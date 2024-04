Pronósticos Altas y Bajas de la NBA para hoy miércoles 10/04/24

CLEVELAND CAVALIERSHORA: 19:00 (-4 GMT)

MONEY: -2000 (1,05)

ALTA/BAJA: 213.0

RECORD (G-P): 46-33

RECORD LOCAL (G-P): 24-14

PF: 112,5 PC: 110,1

RACHA:PPPGP

PREDICCIÓN: 107

VS

MEMPHIS GRIZZLIES

MONEY: 993 (10,93)

RUNLINE: 15.5

RECORD (G-P): 27-52

RECORD VISITA (G-P): 18-22

PF: 105,8 PC: 112,5

RACHA:PPGGG

PREDICCIÓN: 95

BAJA

——————————————-

ATLANTA HAWKSHORA: 19:30 (-4 GMT)

MONEY: -556 (1,18)

ALTA/BAJA: 219.5

RECORD (G-P): 36-43

RECORD LOCAL (G-P): 21-19

PF: 118,7 PC: 120,3

RACHA:PPPGG

PREDICCIÓN: 119

vs

CHARLOTTE HORNETS

MONEY: 408 (5,08)

RUNLINE: 10.0

RECORD (G-P): 19-60

RECORD VISITA (G-P): 8-30

PF: 106,4 PC: 116,8

RACHA:PPGPP

PREDICCIÓN: 112

ALTA

——————————————-

MIAMI HEATHORA: 19:30 (-4 GMT)

MONEY: 170 (2,70)

ALTA/BAJA: 215.5

RECORD (G-P): 44-35

RECORD LOCAL (G-P): 20-18

PF: 110,1 PC: 108,5

RACHA:GPGPG

PREDICCIÓN: 98

VS

DALLAS MAVERICKS

MONEY: -208 (1,48)

RUNLINE: -5.0

RECORD (G-P): 49-30

RECORD VISITA (G-P): 24-15

PF: 119,6 PC: 115,4

RACHA:GGGGP

PREDICCIÓN: 106

DALLAS MAVERICKS MONEY LINE.

——————————————-

BROOKLYN NETSHORA: 19:30 (-4 GMT)

MONEY: -500 (1,20)

ALTA/BAJA: 222.0

RECORD (G-P): 31-48

RECORD LOCAL (G-P): 19-21

PF: 110,8 PC: 113,5

RACHA:PGGPP

PREDICCIÓN: 119

VS

TORONTO RAPTORS

MONEY: 363 (4,63)

RUNLINE: 9.5

RECORD (G-P): 25-54

RECORD VISITA (G-P): 11-27

PF: 112,7 PC: 118,9

RACHA:PGGPP

PREDICCIÓN: 107

BROOKLYN NETS MONEY LINE.

——————————————-

MILWAUKEE BUCKSHORA: 20:00 (-4 GMT)

MONEY: -106 (1,94)

ALTA/BAJA: 216.0

RECORD (G-P): 48-31

RECORD LOCAL (G-P): 30-11

PF: 119,2 PC: 116,2

RACHA:GPPPP

PREDICCIÓN: 104

VS

ORLANDO MAGIC

MONEY: -114 (1,88)

RUNLINE: -1.5

RECORD (G-P): 46-33

RECORD VISITA (G-P): 18-21

PF: 110,5 PC: 108,4

RACHA:PGPGG

PREDICCIÓN: 102

BAJA.

——————————————-

OKLAHOMA CITY THUNDERHORA: 20:00 (-4 GMT)

MONEY: -1250 (1,08)

ALTA/BAJA: 226.5

RECORD (G-P): 54-25

RECORD LOCAL (G-P): 30-8

PF: 119,7 PC: 113,4

RACHA:GGPPP

PREDICCIÓN: 124

VS

SAN ANTONIO SPURS

MONEY: 734 (8,34)

RUNLINE: 13.0

RECORD (G-P): 20-59

RECORD VISITA (G-P): 10-30

PF: 112,1 PC: 118,8

RACHA:GPGPP

PREDICCIÓN: 112

ALTA.

——————————————-

DENVER NUGGETSHORA: 22:00 (-4 GMT)

MONEY: -227 (1,44)

ALTA/BAJA: 212.5

RECORD (G-P): 55-24

RECORD LOCAL (G-P): 32-8

PF: 114,6 PC: 109,5

RACHA:GGPGG

PREDICCIÓN: 116

VS

MINNESOTA TIMBERWOLVES

MONEY: 184 (2,84)

RUNLINE: 5.0

RECORD (G-P): 55-24

RECORD VISITA (G-P): 26-14

PF: 113,2 PC: 106,3

RACHA:GGPGG

PREDICCIÓN: 107

DENVER NUGGETS MONEY LINE.

——————————————-

LOS ANGELES CLIPPERSHORA: 22:30 (-4 GMT)

MONEY: 125 (2,25)

ALTA/BAJA: 226.0

RECORD (G-P): 51-28

RECORD LOCAL (G-P): 25-13

PF: 115,9 PC: 112,2

RACHA:GGGGP

PREDICCIÓN: 114

VS

PHOENIX SUNS

MONEY: -154 (1,65)

RUNLINE: -3.0

RECORD (G-P): 46-33

RECORD VISITA (G-P): 21-17

PF: 116,1 PC: 114,7

RACHA:PPGGG

PREDICCIÓN: 110

LOS ANGELES CLIPPERS RUN LINE.

——————————————-

Pronósticos Altas y Bajas de la NBA para hoy miércoles 10/04/24 was last modified: by

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.