Exclusivas de Última Página del 14 al 21/09/18

PRIMEROS JUBILADOS EN CÉNTIMOS. Cuando se escriba la historia de las jubilaciones en la Administración Pública, los empleados que aparecen a continuación serán los primeros. Los jubilados son: Ángel Rafael Morillo Pérez, BsS. 0,12. Argenis Noemí Machado, BsS. 0,15. Edgar Andrés Delgado Méndez, BsS. 0,12. Jesús María Delgado, BsS. 0,13. Magali Josefina Fernández Fernández, BsS. 0,22. Morayma Isbelia Luna Bolívar BsS. 0,17. Rafael antonio Segovia García, BsS. 0,25. Yajaira del Carmen Blanco Machado, BsS. 0,18. Y, Zamari Coromoto Moreno Villafranca, BsS. 0,29. Todos del Ministerio de Transporte. LA GUERRA DE SANTOS. En Colombia aparecieron los diablos entre los Santos. La familia está en guerra. Se pelean entre hermanos y tíos. Este es el último informe de la prensa. Los enfrentamientos públicos entre la familia Santos, una de las más poderosas e influyentes de Colombia, parecen no tener fin. Martín Santos, hijo mayor del ex presidente Juan Manuel Santos, y Francisco Santos, ex vicepresidente y ahora embajador de Colombia en Estados Unidos, protagonizaron un nuevo enfrentamiento, esta vez por la propuesta del gobierno de Iván Duque de revertir una decisión legal emitida en 1994 y permitir el decomiso de la dosis personal de droga, multar al portador y destruir el bien incautado. Martín criticó el hecho de que su tío, uno de los más fieles escuderos del ex presidente Álvaro Uribe, reconoció haber fumado marihuana en el pasado y ahora forme parte de un gobierno que emprenderá una cruzada contra la dosis mínima, cuya posesión fue despenalizada en 1994 por la Corte Constitucional. “Para el marihuanero pobre: Bolillo. Para el marihuanero uribista: Embajada”, trinó Martín en referencia al nombramiento de su tío en la embajada de Colombia en Washington. Juan Manuel Santos y su primo hermano también han protagonizado enfrentamientos públicos en los últimos nueve años. El entonces presidente Santos dijo en una oportunidad que Francisco Santos tenía “sida en el alma”, comentario que fue rechazado por la comunidad de portadores del virus del VIH y por lo que el mandatario tuvo que disculparse. Por su parte, Francisco Santos dijo en varias oportunidades que sabía que Santos iba a traicionar a Uribe cuando llegara a la presidencia y ha dicho que no tiene “carácter, ni lealtad ni convicciones”. “Yo sabía que Juan Manuel lo iba a traicionar al segundo día. Pero me equivoqué. Fue al primer día”, aseguró en su libro Rebelde con causa. DUQUE. El presidente de Colombia dijo ayer en una reunión con asesores, que no tiene nada que pagar a Venezuela por los migrantes, como aspira el gobierno del país. Un líder del partido de gobierno fue más allá cuando dijo, “que vayan a la Corte Celestial”. El presidente Maduro ha dicho que acudirá a la instancia internacional para exigir indemnización a los colombianos y designó a Jorge Rodríguez como jefe de la misión para reclamar. HAMBRE. En Venezuela hay hambre, pero menos que en otros países de América del Sur, con excepción de Colombia. La cifra en nuestro país se redujo de 4.1 millones en 2016 a 3,7, o sea, unos 400 mil menos. LOS ANCIANOS. Siguen en su protesta porque según sus voceros, el gobierno no ha pagado completo. “Es nuestro esfuerzo”, advirtieron. ANOTEN ESTO. Productores del Guárico y otras regiones del país están pensando en el cierre de sus fincas. No pueden pagar los insumos. En Táchira, cerraron más de 100 granjas avícolas. EFECTIVO. El drama del efectivo continúa, pero no el negocio especulativo en algunos sectores de Caracas. Los negociantes se ubican en sitios estratégicos para cazar a sus víctimas con el sobreprecio. CRISIS. El Ministro de la Defensa de Brasil reveló su conversación con su colega venezolano en Puerto Ordaz, donde este habría admitido la difícil situación venezolana en materia de alimentación. PDVSA. Estos son los nuevos directivos de Pdvsa: Guillermo Gustavo Blanco Acosta, vicepresidente de Refinación y director interno. Fernando Manuel de Quintal Rodríguez, vicepresidente de Comercio y Suministro y director interno. Nemrod Antonio Contreras Mejías, vicepresidente de Gas y director interno. Iris Yari Medina Fernández, vicepresidenta de Finanzas y directora interna. Marcos Alejandro Rojas Michelena, Vicepresidente de Asuntos Internacionales y director interno. Miguel José Quintana Castro, vicepresidente de Planificación e Ingeniería y director interno. Yurbis Josefina Gómez, directora externa. Ricardo Andrés León Sabala, Director externo. Wils Asención Rangel Linares, director externo, Simón Alejandro Zerpa Delgado, director externo. Ricardo José Menéndez Prieto, director externo. Y Tareck Zaidan El Aissami Maddah, director interno.

Exclusivas de Última Página del 14 al 21/09/18 was last modified: by

Loading...

Exclusivas de Última Página del 14 al 21/09/18

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):