Glosario de Términos Sobre Economía, Parte I

Acciones Activo financiero emitido por una empresa que promete al tenedor el derecho a una parte de las utilidades de la misma forma de dividendos. Son instrumentos financieros de renta variable. Activo Acreencia que tiene una persona natural o jurídica frente a terceros. Derecho de propiedad sobre cualquier cosa tangible o intangible que tiene valor económico, tales como monedas, billetes, depósitos bancarios, acciones, edificios, bonos, etc. Acumulación de Capital Ver Inversión. Acuñar Fabricar moneda. Estampar una pieza de metal con un signo indicativo de su valor. Agregado Término que se utiliza para indicar valores del conjunto de la economía. Por ejemplo, el gasto agregado es igual al gasto total realizado en la economía. Agregado Monetario Valor de mercado de una suma de activos líquidos, tales como monedas, billetes y depósitos bancarios. Ver M1 y M2. Ahorro Diferencia entre el valor del ingreso corriente y los gastos corrientes de los agentes económicos en un determinado período. Lo genera el sector público y privado. Ahorro Nacional Diferencia entre el valor del ingreso nacional disponible de un país y los gastos de consumo final de las familias, instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares y el gobierno general. Ahorro Privado Diferencia entre el ingreso corriente y los gastos corrientes de las familias, las empresas privadas y las instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares. Ahorro Público Diferencia entre el ingreso corriente y los gastos corrientes de las instituciones que integran el sector público (empresas públicas, gobierno central, regional, municipal e instituciones sin fines de lucro del gobierno). Ajuste Estructural Programa económico aplicado en países, generalmente dirigido a reducir el tamaño del Estado, el gasto público y por ende los déficits presupuestarios de tipo estructural, controlar la inflación y estimular la inversión y el ahorro privado. All Country World Index (ACWI) Índice elaborado por la firma Morgan Stanley, el cual abarca los cambios ocurridos en las principales plazas accionarias de 49 países. Anticipo Dinero entregado o pagado antes de la finalización definitiva de un contrato. Análisis de Equilibrio General Método de análisis que determina simultáneamente los precios y las cantidades en varios mercados. Análisis de Equilibrio Parcial Determinación de los precios y las cantidades de equilibrio en un mercado específico que no tiene en cuenta los efectos de otros mercados. Apreciación Nominal de la Moneda Aumento del precio de la moneda nacional expresado en moneda extranjera. Corresponde a una disminución del tipo de cambio nominal en un régimen de libre flotación. Apreciación Real de la Moneda Aumento de los precios relativos de los bienes nacionales expresados en bienes extranjeros. Se dice que ocurre una apreciación real de la moneda doméstica cuando la inflación interna es superior a la suma de las tasas de devaluación de los principales socios comerciales del país durante un período determinado. Arancel Impuesto específico a pagar por la importación de un bien. Arbitraje Proceso de compra de un activo real o financiero en un mercado para venderlo a otro distinto con el fin de beneficiarse de las diferencias de precios existentes entre ellos. Provoca una tendencia a la igualación de los precios de los activos involucrados en el proceso. Aversión al riesgo Actitud de un inversionista hacia la tenencia de activos riesgosos en su portafolio. Un inversionista con mayor aversión al riesgo demandará una prima mayor cuando considere que un instrumento posee alto riesgo.

