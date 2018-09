Consulte la cotización del dólar hoy en Venezuela

La cotizacion del dólar en Venezuela en la actualidad se visualiza a través de un indicador del BCV que lo relaciona a la “criptomoneda” El Petro, aún así otros indicadores como casas de cambio dentro y fuera de Venezuela, tanto físicas como virtuales hacen sus publicaciones de acuerdo a la oferta y demanda de las transacciones que realizan a diario, publicaremos la cotizaciones de dichos entes y el promedio aritmético de las mismas.

FUENTE UBICACIÓN COTIZACION Dolar_Web BOGOTÁ 60,49 DICOM (OFICIAL) CARACAS 61,57 DOLARTODAY VIRTUAL 91,64 AIRTM VIRTUAL 90,42 DOLARTRUE VIRTUAL 100,99 VEN_TC VIRTUAL 101,56 MOVICAMBIOS CÚCUTA 115,41 BOLIVARCUCUTA CÚCUTA 114,00 BTC_PLAY CÚCUTA 125,26 COTIZACIONES CÚCUTA 128,41 INTERMONEYC CÚCUTA 112,80 PROMEDIO 100,23

Promedios anteriores:

FECHA PROMEDIO 28/08/2018 101,65 29/08/2018 101,39 30/08/2018 99,11 31/08/2018 90,60 03/09/2018 88,45 04/09/2018 88,45 05/09/2018 97,85 06/09/2018 104,48 Promedio histórico 96,50

FUENTES: BCV, CASAS DE CAMBIO VENEZOLANAS AUTORIZADAS PARA REMESAS, @DolarToday, @TheAirTM, @BolivarCucuta, @Cotizaciones_, @DolarTrue_, @BTC_Play, @MoviCambios, @intermoneyC, @VEN_TC, @Dolar_Web

Notas:

NotiActual no es casa de cambio ni fija precios de cotizaciones y las fuentes de las mismas están referidas debajo de la tabla.

Esta publicación se hace a modo de contrastar las diferentes fuentes de trasacciones para que el usuario lo tenga en cuenta a la hora de realizar sus operaciones privadas, las cuales están totalmente permitidas luego de la eliminación de la ley de ilícitos cambiarios en Venezuela.

Si los usuarios conocen otras casas de cambio pueden sugerirlas para agregarlas a la tabla, mientras más fuentes se agregan el valor puede llegar a un nivel mucho más real, por ejemplo: si consideramos cada fuente como un asistente a una subasta, cada uno ofrece un monto mientras más ofertantes hay en el denominador de la ecuación el numerador será dividido entre una mayor cantidad de ofertantes por lo que al final resulta una cantidad más equilibrada.

No garantizamos una actualización diaria ni varias al día, trataremos de mantener la tabla lo más reciente posible.

En la cuenta @monitordolave no se incluye el dólar DICOM, en nuestra tabla sí.

Si una fuente no actualiza al momento de realizar la tabla diaria, se toma el último valor que colocó.

Hasta ahora tenemos 12 fuentes, 2 oficiales y 10 no oficiales.

Solo se incluye una fuente por casa de cambio

No se actualiza los fines de semana.

Desde el 05/09/18 se retira el marcador de Zoom remesas ya que es el mismo del DICOM

Fecha de actualizacion de la tabla: 07/09/18 , 12:45 pm



