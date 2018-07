Exclusivas de Última Página del 06 al 13.07.18

ESTO OCURRE. En Ciudad Caribia, carretera Caracas-La Guaira, un grupo de cubanos que tienen el lugar como residencia, fueron sorprendidos por un grupo armado. Les quitaron más de 150 mil dólares. Y 30 mil pesos cubanos. Unos 30 de los atracados habían llegado dos semanas antes. En la Ciudad Universitaria otros delincuentes tomaron los salones de clases y cargaron con libros y celulares de estudiantes y profesores. Frente a Miraflores, hacia la Avenida Sucre, roban los apartamentos. EL PLAN CABELLO. El plan anunciado por Diosdado Cabello para apoyar económicamente al gobierno, prevé una línea dura contra los empresarios, que según el jefe del Psuv, no cumplan las regulaciones y medidas del Ejecutivo. No sé qué llaman líneas de duras sanciones o si prevé, cómo aspiran las radicales cárceles y grandes multas o cierre de negocios. No es la primera vez que se oyen esos planes. Pero según los directivos del régimen, ahora la cosa va en serio y sin retroceso. Les digo algo. Lo que priva en una democracia es el diálogo y nunca la represión. La ley, sólo la ley. MILITARES. ¿Sabe usted cuántos militares de todos los grados han preferido irse de baja? Unos por el sueldo y otros por desacuerdos. En los últimos años más de lo que usted cree. ¿Qué piensa amigo lector? QUE DRAMA. Han muerto en menos de tres meses cincuenta personas por accidentes de esos improvisados transportes. Lo dice un informe del diputado Abilio Troconis y ha solicitado investigar esta crisis del sistema. Los humildes ahora andan en esos vehículos con los cuales han sustituido los tradicionales autobuses. Como si fuera poco, no hay cauchos ni baterías. EDIFICIOS. La Cámara Inmobiliaria tiene un censo de más de 120 edificios ocupados en Caracas. El otro problema lo sufren quienes alquilan sus casas. No las entregan y no pagan sus inquilinos. CAMBIOS. Los que vienen en el sector militar, en alto y medio nivel. Nuevos comandantes regionales y nacionales, porque varios pasan a retiro y otros que pidieron la baja. LEAN ESTO. “El alcalde de la ciudad de Maracaibo, que acaba de autorizar y permisar a todo ese tipo de camiones. Allá hay camiones de estaca, camiones tipo cavas, trencitos, camiones, bueno, cuando le estoy hablando de camiones hasta de ganaderos. De tal manera, que las consecuencias son muchas. Los maestros no van al colegio, hay una deserción altísima de los estudiantes, porque tampoco van. La gente pierde el trabajo porque prácticamente si tú te pones a sacar cuenta de lo que pagas en pasajes pasas por encima del sueldo mínimo. En el caso de Maracaibo, la gente de San Francisco, Losada, La Cañada, Mara, que están alrededor de la ciudad de Maracaibo, de la urbe, mucha gente trabajaba ahí, esa gente ya no puede trabajar sencillamente, primero, porque no hay el transporte, mucha gente no está en la capacidad de montarse en un camión de ese tipo para trasladarse 10, 15, 20 kilómetros”. Esto lo denunció el diputado Avilio Troconis. CORRUPCIÓN. He oído varias veces al presidente anunciar sanciones sin precedentes en la Administración Pública y sector privado, caiga quien caiga He oído entre personajes de empresas públicas quejarse de situaciones como las ocurridas en algunas empresas de Guayana y otras de Oriente y Occidente. No se habló más de lo de Pdvsa y ahora aparecen serios comentarios sobre lo que ocurre en el Seguro Social. Nada de las causas de varias destituciones. Hay otras versiones sobre las medicinas de alto costo y su destino. Yo no acuso. Pero como venezolano, sí exijo que nos informen sobre los resultados de estas investigaciones. Hace varias semanas el propio Bernal denunciaba lo que ocurrió con las bolsas CLAP. Me dicen que hay varios presos. CUBA. El científico cubano Ariel Urquiola había sido detenido por supuestos comentarios contra el gobierno de Raúl Castro. El detenido se declaró en huelga de hambre y después de dos semanas de su protesta fue dejado en libertad.

