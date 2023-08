Se alzaron con la copa 30 aniversario de Seguros Caroní

Whinton Palma y Roselbys Moreno ganaron los 10k de la Liga Runner

Más de mil corredores se sumaron a la IV edición de esta gran fiesta del running guayanés

(XTX Latam Agency) Whinton Palma y Roselbys Moreno dominaron la cuarta edición del circuito de 10K de la Liga Runner en Puerto Ordaz, copa 30 aniversario de Seguros Caroní, en la cita deportiva que contó con más de mil participantes.

El primer corredor en cruzar la meta fue el atleta Whinton Palma con un crono de 00:31:12.496. Por su parte, Roselbys Moreno se quedó con el primer lugar en la categoría femenina, al romper la cinta de llegada a los 00:38:24.790.

Tal como lo explicó Elvis Martínez, organizador de la carrera, “estas actividades buscan promover una cultura deportiva y recreativa en la ciudad, siguiendo siempre la visión de contribuir con el desarrollo integral de la región”.

Como de costumbre la válida de la liga runner fue cronometrada con chip y GPS, lo cual permitió conocer el tiempo real de cada corredor. “Comprometidos en mejorar continuamente todos nuestros procesos y elevar los estándares de calidad, contaron con la tecnología de vanguardia QUICK TIMING EVENTOS, utilizada sólo en las grandes carreras”, manifestó Martínez.

Por su parte, los representantes de Seguros Caroní enfatizaron que estos eventos contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas, creando espacios que revitalizan la ciudad y fomentan un entorno de integración.

Bajo esta premisa Teresa De Andrade, de Seguros Caroní, reiteró la satisfacción de apoyar este tipo de cruzadas deportivas, resaltando que la organización que representa siempre ha estado abierta a respaldar las iniciativas que hacen grande a la ciudad y son parte del encuentro ciudadano.

