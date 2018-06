El Monje de Camoruco, @monje2021: Gobierno y Asamblea Nacional coinciden: “El Esequibo es nuestro”… y punto

Saludamos las posiciones coincidentes tanto del gobierno; como de la Asamblea Nacional, en torno al tema del Esequibo.

La vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez fue enfática en solicitar a Guyana que se retome el camino de la negociación y se aparte de la vía judicial para dirimir la histórica controversia territorial entre ambos Estados.

“Guyana debe retomar la vía de las negociaciones; es lo que cabe, es el respeto al Acuerdo de Ginebra que es un instrumento jurídico fundamental”, dijo Rodríguez en una entrevista de televisión.

Por otra parte, voceros de la Asamblea Nacional – que controla la oposición-, también informaron que ese organismo rechaza el recurso que introdujo Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, y ratificó el Acuerdo de Ginebra de 1966 como la vía para solucionar la controversia por el territorio del Esequibo.

La región del Esequibo está bajo mediación de la Organización de las Naciones Unidad desde la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966, pero la disputa territorial se agudizó en los últimos años luego del descubrimiento, por parte de Exxon Mobil, de yacimientos de petróleo en aguas en la zona.

A finales de enero, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, decidió remitir a la Corte Internacional de Justicia la disputa territorial al considerar que esta vía era la mejor para los dos países, decisión rechazada poco después por Venezuela, pues este país nunca ha reconocido la jurisdicción de esa corte y se apega a lo convenido con Guyana en el Acuerdo de Ginebra.

Ojalá estas coincidencias en torno a la defensa de nuestro territorio pase de las frases retóricas a las acciones contundentes frente a las pretensiones del gobierno guyanés por adueñarse del Esequibo; y se conforme cuanto antes, una comisión integrada por representantes de todos y cada uno de los factores que integran la sociedad venezolana, para consolidar una verdadera unidad de criterios en torno a esta difícil controversia.

“Sin pelos en la lengua”: Lilian Tintori aseguró que “Luisa Ortega acusó a Leopoldo sin pruebas”

Al ser consultada sobre la Ley de Amnistía que presentó la fiscal destituida por la ANC, Luisa Ortega Díaz, a la Asamblea Nacional y que podría beneficiar a Leopoldo López, Lilian Tintori destacó que “fue ella quien lo sentenció sin pruebas”, aun así considera que dicha ley puede ser una alternativa para la reconciliación del país.

“Nosotros vivimos un juicio injusto, falso, absolutamente viciado, la misma Fiscal (Luisa Ortega) culpó a Leopoldo de hechos que no ocurrieron, hoy están claros, saben que Leopoldo es inocente, que es líder de la oposición y por eso lo quieren callar, pero tanto él como todos los presos políticos saldrán en libertad. La amnistía, sí, creemos en ella, siempre hay alternativas para la reconciliación, la paz y salvar vidas”, opinó.

Sobre una posible liberación de Leopoldo López, Lilian dijo no tener datos al respecto, pues desconoce los temas tratados en la reunión que sostuvo el diputado Timoteo Zambrano con el expresidente Rodríguez Zapatero, donde se trató este tema, y en ese sentido aclara que hasta ahora no ha recibido llamada ni ha existido comunicación con algún vocero del gobierno sobre este y otros temas.

¡Lapidario! José Vicente Rangel: “si no se ataca a fondo la situación económica, se agravará aún más y peligrosamente”

Ayer domingo el analista político y periodista, José Vicente Rangel, indicó que hay buenas señales del sector Gobierno a partir de la victoria electoral de 20 de mayo, tras el fortalecimiento del nuevo gabinete con personas fogueadas en la política con alta preparación y conocimiento de los cargos a los que asumieron, sin embargo explicó que de no atacarse a fondo la situación del país, esta se agravará aún más y peligrosamente.

“Si no se ataca a fondo la situación, se agravará aún más y peligrosamente, en fin, en el marco de la constitución y que el Gobierno ejerza sus atribuciones sin que le tiemble la mano”, manifestó Rangel.

De igual manera, expresó que la toma de decisiones del presidente Nicolás Maduro repercutirá en la recuperación económica del país, por lo que exhortó a los miembros del gabinete a que “deben tomar contacto con la cruda realidad, que es el precio obsceno de los productos de la primera necesidad, la papa de la gente, el terrible drama del transporte así como la inseguridad”, señaló.

Regresan los chismecitos de “Doña Meche”

Desde USA impusieron a María Corina

La administración Trump a instancias de Marco Rubio, tomó la decisión de que será María Corina Machado quien asumirá el poder en caso de una salida del presidente Nicolás Maduro.

La decisión cayó “como un balde de agua fría” en las direcciones de los partidos integrantes de la MUD, por lo que no es de extrañar que de inmediato comience la campaña de descrédito contra la señora Machado.

Se dice que en USA se cansaron de aportar dinero a los voceros de la oposición para promover la caída del gobierno venezolano; pues, a pesar de los 2 mil millones de dólares entregados desde 2010 hasta la fecha, los gringos “no le han visto el queso a la tostada”.

Por lo pronto, la campaña en pro de María Corina ya está en marcha y más temprano que tarde se verán los efectos de tal decisión. “Pablo Aure y Alby Colmenares con la cola”.

El paro de Andrés Velásquez

El fogoso exdirigente sindical, Andrés Velásquez, intentó convencer a los representantes de la MUD y del Frente Amplio, de convocar a un paro nacional para el día de hoy; el cual, según el propio Velásquez, hipotéticamente tendría carácter de paro indefinido.

Ahora bien, parece que al “campeón sin corona”- por aquello de que muchos creen que ganó la presidencia una vez y le faltó “voluntad” para cobrar- lo dejaron solo en el asunto.

Ángel Álvarez exige reflexión, reunificación y acción a la oposición carabobeña

Muy acertadas las declaraciones emitidas por el Diputado Ángel Álvarez, quien insistió en señalar que “la reunificación de la oposición es una obligación y pasa por la voluntad política de todos los actores”. Según Álvarez, “en medio de la crisis que atraviesa el país no es momento para protagonismos ni guerra de vanidades; pues, aquellos dirigentes que anteponen sus intereses personales, le hacen un gran favor al gobierno. Hago un llamado enérgico, todos los líderes de Carabobo, tenemos que dar demostraciones de grandeza. Esto no es momento de protagonismo ni candidaturas, nuestro único candidato es la libertad de todo el pueblo venezolano”, enfatizó Álvarez.

Se incendia la pradera sandiegana

Resulta y acontece que en el aparentemente tranquilo valle de San Diego, hizo erupción un volcán en pleno centro del Concejo Municipal de la localidad, pues la destituida secretaria de la cámara municipal, Dina Capriles, calificó de arbitraria y amañada la decisión tomada en la sesión extraordinaria realizada a “puerta cerrada” en la oficina de la presidencia del ayuntamiento, el pasado jueves 21 de junio; asegurando además, que consignará las denuncias a las instancias correspondientes, ya que según su criterio, fue destituida por denunciar presuntas irregularidades”.

La destituida secretaria resaltó que cuando aceptó el cargo lo hizo convencida de que se trataba de uno de los municipios ejemplo de gestión y transparencia, ya que no había ocupado cargos políticos. “Hoy lamento tener que manifestar mi firme posición de denunciar a la colectividad que, lamentablemente, lo que sucede en San Diego es ejemplo de las violaciones que tanto se le crítica al “chavismo”, aseveró la dolida exfuncionaria.

Hasta nuestra próxima entrega amadísimos fieles.

