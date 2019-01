Glosario de Términos Sobre Economía, Parte III

Título Definición Juegos Cooperativos Juego en el que los jugadores pueden negociar contratos vinculantes que les permiten planear estrategias conjuntas. Juegos No Cooperativos Juego en el que no es posible negociar y hacer cunplir un contrato vinculante.

Título Definición Largo Plazo Período de tiempo suficientemente amplio en el que todos los factores de producción son variables. Letra del Tesoro Título de deuda a corto plazo emitido por el Gobierno Central. Su vencimiento suele ser de tres, seis o doce meses. Ley de Gresham Principio atribuido a Sir Thomas Gresham, Consejero de la Reina Isabel I de Inglaterra, según el cual “dinero malo saca de circulación el dinero bueno”. Ley de Okun Relación entre el crecimiento del PIB y la variación de la tasa de desempleo según la cual, una tasa de crecimiento un punto porcentual superior a la tasa de crecimiento tendencial del PIB, implicara una reducción de medio punto porcentual en la tasa de desempleo. Ley de Salario Mínimo Regulación oficial que establece un piso para las remuneraciones de empleados y obreros, por debajo del cual ningún patrón puede pagar a sus trabajadores menos calificados. Ley de la Demanda Principio según el cual existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada de los bienes normales, en condiciones ceteris paribus. Es decir, cuando el precio sube, disminuye la cantidad demandada; cuando el precio baja, aumenta la cantidad demandada. Dicha relación puede ser afectada por cambios en el gusto, ingreso y riqueza de los demandantes, los precios de otros bienes y servicios sustitutivos o complementarios, y por las expectativas con respecto a cada uno los factores señalados. Ley de la Oferta Principio según el cual existe una relación positiva entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida del mismo, en condiciones ceteris paribus. Es decir, cuando aumenta el precio de un bien, los productores reaccionan produciendo una mayor cantidad de éste. En cambio, cuando el precio disminuye, se ofrece una menor cantidad del bien en cuestión. Ley de los Mercados de Say Principio económico atribuido a J.B.Say, economista clásico francés, quien planteó que “Toda oferta crea su propia demanda”, pues en el proceso de producción de bienes y servicios se genera el poder adquisitivo suficiente que imposibilita cualquier exceso de oferta o demanda. Ley de los Rendimientos Decrecientes Si la tecnología permanece constante, el uso de unidades adicionales del factor variable, combinando con uno o más factores fijos, conduce en última instancia a una reducción de la productividad del insumo variable. Ley de un Solo Precio Condición que establece que bienes idénticos transables sin costo deben venderse al mismo precio (expresado en una misma moneda), en los diferentes lugares en que se transen. Su base es el arbitraje de bienes. Liberalización de Precios Proceso de eliminación de las subvenciones y controles de los precios, permitiéndoles equilibrar los mercados. Libre Comercio Intercambio internacional de bienes y activos, sin restricciones en la forma de aranceles, cuotas y trabas a los movimientos de capital. Libre Convertibilidad Se produce cuando un medio de pago nacional cualquiera puede ser cambiado por un medio de pago externo. Liquidez La facilidad con la que un activo puede venderse rápidamente. Se dice que un activo o bien es líquido cuando puede convertirse en dinero fácilmente, sin incurrir en pérdidas. Por definición el activo más líquido son las monedas y billetes emitidos por el Banco Central. Liquidez Monetaria Agregado de dinero formado por monedas, billetes, depósitos a la vista, de ahorro y a plazo. Generalmente se le identifica con la sigla M2. Liquidity, Credit and Volatility Index (LCVI) Índice elaborado por el banco de inversión J.P. Morgan. Este indicador intenta medir la aversión al riesgo más ampliamente que el conocido EMBI Plus, al capturar no sólo las condiciones de endeudamiento en las plazas emergentes, sino también las que prevalecen en los mercados de bonos de alto rendimiento en Estados Unidos. Ambos indicadores constituyen el componente de “crédito” incluido en el índice.

Adicionalmente, el LCVI considera, como una aproximación (proxy) de las condiciones de liquidez imperantes, las desviaciones -con respecto a su media esperada-, de los rendimientos ofrecidos por los instrumentos del Tesoro de Estados Unidos, así como los diferenciales observados en el mercado de swaps norteamericano. Estos constituyen los indicadores que conforman el componente de “liquidez”. Finalmente, este índice incluye un componente de “volatilidad” que pondera los indicadores de variabilidad de los principales mercados accionarios y cambiarios globales.