Título Definición Balance Posición financiera de una empresa, institución o persona en una fecha determinada, en la cual se muestra su situación patrimonial como resultado de restar el valor monetario de los activos menos el de los pasivos. Balanza Comercial Cuenta de la balanza de pagos que refleja el movimiento de exportaciones e importaciones de bienes de un país con el resto del mundo. Dicho saldo también se conoce como exportaciones netas. Balanza de Pagos Registro contable y sistemático de todas las transacciones económicas y financieras que realiza un país con el resto de mundo durante un período determinado. Dentro de estas transacciones se incluyen: compra y venta de bienes y servicios, transferencias unilaterales, pagos e ingresos por concepto de intereses y dividendos, operaciones con oro, divisas, Derechos Especiales de Giro y el movimiento de activos y pasivos financieros. Contempla una cuenta de Errores y Omisiones donde se hacen asientos de contrapartida que permiten el equilibrio contable de la Balanza de Pagos. Balanza de Servicios Cuenta de la balanza de pagos que refleja el movimiento de exportaciones e importaciones de servicios, que realiza el país con el resto del mundo. Balanza en Cuenta Capital Cuenta de la Balanza de Pagos que incluye las transferencias de capital con el resto del mundo (como las condonaciones de deuda o las transferencias de emigrantes), así como la adquisición o enajenación de activos no financieros no producidos (tales como la compra o venta de patentes, derechos de autor, marcas, entre otros). Balanza en Cuenta Corriente Cuenta de la balanza de pagos que agrupa las transacciones por concepto de bienes, servicios, renta y transferencias corrientes que realiza un país con el resto del mundo. Su valor o resultado es la suma del saldo registrado en las balanzas comercial, de servicios, renta y transferencias unilaterales. Balanza en Cuenta Financiera Cuenta de la balanza de pagos que refleja los flujos de ingresos y egresos por concepto de inversiones extranjeras directas, cartera o portafolio y otras transacciones financieras como préstamos, depósitos y créditos comerciales, las cuales se registran en la subcuenta “Otra Inversión”. Banco Central Organismo público responsable de la gestión de la política monetaria. Institución a cargo de la regulación de la oferta monetaria y del crédito interno y de la emisión de la moneda de curso legal de un país o grupo de países. También es prestamista de última instancia del sistema financiero. Barrera Comercial Mecanismo proteccionista que utilizan los países para reducir las importaciones de bienes y servicios, tales como los aranceles y las cuotas de importación. Barreras a la Entrada Limitaciones legales, tecnológicas, naturales o de capital que se oponen al acceso de nuevas empresas a una industria o sector determinado que les impide competir en el mercado. Base Monetaria Cantidad total de billetes y monedas emitidos por el Banco Central en poder del público y depósitos no generadores de intereses mantenido por las instituciones financieras públicas o privadas en el Banco Central. También es conocido con el nombre de dinero de alta potencia o dinero primario o pasivos monetarios del Banco Central. Base Tributaria Medida del valor o ingreso sobre el cual se grava un impuesto. Beneficio Desde el punto de vista contable se define como la diferencia entre ingreso total de las empresas y los costos totales atribuidos a los bienes y servicios vendidos. En teoría económica, el beneficio es la diferencia entre los ingresos y los costos de una empresa, incluido cualquier costo de oportunidad de los recursos aplicados. Bien No Excluyente Bien de cuyo consumo no es posible excluir a ninguna persona y por cuyo uso es díficil de cobrar. Bien No Rival Bien cuyo costo marginal de provisión a un consumidor adcional es cero. Bienes Duraderos Bienes cuya durabilidad es prolongada o son suceptibles de almacenamiento por largos períodos de tiempo. Bienes Finales Bienes de origen nacional e importado, que se destinan al consumo de los hogares y a la inversión. Bienes Inferiores Bienes cuyo consumo disminuye a medida que aumenta el ingreso. Bienes Intermedios Bienes generalmente no duraderos que se usan, como insumos, en la producción de otros bienes y servicios. Bienes Libres Bienes cuyo precio de mercado es cero. Bienes No Duraderos Bienes que se consumen rápidamente. Bienes No Transables Son todos aquellos bienes que por su naturaleza no es posible intercambiarlos internacionalmente o cuyo costo de transacción es muy elevado. Bienes Normales Bienes que se adquieren en mayor cantidad cuando el ingreso familiar aumenta o en menor cantidad cuando éste desciende. Bienes Privados Son bienes excluyentes y rivales. Bienes Públicos Son bienes no excluyentes ni rivales en el consumo. Bienes Transables Cualquier bien suceptible a ser comercializado internacionalmente. Bienes de Capital Bienes que se utilizan para la producción de otros bienes de consumo o de inversión, y que se deprecian en el proceso de fabricación. Billete Apto Aquel que no haya sido dividido, perforado, borrado, manchado, rayado, descolorido, ensuciado, quemado, cercenado y que su impresión se corresponda con sus características de emisión. Billete No Apto Aquel que haya sido dividido, perforado, borrado, manchado, rayado, descolorido, ensuciado, quemado, cercenado y que su impresión no se corresponda con sus características de emisión. Billete Nuevo Aquel que una vez fabricado y habilitado ingresa a las bóvedas del Banco Central para ser puesto en circulación. Bolsa de Valores Mercado organizado en el que se negocian públicamente la compra y la venta de títulos de renta fija (bonos públicos y privados) y variables (acciones). Bolívares a Precios Constantes Bolívares con un poder de compra asociado a los precios de un año base determinado. Bolívares a Precios Corrientes Bolívares cuyo poder de compra está asociado a su valor nominal. Bono Título o valor con plazo determinado emitido por el gobierno, empresa u otra entidad financiera que otorga a su poseedor el derecho de percibir los intereses o una renta fija así como el reembolso de capital. Estos pueden tener diferentes plazos, corto (menor o igual a un año), mediano (superior a un año y menor a 10 años) y largo (superior a 10 años). Bono Cero Cupón Título que promete pagar una cantidad única a su vencimiento, no paga intereses durante su plazo de emisión. Bonos Indexados o Indiciados Título que promete pagos ajustados por la tasa de inflación. Bonos Públicos Bonos emitidos por el gobierno nacional y organismos públicos.

