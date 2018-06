Cronograma de Fechas de Pago de Pensiones del Seguro Social,IVSS para 2018

El Cronograma de Fechas de Pago de Pensiones.

A partir del 31 de diciembre el salario básico aumentó 40% , pasando de 177.507 a 248.510 bolívares.

y el bono de guerra económica también de 53.252 bolívares a 99.404

en total a cobrar a partir de Enero 2018 será de 347.914 Bolivares.

Actualización al 15.01.18 12.15pm: RETROACTIVO MES ENERO 2018 BS 117.155,2

Actualización al 16.01.18 07.15pm: Para la pensión de Enero hasta ahora hay dos fechas tentativas 18 y 22 , así que pendientes..

Actualización al 18.01.18 05.15am: Hoy estarán pagando la pensión de Enero 2018,algunos pensionados indican que el deposito ha sido incompleto, aseguresé de revisar bien cuanto le han depositado, el monto a cobrar debería ser Bs.465.069,82

Actualización al 15.02.18 8:00pm: Hasta ahora se había programado para el día 22, luego el IVSS indicó que sería el 15 , pero no ha sido así, fuentes indican que el Viernes 16 podría ser el día de pago pero mientras continúe la situación con el Banco de Venezuela al parecer no van ha realizar el deposito de pensiones, por lo que el IVSS ha replanteado la fecha para el Martes 20 de Febrero, favor verificar su cuenta al momento de cobrar.

Actualización al 16.02.18, 11.00am: El monto a Cobrar será de Bs. 347.914, 58

Actualización al 01.03.2018, 6.30pm: Los pensionados también recibieron un aumento de 58% en sus pensiones que pasaron de 248.510 bolívares a 392.646 bolívares.

Actualización Urgente: 14.03.18 08:am, A partir del día 20 de Marzo de 2018 se comenzará a pagar por terminal de número de cédula por favor ver la tabla.

Actualización 14.03.18: El monto a cobrar será de: bono de guerra económica 157.058,58 bolívares y la pensión Bs. 392.646,46 suman 549.705,04 bolívares.

Actualización 18.03.18: Aún no se ha confirmado desde cuando se pagará el retroactivo, por lo que puede variar entre Bs.751.270 y Bs. 852.390.72 el monto total a cobrar, este último si el retroactivo va desde el 15-2-2018.

Actualización 30.04.18: De acuerdo al decreto de aumento salarial del 1 de mayo de 2018, la pensión pasa a 1millón de Bolívares.Por confirmar el monto del bono de guerra económica.

Actualización 01.05.18: El bono de guerra económica quedó en 400.000 BsF.

Actualización 08.05.18: Anunciados los retroactivos del 15 de abril queda en 425.148 BsF y el del mes de mayo, 850.296 BsF, ver monto total a cobrar en la tabla.

Atención, Actualización: Dom 17/06/18, Confirmado: Pago de pensiones del seguro social a partir del Lunes 18 de Junio , ver tabla

Actualización: 25/06/18, de acuerdo al nuevo aumento salarial las pensiones queda de acuerdo a la tabla, ver mes de Julio









MES FECHA ESTATUS ENERO Jueves 18/01/18 DEPOSITADA MONTO A COBRAR: BS 347.914,62 + RETROACTIVO MES ENERO 2018 BS.117.155,2 TOTAL GENERAL: Bs.465.069,82 FEBRERO 20/02/18 actualizado: Jueves 15.02.18 8pm DEPOSITADA monto a cobrar debería ser 347.914, 58 Bs. MARZO Del 20 al 22/03/18. Día 20 Terminales de Cédula 0, 5, 6, 9

Día 21 Terminales de Cédula 1, 4 y 8

Día 22 Terminales de Cédula 2, 3 y 7. DEPOSITADA Monto a cobrar:

549.705,04 Bs.

(nota: dependiendo de como paguen el retroactivo sería de Bs.751.270 a Bs. 852.390.72 el monto total)

ABRIL Del 16 al

18/04/18.

Día 16 Terminales de Cédula 0, 5, 6, 9

Día 17 Terminales de Cédula 1, 4 y 8

Día 18 Terminales de Cédula 2, 3 y 7. DEPOSITADA Monto a cobrar: 549.705,04 Bs. MAYO Atención: han anunciado que el pago comienza el 14/05 pero ese día es feriado bancario, por lo que si se mantiene eso será partir del Martes. (Martes 15 al jueves 17)

Día 15 Terminales de Cédula 0, 5, 6, 9

Día 16 Terminales de Cédula 1, 4 y 8

Día 17 Terminales de Cédula 2, 3 y 7. DEPOSITADA Monto a cobrar

1.000.000Bs

bono de guerra económica 400.000Bs

Total:

1.400.000 Bs

sumar retroactivo:

De Abril 425.148 de Mayo 850.296

Total final a cobrar: 2.675.444

JUNIO Dia 18: Terminales, 0,5,6,9 Dia 19: Terminales, 1,4,8 Dia 20: Terminales, 2,3,7 DEPOSITADA A PARTIR DEL 18/06/18 Monto a Cobrar: 1.400.000 JULIO 20/07/18 puede ser antes pendientes porque puede venir con retroactivo Monto Pensión: 3.000.000 Bono de Guerra económica: 1.200.000 Total a cobrar: 4.200.000 Bs AGOSTO 22/08/18 PENDIENTE SEPTIEMBRE 20/09/18 PENDIENTE OCTUBRE 22/10/18 PENDIENTE NOVIEMBRE 22/11/18 PENDIENTE DICIEMBRE 20/11/18 PENDIENTE









ATENCIÓN: Solo en esta página publicamos los dato reales al momento que los recibimos, otros sitios intentan hacer lo mismo, pero no son información correcta, si no publicamos una actualización es porque no la hemos confirmado, si usted toma en cuenta información de otros sitio de esos que publican sin confirmar puede que pierda un día entero haciendo cola por culpa de gente inescrupulosa.

Este es un cronograma estimado mientras que el seguro social confirme las fechas exactas, pero por experiencia dichas fechas se verifican días y hasta horas antes de ser efectuado el deposito, aquí estaremos actualizando a diario las mismas, por lo que deben estar pendientes. Tambien indicaremos el monto a cobrar y los bancos que depositen primero. Somos el único portal que monitoriza esta información a diario y actualiza al momento de ser producidos los cambios.

