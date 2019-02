BCV autorizó transferencias en divisas entre cuentas bancarias nacionales pero sigue el control de cambio

De acuerdo a los fijado en la Gaceta Oficial Nro° 41.575 del día 30 de enero del 2019, el Banco Central de Venezuela (BCV) autorizó realizar transferencias entre cuentas bancarias nacionales en monedas extranjeras .

El aviso del ente oficial indica que la resolución permite el movimiento de divisas entre cuentas de un mismo titular o de terceras personas, reseñó el portal Banca y Negocios.

Es importante recordar que en junio del 2017, a propósito del nuevo Dicom, el BCV ya había autorizado este tipo de transacciones pero nunca se establecieron y ejecutaron la normativas para realizarlas.

Esta medida se suma al anclaje de la tasa de cambio oficial de Bs.S 3.299,12 por cada dólar (por encima del precio en el mercado paralelo), efectivo desde el 29 de enero; de la entrada en operaciones de la plataforma privada Interbanex (intermediaria) para la compra y venta de monedas extranjeras y de la venta de divisas a través de la banca a empresas estratégicas del sector privado.

Fuente Banca y Negocios.