Cambio Oficial Tipo de cambio fijado a diario en el mercado de divisas y que utilizan los bancos y operadores en sus transacciones en moneda extranjera. Cambio Tecnológico Mejora en los conocimientos sobre los métodos de producción o de nuevos productos que afectan la productividad, la producción y puede fomentar la competencia entre empresas. Canje de Deuda Cambiar o sustituir unos títulos por otros. Cantidad Demandada La cantidad de un producto que los consumidores desean comprar a un precio específico en un determinado período de tiempo. Cantidad Ofrecida La cantidad de un producto que las empresas desean ofrecer a un precio específico en un detrminado período de tiempo. Capital En teoría económica el capital se entiende como los bienes duraderos que se utilizan en la producción de otros bienes y servicios. Es decir, máquinas, equipos, estructuras, edificaciones e inventarios. En finanzas, el capital consiste en la cantidad de dinero que los accionistas aportan a las empresas. Capital Físico Bienes ya producidos que se utilizan como insumos en el proceso de producción, tales como estructuras residenciales y no residenciales, infraestructuras, equipos, maquinarias e inventarios. También se le denomina capital real. Capital Humano Habilidades y adiestramientos adquiridos por los trabajadores que incrementan su productividad. Capital Social En términos contables es el valor actualizado de una empresa. Cheque Documento de pago que permite retirar cierta cantidad de dinero de la cuenta del firmante. Ciclo Económico Comportamiento fluctuante de la economía caracterizado por movimientos ascendentes y descendentes de la producción real en torno a una senda o tendencia y que representa cierta regularidad durante un cierto período. En el ciclo económico, se identifican cuatro fases: expansión, pico, recesión y sima. Circulación de Billetes y Monedas Constituye todas las especies monetarias de carácter legal y en disponibilidad del público. Circulante Parte de la emisión de dinero del Banco Central que se encuentra en poder del público en forma de efectivo y de depósitos en cuentas corrientes. Cláusulas de acción colectiva Cláusula incorporada al contrato de los bonos que incluye una provisión que permite a una mayoría calificada de tenedores del instrumento enmendar condiciones financieras claves del contrato y obligar a la minoría a aceptar estas nuevas condiciones. Coeficiente de Gini Parámetro que se utiliza para medir la desigualdad de ingresos en una población determinada, cuyo valor oscila entre 0 y 1. Competencia Rivalidad entre los agentes dentro de un mercado. En teoría económica la competencia significa la existencia de muchos agentes cuyas acciones individuales no modifican los precios del mercado. Competencia Imperfecta Situación de mercado caracterizada por la existencia de uno o más agentes con poder suficiente para influir en el precio. Competencia Monopolista Mercado en que las empresas compiten vendiendo productos diferenciados que son sustitutivosn cercanos y donde no hay barreras a la entrada. Competencia Perfecta Expresa la existencia de un mercado en el que ninguna empresa o consumidor individual tiene el poder de influir en el precio del mercado. En dicho mercado concurren un gran número de vendedores y compradores, y los productos ofrecidos son homogéneos. Consumo Gastos realizados por las familias y el gobierno en bienes y servicios cuyo beneficio se agota dentro del período de análisis. Consumo Privado Gasto total en bienes y servicios que realizan las familias para satisfacer sus necesidades de consumo, así como de las instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares, durante un período determinado. Según el Sistema de Cuentas Nacionales, el gasto de consumo de dichas instituciones privadas se mide con base a los costos en bienes y servicios utilizados, remuneraciones al personal y depreciación de los activos requeridos para la prestación de servicios a los