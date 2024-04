Pronósticos Altas y Bajas de la NHL para hoy domingo 07/04/24

DETROIT RED WINGS VS BUFFALO SABRES

HORA: 13:00

DETROIT RED WINGS -139 (1,72)

BUFFALO SABRES 116 (2,16)

ALTA/BAJA: 6.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-1

Cuando estos equipos han jugado el favoritod a ganado el 71% de las veces.

DETROIT RED WINGS MONEY LINE.

————————————————————-

CHICAGO BLACKHAWKS VS MINNESOTA WILD

HORA: 15:30

CHICAGO BLACKHAWKS 183 (2,83)

MINNESOTA WILD -208 (1,48)

ALTA/BAJA: 5.5

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 3-6

MINNESOTA WILD MONEY LINE.

————————————————————-

CAROLINA HURRICANES VS COLUMBUS BLUE JACKETS

HORA: 17:00

CAROLINA HURRICANES -420 (1,24)

COLUMBUS BLUE JACKETS 320 (4,20)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 7-4

————————————————————-

SAN JOSE SHARKS VS ARIZONA COYOTES

HORA: 18:00

SAN JOSE SHARKS 179 (2,79)

ARIZONA COYOTES -200 (1,50)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: -1.5

ARIZONA COYOTES MONEY LINE.

PREDICCION: 3-6

————————————————————-

WASHINGTON CAPITALS VS OTTAWA SENATORS

HORA: 18:00

WASHINGTON CAPITALS -141 (1,71)

OTTAWA SENATORS 118 (2,18)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

WASHINGTON CAPITALS MONEY LINE.

PREDICCION: 6-2

————————————————————-

NEW YORK RANGERS VS MONTREAL CANADIENS

HORA: 19:00

NEW YORK RANGERS -320 (1,31)

MONTREAL CANADIENS 259 (3,59)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

NEW YORK RANGERS MONEY LINE.

PREDICCION: 3-1

—————————–

NEW JERSEY DEVILS VS NASHVILLE PREDATORS

HORA: 19:00

NEW JERSEY DEVILS -131 (1,76)

NASHVILLE PREDATORS -104 (1,96)

ALTA/BAJA: 6.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 0-1

——————————-

ANAHEIM DUCKS VS ST. LOUIS BLUES

HORA: 20:00

ANAHEIM DUCKS 155 (2,55)

ST. LOUIS BLUES -168 (1,60)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 2-6

—————————————

COLORADO AVALANCHE VS DALLAS STARS

HORA: 22:00

COLORADO AVALANCHE -140 (1,71)

DALLAS STARS 117 (2,17)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 6-2

—————————————

Pronósticos Altas y Bajas de la NHL para hoy domingo 07/04/24 was last modified: by

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.