Además de su utilidad para analizar el comportamiento de los inversionistas, el LCVI puede ser empleado como predictor de posibles crisis y cierres de mercado, lo cual es de suma importancia para los países emergentes a la hora de tomar previsiones y acciones de políticas dirigidas o encaminadas a enfrentar un contexto adverso en el ámbito financiero internacional.

Título Definición M1 Agregado monetario compuesto por monedas, billetes y depósitos en cuenta corriente en poder del público, también denominado circulante. Es el tipo de dinero que se utiliza directamente en las transacciones, por lo que se le denomina dinero transaccional. M2 Agregado monetario compuesto por M1 más los depósitos de ahorro, a plazo entre otros. Se le conoce también como liquidez monetaria o dinero de uso amplio. Macroeconomía Estudio del conjunto de agregados económicos tales como, empleo total, tasa de desempleo, producto nacional, y tasa de inflacción. Macroeconomía Neoclásica Corriente del pensamiento económico que postula la flexibilidad de precios y salarios y explica la conducta de los agentes económicos a partir la formación de expectativas racionales. Medio de Pago Instrumento financiero que se utiliza en las operaciones de compra-venta. Las monedas, los billetes y los depósitos movilizados a través de cheques y tarjetas de débito, son medios de pagos. Mercado Es la objetivación del intercambio mercantil. Básicamente es una relación, y no un lugar geográfico, donde se encuentran compradores y vendedores que interaccionan y realizan transacciones. Mercado Abierto Mercado a través del cual se realizan operaciones de compra-venta de valores promovidas por el Banco Central. Mercado Financiero Mercado formado por el conjunto de interacciones que realizan los proveedores y demandantes de fondos, donde se compran y venden activos financieros. Mercado Negro Mercado donde se realizan operaciones al margen de la Ley. Mercado Secundario Mercados en los cuales los instrumentos son transados después de su oferta inicial en el mercado primario. Mercado de Dinero Mercado a través del cual se realizan operaciones de compra-venta de activos de corto plazo y de bajo riesgo, como el dinero y letras del tesoro. En este mercado, de acuerdo con la oferta y la demanda de instrumentos financieros, se determina el nivel de equilibrio de la tasa de interés. Mercado de Divisas Mercado donde se realizan las operaciones de compra-venta de monedas extranjeras. En dicho mercado se determina el tipo de cambio o cotización de la moneda nacional, de acuerdo con la oferta y la demanda. Mercado de Factores Mercado donde se realizan operaciones de compra-venta de tierra, trabajo y capital. Mercado de Trabajo Mercado a través del cual las familias ofrecen sus horas de trabajo y las empresas las demandan, definiéndose una remuneración o salario. Mercados emergentes Mercados financieros de países no desarrollados con acceso a los mercados de financiamiento externo, donde se mantienen activos. Los instrumentos emitidos son respaldados totalmente por el Estado o Reino, y su principal característica es su elevado retorno por considerarse más riesgosos. Mercados primarios Mercados donde la emisión de un instrumento es por primera vez ofertada y/o vendida al público. Mesa de Cambio Mecanismo a través del cual el Banco Central interviene en el mercado cambiario para corregir volatilidades excesivas del tipo de cambio, efectuando operaciones de compra o venta de divisas con los operadores cambiarios autorizados que cotizan tasas de cambio en el mercado interbancario. Mesa de Dinero Mecanismo a través del cual se negocia la compra-venta de activos monetarios o instrumentos de corto plazo. Los bancos y el Banco Central tienen sus respectivas Mesas de Dinero mediante las cuales realizan sus respectivas operaciones con los clientes. Microeconomía Parte de la teoría económica que estudia el comportamiento de las unidades individuales, tales como, los consumidores, las empresas, las industrias, y sus interrelaciones. Moneda de Curso Legal Característica del dinero mediante la cual su uso como medio de pago es reforzado por las leyes, de manera que ninguna persona puede rehusarse a aceptar la moneda doméstica como medio de pago en el territorio nacional. Monopolio Estructura de una industria donde hay un solo productor u oferente del bien y no existen bienes sustitutivos cercanos. El empresario monopolista tiene la capacidad de influir en el precio, es decir tiene poder de mercado. Monopolio Natural Existencia de una industria con economías de escalas tan significativas que resulta mucho más eficiente la producción del bien o servicio por parte de una sola empresa. Monopsonio Mercado caracterizado por la existencia de un solo comprador. Multiplicador Relación que mide la variación en el nivel de producción de equilibrio ocasionada por un cambio en alguna de las variables autónomas o exógenas. Es decir, es el cambio en el ingreso provocado por el cambio unitario de un gasto autónomo. Multiplicador Monetario Múltiplo en que se incrementa la cantidad de dinero por cada nueva unidad de dinero primario o base que reciben los bancos. Numéricamente es igual a la unidad dividida por el coeficiente de reservas bancarias y el coeficiente de preferencia del público por el dinero efectivo.