hogares. Consumo Público Gastos corrientes del gobierno relacionados con los costos para la prestación de servicios directos a las familias y a la colectividad en general. Tales costos, de acuerdo con el marco conceptual del Sistema de Cuentas Nacionales, incluye las adquisiciones de bienes y servicios y remuneraciones al personal. Contribuciones al Seguro Social Contribuciones de los asalariados y de los empleadores destinados a financiar programas del sistema de seguridad social que administra el gobierno, en beneficio de los trabajadores y sus familiares dependientes. Control de Cambio Política de la autoridad monetaria orientada a controlar la compra y venta de moneda extranjera. Puede involucrar la determinación del tipo de cambio y/o el volumen de divisas transadas. Tiende a impedir la libre convertibilidad entre la moneda nacional y extranjera. Corto Plazo En microeconomía, se define como el período de tiempo analítico en el cual por lo menos uno de los factores de producción (insumos) de la empresa se mantiene constante. Costo Fijo Recoge todos aquellos costos en que incurre una empresa y que son independientes de la producción. Dichos costos existen aunque la producción sea igual a cero. Costo Marginal Expresa el incremento del costo total al producir una unidad adicional del bien o servicio. Costo Total Es la suma de los costos fijos y de los costos variables en el corto plazo. Costo Variable Recoge todos aquellos costos de la empresa asociados al nivel de producción. Costo de Oportunidad Es el valor de los recursos en la mejor alternativa que se deja de realizar. Por ejemplo, cada decisión de producir o consumir alguna cosa significa que se deja de producir y consumir alguna otra. Costo de Producción Gastos de una empresa o un establecimiento productivo por los insumos intermedios en bienes y servicios, pagos al factor trabajo y al capital, utilizados en la producción de un bien o servicio. Cotización Directa Es el precio expresado en moneda local de una moneda extranjera. En Venezuela, por ejemplo, es la cotización directa de un dólar americano. Cotización Indirecta Es el precio de una unidad de moneda local, expresado en moneda extranjera. En Venezuela, es la cotización indirecta del bolívar. Cotización de una Moneda Ver tipo de cambio. Expresa el precio de una moneda en función de otra. Las cotizaciones se expresan como el precio de compra y el precio de venta. El precio de compra es el tipo de cambio que alguien está dispuesto a pagar por otra moneda; y el precio de venta es el tipo al cual alguien está dispuesto a vender esa moneda. Crecimiento Económico Aumento de la cantidad de bienes y servicios finales producidos en el país, durante un período determinado. El crecimiento económico se mide a través del incremento porcentual que registra el Producto Interno Bruto, medido a precios constantes generalmente en un año. También se define como un incremento del PIB real percápita, es decir, el incremento del volumen de producto por habitante. Crisis Económica Situación caracterizada por una caída significativa y larga en el nivel de actividad económica de un país o región. También se usa el mismo término para referirse a situaciones de alto desempleo o de alta inflación. Crisis Financiera Situación caracterizada por inestabilidad en el mercado monetario y crediticio, acompañada por quiebra de bancos y pérdida de confianza del público en las instituciones financieras. Crédito Contrato por el cual una persona física o jurídica obtiene temporalmente una cantidad de dinero con el compromiso de devolución más un cargo por intereses y comisiones preestablecidas en un determinado plazo. Cuasidinero Activo financiero buen sustituto del dinero como medio de pago. Específicamente, las cuentas de ahorros y depósitos a plazo en los bancos. Cuota de Importación Restricción o límite que se establece en un país al volumen de importaciones de bienes y servicios durante un período determinado.