Resultados de la IV Válida la Liga Runner

JUVENIL Masculino

1-Lugar: Kalym Zambrano, TEAM AMADO RUNNERS, tiempo: 00:37:47.205

2-Keiber Rincón, ARIWONTO RUNNERS, tiempo: 00:38:29.576

3-Neil Mendoza, MACIZO RUNNERS, tiempo: 00:39:08.997

JUVENIL Femenino

1- Daniela Cedeño, ARIWONTO RUNNERS, tiempo: 00:48:01.334

2-Luisanny Quinan, IMGC RUNNERS, tiempo: 00:54:22.177

3-Lisneidys Carpio, HERES RUNNERS, tiempo: 00:54:35.570 0

LIBRE Masculino

1-Ibrain Cabrera, IMGC RUNNERS, tiempo: 00:33:11.188

2-Luis Figueroa, ARIWONTO RUNNERS, tiempo: 00:33:44.537

3- Bardoqueo Carpio, PURO NIVEL RUNNERS, tiempo: 00:33:50.879

LIBRE Femenino

1-Roselvys Moreno, TEAM OGAJE RUNNERS, tiempo: 00:38:24.790

2- Francys Lara, TODOTERRENO RUNNERS, tiempo: 00:42:24.875

3- Johnneisi Cariaco, IMGC RUNNERS, tiempo: 00:44:59.532

MÁSTER A Masculino

1-Manuel Bellorín, IMGC RUNNERS, tiempo: 00:33:06.992

2-Jose Bermúdez, ARIWONTO RUNNERS, tiempo: 00:35:13.839

3- Eber Vallejo, TODOTERRENO RUNNERS, tiempo: 00:36:01.436

MÁSTER A Femenino

1-Wilerma Marcano, AL RITMO DE SAN MARTÍN, tiempo: 00:46:24.386

2-Maria Muñoz, AL RITMO DE SAN MARTÍN, tiempo: 00:47:15.351

3-Andreina Mora, TODOTERRENO RUNNERS, tiempo: 00:48:03.624

MÁSTER B Masculino

1-Alfredo Lara, CACHAMAY RUNNERS, tiempo: 00:37:14.301

2- Néstor Aponte, GAUZ TEAM, tiempo: 00:38:21.556

3- Alexander Duran, ELITE RUN CLUB, tiempo: 00:38:57.207

MASTER B Femenino

1- Mayra Lugo, IMGC RUNNERS, tiempo: 00:50:00.242

2- Mayerling Muñoz, PURO NIVEL RUNNERS, tiempo: 00:50:39.103

3- Gabriela Rodríguez, HERES RUNNERS, tiempo: :51:20.398

MÁSTER C Masculino

1- Pedro Moreno, IMGC RUNNERS, tiempo: 00:35:08.870

2- Wilmer García, EVOLUTION RUNNERS, tiempo: 00:39:08.336

3- Alberto Espinoza, CATS RUNNERS, tiempo: 00:40:17.743

MÁSTER C Femenino

1- Milagros Cedeño, HERES RUNNERS, tiempo: 00:50:17.340

2- Lirys Leccia, CHIPIA FIT & RUNNERS, tiempo: 00:51:21.192

3- Monica Tafa, PLOMO TRI, tiempo: 00:51:22.115

MÁSTER D Masculino

1-Wuilfredo Pacheco, IMGC RUNNERS, tiempo:00:39:05.082

2- Amelio Marcano, IMGC RUNNERS, tiempo: 00:39:14.336

3- Félix Prado, TEAM VILLA GRANADA, tiempo: 00:40:40.556

MÁSTER E Masculino

1- Víctor Gil, MACIZO RUNNERS, tiempo: 00:42:23.851

2- Victorio Granado, AL RITMO DE SAN MARTÍN, tiempo: 00:43:38.585

3- Rosendo Caraucan, HERES RUNNERS, tiempo: 00:45:48.410

MÁSTER E Femenino

1- Nidia Reveron, IMGC RUNNERS, tiempo:00:49:56.128

2- Yumilva Fermin, PURO NIVEL RUNNERS, tiempo: 00:55:47.292

3- Nessis Gonzalez, ATLÁNTICO RUNNERS, tiempo: 00:58:42.878

MÁSTER F Masculino

1- Cruz Centeno, IMGC RUNNERS, tiempo: 00:43:04.402

2- Félix Rivas, CHIPIA FIT & RUNNERS, tiempo: 00:43:17.556

3- Eddi Rosas, TEAM GIOVA, tiempo: 00:46:25.613

MÁSTER F Femenino

1-Betzaida Padilla, CACHAMAY RUNNERS, tiempo: 00:58:27.296

2-Maria Heredia, CACHAMAY RUNNERS, tiempo: 01:14:17.619

3-Minda Martínez, CATS RUNNERS, tiempo: 01:17:35.530

SUB-MÁSTER A Masculino

1- Eudis Piamo, TEAM OGAJE RUNNERS, tiempo: 00:32:15.066

2- Yohander Rojas, PURO NIVEL RUNNERS, tiempo: 00:35:10.224

3- Héctor Rivera CATS RUNNERS, tiempo: 00:37:25.090

SUB-MÁSTER A Femenino

1- Ana González, TEAM OGAJE RUNNERS, tiempo: 00:42:44.224

2- Jesiree Valderrey, IMGC RUNNERS, tiempo: 00:43:23.506

3-Xiomara Adrian, TEAM VILLA GRANADA, tiempo: 00:46:44.489

SUB-MÁSTER B Masculino

1- Giandro Rojas, TEAM OGAJE RUNNERS, tiempo: 00:34:58.198

2-Jonhan Rojas, CATS RUNNERS, tiempo: 00:35:21.505

3- Gregory Trocett, CLUB DEPORTIVO NÓMADAS, tiempo: 00:36:05.795

SUB-MÁSTER B Femenino

1-Rolianny Silva, CATS RUNNERS, tiempo: 00:44:28.128

2- Aurelys Villaroel, TEAM AMADO RUNNERS, tiempo: 00:46:26.056

3- Rosalba Ascencio, IMGC RUNNERS, tiempo: 00:46:56.130

INDEPENDIENTE

1-Whinton Palma, INDEPENDIENTE, tiempo: 00:31:12.496

2- Carlos Romero, INDEPENDIENTE, tiempo: 00:38:26.998

3-Fredid Torres, INDEPENDIENTE, tiempo: 00:41:54.366