Isaac M. Hernández Álvarez presenta la trilogía literaria MAESTRO DE SOMBRAS

MAESTRO DE SOMBRAS

Coincidiendo con el día internacional de la diplomacia por la paz, el día del libro y la última hora de la reflexión a la que nos invita Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, te presento mi última obra ‘MAESTRO DE SOMBRAS: La construcción del liderazgo político’. Un conjunto de tres libros que ofrecen una narrativa convincente sobre el liderazgo político, la intensa lucha política y las campañas electorales que configuran el panorama político actual.

El prólogo de la obra ha sido redactado por Héctor Gómez, embajador de España ante la ONU en Nueva York y ministro de España en 2023, entre otras responsabilidades políticas.

En este primer volumen, que ya está a la venta, se podrán conocer las siete etapas fundamentales para construir el liderazgo y cómo ponerlo en marcha en cualquier proyecto político. Además, se explican y analizan casos de éxito de líderes nacionales e internacionales, así como el creciente protagonismo del liderazgo femenino en la historia política contemporánea. En sus páginas, se desvelan muchos de los secretos más profundos del poder político para aquellas personas que buscan comprender y dominar el arte del liderazgo.

“Una obra imprescindible para quienes se dedican a la política, figuras públicas y cualquier persona interesada en mejorar o conseguir el liderazgo personal”.

Isaac Hernández como asesor de comunicación y marketing político y con más de una década de experiencia en campañas políticas y electorales, escribe este libro desde la experiencia y años de trabajo en la observación de líderes y lideresas de la política más reciente. ¿Sabes quién está o ha estado en la sombra detrás de los líderes políticos? ¿Quieres el poder político? Pues sumérgete en esta aventura llena de misterios que aún aguarda ser descubierta.

Isaac Hernández (Santa Cruz de Tenerife, 1973) es Consultor Político, Máster en comunicación y marketing político por la Universidad de Alcalá de Henares, MBA en Administración y Dirección de Empresas.

Autor de los libros «GANADORES» el político ante el reto de vencer en elecciones municipales, «VOY CONTIGO» el valor del equipo profesional en la política y «TÚ ERES TÚ» Cómo construir una marca política personal. Como experto en marketing electoral y neuromarketing político, durante más de veinte años ha estado trabajando en campañas políticas de comunicación institucional en la administración pública, campañas de gobierno y campañas electorales.

Ganador de los premios NAPOLITAN 2022 y 2023 por la prestigiosa Washington Academy of Political Arts and Sciences en EE. UU. en las categorías de tecnología aplicada a la comunicación política, neuromarketing político, excelencia en campaña regional y excelencia en campaña regional digital.

Columnista y colaborador en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales, docente universitario, conferenciante y mentor en la UAH. En la actualidad, asesora a candidatos y partidos políticos, es miembro de ACOP (Asociación de comunicación política), ALICE (Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales) y ALACOP (Asociación latinoamericana de consultores políticos).

“Uno de los 100 profesionales más influyentes de industria política de habla hispana en el 2023.” WASHINGTON COMPOL “Experto español en neuromarketing político y electoral.” RNE “Isaac Hernández es un experto en comunicación política.” EL PAÍS “Uno de los Consultores políticos especializados en marketing político”. EL MUNDO “Su andadura empezó al intuir que había otro modo de comunicar en política, mucho más emocional y afectiva. El rey de la comunicación política.” LA RAZÓN “Un apasionado del marketing y la comunicación.” EL ESPAÑOL “Uno de los consultores políticos experto en Neuromarketing electoral.” ABC