Título Definición Curva de Demanda Gráfica que expresa la relación entre la cantidad de bienes que los compradores están dispuestos a demandar a diferentes niveles de precios. Curva de Lorenz Gráfica que se utiliza para mostrar la distribución del ingreso de una población, relacionando el porcentaje acumulativo de familias en el eje horizontal y el porcentaje acumulativo de ingreso en el vertical. Curva de Oferta Gráfica que expresa la cantidad de bienes que los productores están dispuestos a ofrecer a diferentes niveles de precios. Curva de Phillips Sugiere una relación inversa entre variables nominales como la tasa de inflación y variables reales como la tasa de desempleo o la tasa de crecimiento del producto agregado. Cámara de Compensación Mecanismo creado por el Banco Central y los bancos con el propósito de facilitar el intercambio de cheques, y así saldar las diferencias entre los cheques recibidos y pagados por las instituciones financieras con el menor movimiento posible de efectivo. Cártel Grupo de empresas que acuerdan esplícitamente fijar los precios o el nivel de producción.

Título Definición Deflación Situación caracterizada por una disminución del ritmo de crecimiento de los precios. Deflación Disminución sostenida del nivel general de precios. Es el fenómeno contrario a la inflación. Deflactor del PIB Cociente entre el PIB nominal y el PIB real, indicador del nivel global de precios. Indica el precio promedio de los bienes finales producidos en la economía. Demanda Cantidad de bienes y servicios que los compradores están dispuestos a adquirir a cada precio. Demanda Agregada Es la suma de los gastos en bienes y servicios finales a nivel de un país, adquiridos internamente y por el resto del mundo. La demanda agregada está compuesta por el gasto interno en bienes y servicios destinados al consumo final privado y público, a la formación bruta de capital y a las exportaciones. Al excluirse estas últimas (exportaciones) se obtiene la demanda agregada interna. Demanda Derivada Demanda de bienes y servicios que son insumos para la producción. Demanda Elástica Cuando la variación porcentual de la cantidad demandada del bien es superior (en valor absoluto) a la variación porcentual del precio. Demanda Inelástica Cuando la variación porcentual de la cantidad demandada del bien es significativamente menor (en valor absoluto) a la variación porcentual del precio. Depreciación Reducción del acervo de capital que se produce con el paso del tiempo debido al uso o el envejecimiento. Depreciación Nominal de la Moneda Disminución del valor de la moneda local en relación con otras monedas, en el mercado de divisas corresponde a una subida en el tipo de cambio en un régimen libre de flotación. Depreciación Real de la Moneda Cuando disminuye el precio relativo de los bienes exportables o transables expresado en términos de bienes extranjeros. Depresión Económica Etapa del ciclo económico que se caracteriza por una contracción prolongada y fuerte de la demanda agregada, subutilización de la capacidad instalada, y desempleo muy elevado. Depósito a la Vista o en Cuenta Corriente Cuentas bancarias contra las cuales los depositantes pueden emitir cheques o retirar efectivo hasta la cantidad depositada en cualquier momento. Depósito de Ahorro y a Plazo Depósito de dinero en los bancos e instituciones financieras realizado por el público, donde se específica un plazo determinado para su retiro. Derechos Especiales de Giro Moneda supra-nacional creada por el Fondo Monetario Internacional que sirve como un activo internacional para todos los países miembros. Los DEG se asignan a cada país miembro en función de su cuota de participación en el organismo, y sirven de base para obtener préstamos dirigidos a cubrir déficits temporales de la balanza de pagos. Desempleado En Venezuela, es la persona de 15 años o más que no trabaja, estando en condiciones y disposición de hacerlo. Desempleo Sinónimo de desocupación, es la situación en la cual no se encuentra ocupada en la producción de bienes y servicios parte de la fuerza laboral que, deseando trabajar, no consigue fuente de empleo. Desempleo Cíclico Desempleo que se produce en un ciclo recesivo de la economía, cuya duración