Título Definición Nuevos Keynesianos Corrientes del pensamiento económico que postulan la existencia de rigideces nominales en los precios y salarios, y explican las fluctuaciones económicas a partir de las imperfecciones del mercado. Número índice Ver índice.

Título Definición Obligación Reconocimiento por escrito de pagar una serie prefijada de intereses más el valor del principal en la fecha de vencimiento. Ocupados Personas que se encuentran trabajando por un salario. Excluye a los ayudantes familiares y a las amas de casa que no reciben una remuneración por sus servicios. Oferta Cantidad de bienes y servicios existentes en el mercado a un precio dado. Oferta Agregada Conjunto de bienes y servicios disponibles en la economía, medido a los precios vigentes. En su origen, la Oferta Agregada está formada por el Producto Interno Bruto generado en el país, más las importaciones de bienes y servicios provenientes del resto del mundo. Oferta Monetaria Cantidad de dinero en manos del público. La oferta monetaria real sería el cociente entre la cantidad nominal de dinero y el nivel de precios. Existen diversos tipos o niveles de oferta monetaria (M1, M2, M3…) dependiendo de los instrumentos que se agreguen. Ver Ml y M2. Oligopolio Estructura de mercado caracterizada por la presencia de pocas empresas, las cuales establecen las formas de competencia. El mercado oligopólico supone la existencia de fuertes barreras de entrada a nuevos competidores. Operaciones de Mercado Abierto Compra-venta de títulos públicos realizadas por el Banco Central. Dichas operaciones constituyen el principal instrumento de que dispone el Banco Central de cada país para desarrollar su política monetaria.

Título Definición Pagaré Documento en el que consta la obligación de determinada persona o empresa de abonar una cantidad estipulada de dinero en una fecha fija. Pagos de Transferencias Subsidios y pagos en efectivo que hace el gobierno a familias y empresas sin recibir contraprestación alguna. Por ejemplo, donaciones y becas. Papel Moneda Billetes emitidos por el Banco Central que tienen circulación y aceptación forzosa. Papeles del Estado Títulos emitidos por el Estado. Paridad Cambiaría Ver Tipo de Cambio Paridad Central Tipo de cambio de referencia alrededor del cual la autoridad monetaria permite la oscilación de la tasa de cambio del mercado. En los sistemas de bandas cambiarias se define una paridad central. Paridad Fija de una Moneda Situación en la que la cotización o precio de una moneda es determinado por el Banco Central y las autoridades económicas. Ver Tipo de cambio fijo. Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) Corresponde a la hipótesis de que el tipo de cambio nominal entre dos monedas debe igualar la razón ponderada de los niveles de precios de los dos países. Es uno de los métodos que se utiliza para determinar el tipo de cambio real a partir del diferencial de los precios internos y externos. Pasivo Obligación o deuda de una persona física o jurídica frente a un tercero. Pasivo Monetario Obligación del Banco Central en la forma de monedas, billetes en poder del público y en forma de depósitos de las instituciones financieras. También denominado base monetaria. Pasivo No Monetario Obligaciones del Banco Central en títulos o instrumentos diferentes al dinero base. Patente Derecho exclusivo garantizado oficialmente que se otorga al inventor de un producto o proceso para utilizarlo durante un período específico. Patrimonio Conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona física o jurídica, país o entidad. Contablemente, es la diferencia entre el activo menos el pasivo. Persuasión Moral Presión que ejerce el Banco Central sobre las instituciones financieras con el propósito de disuadirlas a que actúen en la dirección marcada por la política monetaria. Plazo Período comprendido entre la concesión de un préstamo o depósito y su vencimiento. Plusvalía En economía marxista, la cantidad en la cual el valor del producto de un trabajador excede su salario la cual se apropian los empresarios como ganancia. Poder de Mercado Capacidad de una empresa para fijar precios y condiciones de la competencia sin perder su participación en el mercado. Política Económica Conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en el ámbito de la economía con el propósito de establecer un marco de referencia para lograr un crecimiento sostenido de la actividad económica. Política Fiscal Decisiones tomadas por el gobierno nacional que implican tanto el financiamiento y uso de recursos y gastos, así como las decisiones de cambio en la gestión gubernamental necesarias para el logro de objetivos propuestos. Política Industrial Decisiones del gobierno destinadas a ayudar a determinados sectores productivos de la economía. Política Monetaria Decisiones del Banco Central que influyen sobre la oferta monetaria, las tasas de interés y las condiciones financieras de la economía. Su objetivo final es preservar el poder adquisitivo de la moneda mediante la creación de condiciones monetarias y financieras que favorezcan la estabilidad de precios. Los principales instrumentos de la política monetaria son las operaciones de mercado abierto, los requisitos de encajes bancarios y los créditos a los bancos. Política de Estabilización Conjunto de medidas orientadas a reducir y evitar fluctuaciones bruscas en la producción, el empleo, tipo de cambio y nivel general de precios. Políticas de Ingresos Intervención gubernamental que establece unas directrices o controles de los precios claves de la economía tales como salarios, tipo de cambio y tasa de interés. Políticas de Oferta Decisiones gubernamentales dirigidas a estimular directamente la inversión privada y el crecimiento económico, sin utilizar de instrumentos de demanda. Ponderación Importancia relativa que se le concede a las partes dentro del todo. Precio Cantidad de dinero que se paga por una mercancía o servicio. Precio Máximo Precio tope que fija el gobierno para la venta de determinados productos. Precios Relativos El precio de una mercancía o activo en relación con el precio de otros. Precios Rígidos Precios que se ajustan lentamente y que por lo tanto no siempre equilibran la oferta y la demanda. Prestamista de Ultima Instancia Función que cumple el Banco Central de proporcionar fondos a instituciones financieras. Dicha actuación persigue la estabilidad y el sano funcionamiento del sistema bancario. Presupuesto Público Es un plan contable elaborado por el Gobierno Nacional en el que se estiman los ingresos y gastos en función de los lineamientos de política de mediano y largo plazo. Presupuesto Público Base Caja Es un plan contable que refleja el impacto sobre el saldo de caja de tesorería de las operaciones de ingresos y gastos públicos. Presupuesto de Pleno Empleo Nivel de ingresos y gastos del gobierno cuando la economía ha alcanzado su plena capacidad productiva. Principio Laissez-faire Principio económico asociado a escuela de pensamiento clásico, según el cual el Estado debe “dejar hacer” e intervenir lo menos posible en la economía. Privatización Venta de empresa públicas al sector privado. Producción Generación de bienes y servicios finales e intermedios. Producción Agregada Valor total de los bienes y servicios producidos en un lugar y un período determinado. Producción Potencial Nivel de producto nacional que se obtendría si se utilizaran plenamente todos los recursos. Productividad Cociente entre la cantidad producida y un factor de producción, con lo qu se obtiene la cantidad de producto por unidad de factor. Por ejemplo, la productividad del trabajo se mide dividiendo la cantidad o valor real de producto entre el número de trabajadores empleados. Producto Interno Bruto (PIB) Valor de los bienes y servicios finales producidos en el territorio de un país, durante un período determinado.

