El Banco Central de Venezuela (BCV) informó este domingo que a partir del lunes 28 de enero entrará en funcionamiento un nuevo sistema de mercado cambiario, el cual estará operado por la empresa privada Interbanex y se conoció que el valor del dólar arrancará igualado al valor del dólar hasta ayer llamado por el “gobierno” cómo “dólar ilegal”…

El ente bancario explicó que la nueva plataforma pasará a formar parte del sistema de mercado cambiario del país.

“Interbanex, pasa a formar parte del sistema de mercado cambiario en el país, debidamente autorizado para actuar en el mismo por las autoridades del Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela”, publicó el BCV en Twitter.

De acuerdo con la información publicada por Interbanex, la tasa de cambio de las transacciones estará determinada por la oferta y la demanda del mercado, esto con el objetivo de que el sistema sea completamente transparente. Además, en este sistema no podrá participar ningún ente público del estado, debido a que su uso será exclusivo para privados.

“Interbanex es una plataforma privada de intercambio de divisas autorizada donde la tasa de cambio la determinan oferentes y demandantes de forma completamente transparente”, se lee en la cuenta de Twitter de la compañía.

Hasta el momento, el único banco adscrito a la plataforma es el Banco Occidental de Descuento (BOD). Sin embargo, estará disponible para los demás bancos del país.

El BCV autorizó a Interbanex como casa de cambio virtual y arranca con el dólar negro was last modified: by

Loading...

El BCV autorizó a Interbanex como casa de cambio virtual y arranca con el dólar negro

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):