es relativamente corta. Desempleo Estructural Desempleo que se debe a cambios en la oferta o en la demanda de trabajo de la economía como consecuencia de desajustes estructurales en la composición de la producción o en la combinación de factores productivos. Desempleo Friccional Ocasionado por las imperfecciones del mercado laboral que dificulta la armonización entre demandantes y oferentes de trabajo. Entre las causas de este se encuentran la información imperfecta, la ubicación geográfica, las diferencias de adiestramiento. Estos factores prolongan en el período mediante el cual se mantienen desocupadas las personas. Desintermediación Financiera Situación caracterizada por una menor participación de las instituciones financieras en el proceso de intermediación del ahorro y el crédito. Se produce desintermediación financiera cuando los bancos captan ahorro del público y no prestan en la misma proporción o invierten en bonos y títulos públicos. Desmonetización Proceso de caída relativa de la cantidad de dinero en circulación. Deuda Pública Monto total de las obligaciones del Gobierno. Devaluación de una Moneda Consiste en la decisión por parte de la autoridad monetaria de la reducción del valor de la moneda nacional respecto del valor de las monedas extranjeras. Se manifiesta como un aumento en el tipo de cambio nominal, es decir se requiere mayor cantidad de unidades monetarias nacionales para adquirir una misma cantidad de moneda extranjera. Dinero Activo financiero que se utiliza como medio de pago (tecnología transaccional). En presencia del dinero, las operaciones de compra-venta se pueden separar en dos momentos distintos, evitándose la doble coincidencia de deseos que caracteriza al trueque. Dinero Bancario Dinero creado por los bancos a través de las operaciones de crédito y se expresan en forma de depósitos a la vista. También denominado dinero secundario o depósito. Dinero Fiduciario Monedas y billetes de curso legal que carecen de valor intrínseco. Su aceptación y uso descansa en la confianza que tiene el público en que otros a su vez lo aceptarán a cambio de bienes y servicios. Dinero Mercancía Dinero que es intrínsecamente útil y se valoraría aun cuando no sirviera como dinero. Antigua forma de dinero cuyo valor estaba asociado al metal o material que lo contenía. Ejemplo: oro, plata, cobre, ganado, sal y muchos otros. Dinero de Alta Potencia Véase Base Monetaria. Dinero de Curso Legal Dinero emitido por el Banco Central y que es de aceptación forzosa en el pago de deudas y compras. Dinero en Circulación En sentido amplio, es la suma del efectivo en manos del público, compuesto de billetes y monedas metálicas de curso legal, más los depósitos totales que éste mantiene en el sistema bancario. En su definición restringida, equivale al efectivo y los depósitos a la vista del público. Dividendos Proporción de los beneficios de una empresa que reparte cada período contable entre sus accionistas. Divisas Todas las monedas diferentes a las que tienen curso legal de un país determinado. Este término se aplica a los billetes y monedas extranjeras, a los depósitos en bancos e instituciones financieras internacionales, transferencias, cheques y letras. Dolarización Uso del dólar (US $) como unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor en un país distinto a los Estados Unidos de América. Dotación de Factores Conjunto formado por el capital, la fuerza de trabajo y los recursos naturales de un país determinado. Dumping Situación que se produce cuando la venta de un bien en el mercado internacional se hace a un precio menor que en el país, es una forma de discriminación de precios. Déficit Comercial Cuando las exportaciones de bienes del país son menores a las importaciones. Déficit Cíclico Déficit presupuestario ajustado para tener en cuenta la influencia del ciclo económico en el gasto público y en los ingresos fiscales; estimación de lo que sería el déficit si la economía estuviera operando al nivel de pleno empleo. Déficit Externo Saldo negativo de la balanza de pagos, resultado de un flujo de ingresos externos menores a los egresos. Déficit Presupuestario Es la diferencia negativa entre ingresos y gastos de la gestión gubernamental.

