigadora Fabiola Arroyo, en su texto La escena «desterritorializada/reterritorializada» del arte contemporáneo venezolano: Notas para trazar una cartografía abierta, aborda el fenómeno de la diáspora de los artistas, gestores y curadores venezolanos en un intento por reubicar en el mapa global –al momento en que fue escrito, en 2018– las producciones de los creadores que han decidido abandonar su país de origen.

Arte Contemporáneo de Venezuela Vol. 2 es un esfuerzo a contracorriente por producir, desde una iniciativa privada, un dispositivo que compile y documente un fragmento de un período reciente del arte de Venezuela, caracterizado en los últimos años, entre otros aspectos, por su deslocalización y dispersión en diferentes coordenadas del mundo. Es por ello que uno de los propósitos de este libro es dar a conocer más allá de las fronteras venezolanas, el trabajo que a lo largo de estos años han desarrollado artistas, curadores, investigadores, instituciones y galeristas, entre otros actores del campo, por mantener viva una escena del arte, a pesar de sus circunstancias.

Finalmente, tal y como señalan sus editores en la nota introductoria del libro: “Conscientes de que el propósito de este libro ha sido la catalogación de un grupo pequeño pero significativo de artistas que iniciaron y desarrollaron su obra en un período particularmente conflictivo de nuestra historia, bajo las condiciones más adversas que ha experimentado el arte en Venezuela; que su aspiración no es la de abarcar la totalidad de la producción artística de este período; que toda selección es una apuesta consciente y, sin embargo, no exenta de cuestionamientos; hemos concebido este volumen como una versión, entre muchas otras posibles, del arte surgido en Venezuela o desarrollado por artistas venezolanos en un contexto global durante el período comprendido entre 2006 y 2018”.

El libro Arte Contemporáneo de Venezuela Vol. 2 se presentará el 7 de diciembre de 2023 a las 6:00 pm, en Espacio Arte al Cubo, en el Cubo Negro, nivel SC-3, Av. La Estancia, Chuao, Caracas. La publicación puede ser adquirida en la librería El Buscón de Trasnocho Cultural, y a través de las cuentas @villanuevaeditores, @bookinistshop y @madameblaccaracas

Concepción gráfica: VACA Grafik – Álvaro Sotillo, Gabriela Fontanillas.

Diseño gráfico: Álvaro Sotillo.

Asistencia al diseño: Eddy Reinoso.

Tamaño: 23,5 x 32,3 cm.

Páginas: 146

Encuadernación: Francesa

Impresión y encuadernación: Syl L’art Grafic, Barcelona, España.

ISBN: 978-2-9577456-0-9

Marisela Montes