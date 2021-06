Yulimar Rojas bate el récord de Venezuela de longitud

La venezolana Yulimar Rojas, doble campeona del mundo de triple salto, estableció este domingo un nuevo récord de Venezuela de longitud con una marca de 6,88 metros, en la final del Campeonato de España de clubes que se disputa en la localidad alicantina de La Nucía.

Rojas superó en 26 centímetros la anterior plusmarca venezolana, en posesión de Aries Sánchez con un registro de 6,62 metros desde enero de 2020.

En su sexto y último salto, Yulimar Rojas llegó hasta los 7,27 metros, pero ayudada por un viento favorable de 2,7 metros por segundo que impidió homologar el registro.