Título Definición Econometría Métodos estadísticos aplicados al estudio de los hechos económicos. Economía Es un concepto acerca del cual hay diversos enfoques y definiciones. Existen coincidencias en definirla como el estudio del modo en que los individuos y las sociedades eligen el uso que darán a los recursos escasos que la naturaleza proporciona para la obtención de un conjunto ordenado de objetivos. Economía Abierta Economía en la que los agentes económicos pueden participar libremente en el comercio internacional de bienes y de capital. Economía Cerrada Economía que no tiene flujos comerciales y financieros con el resto del mundo. Economía Mixta Economía caracterizada por la presencia del mercado y del Estado en el desenvolvimiento económico. Contemporáneamente es la forma de organización y funcionamiento de la mayoría de los países del mundo. Economía Monetaria Economía en la que se utiliza el dinero -y no el trueque- como medio de intercambio. Economía Normativa Enfoque económico caracterizado por el predominio de juicios de valor -“lo que debería ser”- estrechamente asociado a la formulación de estrategias y políticas económicas. Economía Positiva Enfoque que centra el análisis de los hechos y los datos económicos tal y como son, sin emitir juicios de valor explícitos. Economía Subterránea Conjunto de actividades económicas que por su propia naturaleza generan productos, gastos e ingresos que no se declaran y que por tanto no se registran en las estadísticas oficiales. En general se trata de actividades ilegales o evasoras de impuestos. Economía de Mercado Economía cuya asignación de recursos se guía por el sistema de precios. También denominada economía laissez-faire. Efecto Acelerador Hipótesis según la cual un cambio en la tasa de crecimiento del producto induciría a cambios en la formación de nuevo capital o inversión neta. Efecto Renta o Riqueza Cambio en la cantidad demandada de un bien como resultado de una variación de la renta real, sin ningún cambio en los precios relativos. Efecto Sustitución La variación en la cantidad demandada de un bien como consecuencia de un cambio en su precio cuando el efecto renta real causado por la variación de los precios se ha eliminado, es decir un cambio en la cantidad demandada como resultado de un movimiento a lo largo de la curva de indiferencia. Efecto de Desplazamiento Reducción en el consumo y la inversión privada que acompañan incrementos en las compras gubernamentales o una disminución de impuestos. Los gastos privados se reducen debido a las tasas de interés reales más elevadas y a la sustitución directa que inducen los servicios gubernamentales dada la limitación de recursos (si la economía se encuentra en el pleno empleo). También llamado efecto crowding-out. Efecto de Sustitución de Factores Comportamiento de las empresas al utilizar el factor productivo con precio relativo más bajo en sustitución del factor con precio relativo más alto. Efecto de la Curva J Desmejora de la balanza comercial en el corto plazo, provocada por una depreciación real de la moneda, seguida de una mejora posterior en la balanza comercial. Su representación gráfica adopta la forma de la letra J. Eficiencia Económica Producir al menor costo posible. Condiciones productivas que proveen el máximo producto con los recursos y la tecnología disponibles. Eficiencia en el Sentido de Pareto Asignación de bienes en la que se debe empeorar la situación de una persona para mejorar el de otra. Elasticidad Es el cambio porcentual de la variable dependiente que resulta de un cambio porcentual de la variable independiente. Elasticidad Cruzada de la Demanda Variación porcentual de la cantidad demandada de un bien cuando el precio de otro se altera. Elasticidad Ingreso de la Demanda Es el cambio porcentual en la cantidad demanda de un bien a causa de un cambio porcentual en el nivel de ingreso de los consumidores, manteniendo todo lo demás constante. Elasticidad Precio de la Demanda Es el cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien que resulta de un cambio porcentual en su precio, manteniendo todo lo demás constante. Elasticidad Unitaria Cuando la variación porcentual que muestra la variable dependiente es de la misma magnitud que la variación porcentual de la independiente. Elasticidad de la Oferta Es el cambio porcentual en la cantidad ofrecida que resulta de un cambio porcentual en el precio manteniéndose lo demás constante. Elusión Fiscal Es el comportamiento del contribuyente por el que renuncia a poseer, materializar o desarrollar una capacidad sujeta a gravamen. Tal es el caso de las exoneraciones y exenciones. Emerging Market Bond Index Global (EMBI Global) Índice construido por J.P. Morgan, que muestra el retorno de 188 instrumentos de deuda emitidos en los mercados financieros por 32 naciones emergentes o entidades cuasi soberanas, entre los que se encuentran bonos Brady, Eurobonos, instrumentos de deuda denominados en dólares estadounidenses