BCV anunció resultados sobre la primera semana de intervención cambiaria

CARACAS-. Durante el período comprendido entre el 29 de enero y el 1° de febrero de 2019, la estrategia de intervención cambiaria implementada por el Banco Central de Venezuela (BCV), a través del Sistema Bancario Nacional, presentó un comportamiento de normalización paulatina del tipo de cambio hacia el objetivo planteado.

De igual forma, a medida que la información entre las instituciones bancarias y sus clientes fue consolidándose, fueron disipadas las dudas sobre estas operaciones.

Al cierre del día 1° de febrero de 2019 con un tipo de cambio Bs./€ 3.770,23 (Bs./$ 3.229,12), fue vendido el 41,4 % de la intervención trazada para la semana.

El seguimiento continuo del BCV sobre la actuación del sistema bancario en la implementación de la medida, así como el esfuerzo de la banca para afinar la operatividad de la misma, ha contribuido a conferir viabilidad, fluidez y confianza a este mecanismo para propiciar nuevos espacios en procura de la estabilidad cambiaria y de precios.

