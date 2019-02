Ecuador al Mundial Sub-20.. Venezuela eliminado

Ecuador se clasificó al Mundial Sub-20 de Polonia con triunfo 3-0 ante Venezuela, en un duelo disputado este domingo que dejó a la vinotinto sin Copa del Mundo y a los ecuatorianos con chances de gritar campeón en el Sudamericano de Chile.

Leonardo Campana fue el héroe de la noche en Rancagua (80 kilómetros de Santiago) anotando de penal y con una exquisita definición, a los 2 y 31 minutos, un doblete en una goleada que completó Daniel Segura (90).

El equipo ecuatoriano también disputará los Juegos Panamericanos de Lima.

Con diez puntos, los dirigidos por el argentino Jorge Célico treparon a la cima del torneo y esperan un traspié de Argentina ante Brasil para levantar la copa.

Cara a cara, los dos mejores equipos de la primera fase del Sudamericano protagonizaron un arranque de infarto en el estadio El Teniente de Rancagua.

Ecuador golpeó duro al minuto del choque cuando logró un penal a su favor que Campana transformó en el 1-0.

El gol descolocó a unos ‘chamos’ que durante todo el torneo fueron arropados por la amplia comunidad de venezolanos que llegó a Chile escapando a la crisis de su país.

Venezuela intentó reaccionar, pero los dirigidos por Célico fueron más contundentes y pasada la media hora Campana volvió a gritar gol con una definición de videojuego, resolviendo desde el piso con un latigazo que infló la red del arco defendido por Carlos Olses.

Con dos goles a favor, Ecuador arrancó el complemento suelto en ataque. Alexander Alvarado y Jordan Rezabala acompañando a Campana desbordaron por momentos a una vinotinto que intentó en ofensiva.

Samuel Sosa y compañía presionaron arriba, en especial tras expulsión del ecuatoriano Sergio Quintero a los 67 minutos.

Con un hombre más, los dirigidos por Rafael Dudamel se jugaron sus últimas fichas en este Sudamericano, mientras Ecuador en cada contra quedaba a centímetros del tercer gol.

Con una bicicleta y definición cruzada de lujo en el minuto final, Segura dio forma a la goleada de oro de Ecuador.

La mejor delantera del torneo torció el brazo a un equipo con jugadores experimentados que llegó como vigente subcampeón mundial de la categoría.

El triunfo de Ecuador da un gran empuje a Colombia que tras empatar sin goles ante Uruguay quedó en cuarta posición con cinco puntos, Brasil apenas con dos unidades enfrentará a Argentina en el cierre del campeonato.