en los mercados locales y otros préstamos. Emerging Market Bond Index Plus (EMBI Plus) Índice construido por J.P. Morgan, que muestra el retorno de 113 instrumentos de deuda, denominados en moneda extranjera y emitidos en los mercados financieros por 18 naciones emergentes, entre los que se encuentran bonos Brady, Eurobonos, y préstamos. Emerging Markets Free Index (EM Free) Índice elaborado por la firma Morgan Stanley, que recoge el comportamiento de los indicadores accionarios de 27 naciones emergentes. Emisión Puesta en circulación de monedas y billetes. Emisión de Deuda Momento legal en el cual se le autoriza al gobierno a contraer obligaciones de tipo financiero. Empresa Organización destinada a la transformación de recursos (insumos) en productos (bienes y servicios), constituyendo las unidades básicas generadoras de la riqueza del país. Empresario Persona que organiza, administra y asume los riesgos asociados a la producción de una empresa. Encaje Legal Porcentaje de los depósitos totales que un banco debe mantener como reserva obligatoria en el Banco Central. Es legal porque la ley autoriza al Banco Central a fijar discrecionalmente dicho encaje. Mediante este instrumento, la autoridad monetaria influye sobre los fondos disponibles para el crédito por parte de los bancos. Equidad Criterio que se preocupa por la distribución de las oportunidades, de la riqueza, del ingreso, del consumo, etc., entre los miembros de un grupo social. Equilibrio Situación en la cual no existe tendencia alguna al cambio. También se define como la igualdad entre la demanda y la oferta. Equilibrio Externo Posición de balanza de pagos de un país caracterizada por ingresos externos iguales a sus egresos externos. Equilibrio General Situación en la que simultáneamente todos los mercados (de bienes, de factores y de dinero) se encuentran en equilibrio. Ver Análisis del Equiibrio General. Equilibrio Macroeconómico Situación de la economía en la que la oferta agregada es igual a la demanda agregada, en ausencia de acumulación indeseada de inventarios por parte de los productores. Equilibrio Parcial Equilibrio de un solo mercado. Equilibrio de Nash Conjunto de estrategias o de acciones con las que cada jugador obtiene los mejores resultados posibles, dadas las acciones de sus adversarios.

Título Definición Error de Réplica Es una medida de riesgo relativa entre un portafolio y su cartera referencial, muestra la volatilidad de la diferencia de retornos de ambos portafolios. En términos matemáticos es la desviación estándar del diferencial de retornos entre un portafolio de inversión y su cartera referencial. Escasez Principio económico que se sustenta en la existencia de necesidades humanas ilimitadas versus recursos limitados, cuyo racionamiento se realiza a través del sistema de precios. En sentido genérico se refiere a la falta de oferta respecto a la demanda del mercado. La escasez es una de las características de los bienes económicos. Estabilidad Económica Estado de la economía caracterizado por baja inflación, crecimiento sostenido y utilización satisfactoria de los recursos productivos. Estabilizadores Automáticos Mecanismos que tienden a reducir la amplitud de las fluctuaciones sin que exista ningún cambio en la política económica. Por ejemplo, la recaudación de impuesto tiende caer en recesiones y a incrementarse en los auges, reduciendo las variaciones en la renta disponible y en la demanda agregada. Estanflación Situación que se presenta cuando en la economía coinciden una elevada tasa de inflación y una fuerte caída del ritmo de crecimiento económico. Estructura de la Tasa Tributaria Muestra el porcentaje de impuesto que se paga según el nivel de ingreso. Evasión Fiscal Es el hecho mediante el cual, el sujeto económico adopta la posición de no pagar impuestos. Exceso de Demanda Situación que se produce cuando la cantidad demandada de un bien o servicio supera a la cantidad que se ofrece en el mercado al precio vigente. Expectativas Conjunto de creencias y actitudes de los agentes económicos respecto de posibles eventos futuros, los cuales influencian y determinan su comportamiento presente. Expectativas Adaptativas Percepciones y conductas de los agentes guiadas por acontecimientos y experiencias pasadas, adaptando gradualmente sus expectativas de acuerdo a los errores de predicción cometidos en el pasado. Expectativas Racionales Es la hipótesis en la que los individuos hacen pronósticos o estimaciones de variables económicas desconocidas, tales como la variación del nivel general de precios, de la mejor manera posible, utilizado toda la información actualmente disponible. Exportaciones Venta de bienes y servicios que realiza un país al resto del mundo Exportaciones Netas Valor de las exportaciones menos las importaciones. Externalidad Efecto negativo o positivo de la producción o consumo de algunos agentes sobre la producción o consumo de otros, por los cuales no se realiza ningún pago o cobro.



