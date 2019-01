Cronograma de Fechas de Pago de Pensiones del Seguro Social IVSS para 2019

En esta sección publicaremos EL CRONOGRAMA OFICIAL de fechas de pagos de las pensiones del Seguro Social de Venezuela IVSS, para jubilados, pensionados y sobrevivientes en el año 2019.









FECHA COMENTARIOS MONTO A COBRAR 18/01/2019 ATENCIÓN, NO HAY FECHA DE PAGO DEFINITIVA HASTA HOY 16.01.19, PORQUE NO HAY EFECTIVO PARA LAS REMESAS DE LOS BANCOS, PERO POTENCIALMENTE PODRÍA SER EL DÍA VIERNES 18 DE ENERO DE 2019, tampoco es seguro que paguen por taquilla los 18mil completos por lo que deben tomar sus previsiones, hasta el día de hoy los bancos solo están dando por taquilla 1000Bs 4500+ 13.500 del nuevo aumento de salario mínimo, TOMAR EN CUENTA QUE LA PENSIÓN QUE SE VA A PAGAR ES LA DE FEBRERO, HASTA AHORA NO HAY INFORMACIONES DE EFECTO RETROACTIVO, EN TODO CASO SI CORRE A PARTIR DEL 15 DE ENERO Una cuenta más aproximada es: 4500 del mes de enero pagado en diciembre entre 2 son 2250, porque corre a partir del 15, serian 2.250, por lo cual 9000 de la quincena menos 2250 que ya les pagaron, quedan 6.750 pendientes más 18000 del mes de febrero con el nuevo aumento, son 24.750 pero no es seguro que vayan a contemplar eso NO HAY EFECTIVO EN LOS BANCOS TOMAR PREVISIONES total a cobrar 18.000, y potencialmente 6750 de retroactivo LO CONFIRMAMOS DÍAS ANTES, EL RETROACTIVO ES DE 6750 BsS. ningún otro portal de noticias publica el contenido real y a tiempo.

La pension Pendiente es de: 18.000 Pensión de Febrero pagada en Enero. Fecha potencial de pago: 22 y 23 de enero Atención: actualizamos todos los días, guarde en sus favoritos esta página y verifique a diario los cambios. 14/02/2019 sin confirmar aún Monto a Cobrar 18.000 BsS 15/03/2019 15/04/2019 15/05/2019 15/06/2019 15/07/2019 15/08/2019 15/09/2019 15/10/2019 15/11/2019 15/12/2019









Tabla actualizada el 29.01.19 a las 08:30AM

Atención! Todas las fechas son tentativas hasta indicar que está confirmado en la caja de comentarios.

Visite este enlace para visualizar la guía de conversión de Petros de la plataforma Patria a Bolivares en su cuenta de pensiones.

ATENCIÓN: Si vemos mensajes groseros en la caja de comentarios serán retirados y el usuario que los realice será bloqueado.