Producto Interno Bruto Per Cápita Valor del PIB dividido por el número de habitantes. Producto Interno Bruto a Precios Constantes Producto Interno Bruto valorado a precios constantes de un año base, con lo cual el resultado así obtenido representa el volumen físico de los bienes y servicios producidos dentro del territorio nacional en un período determinado. También se denomina PIB real, PIB a precios del año base y PIB ajustado por inflación. Producto Interno Bruto a Precios Corrientes Producto Interno Bruto valorado a los precios vigentes del período. También se denomina PIB nominal y PIB monetario. Producto Marginal Cantidad de producto que se obtiene al agregar una unidad adicional de un factor productivo. Producto Nacional Bruto Valor de los bienes y servicios finales producido por los factores propiedad de nacionales, al margen de donde se hay realizado la producción en un período determinado. Producto Nacional Neto Producto Nacional Bruto menos la depreciación de los activos fijos. Productores Empresas, personas e instituciones, de carácter público o privado, que transforman los recursos productivos en bienes y servicios útiles para la sociedad. Programa Económico Conjunto de medidas adoptadas por los responsables de conducir la economía de un país, como el gobierno, el Banco Central y otros organismos públicos para lograr determinados objetivos de política económica. Programa de Estabilización Conjunto de medidas de corto plazo adoptadas por el sector público con el fin de disminuir la volatilidad de las principales variables macroeconómicas. Propensión Marginal a Importar Cambio que se registra en el valor de las importaciones al variar el ingreso en una unidad. Propensión Marginal al Ahorro Cambio que se registra en el ahorro al variar el ingreso en una unidad. Propensión Marginal al Consumo Cambio que se registra en el consumo al variar el ingreso en una unidad. Propensión Media al Consumo Proporción del ingreso que se destina al consumo. Numéricamente es igual al consumo total dividido por la renta disponible. Proteccionismo Doctrina o práctica de imponer tarifas altas para resguardar los productos de la competencia extranjera. Pánico Bancario Situación caracterizada por retiros de fondos simultáneos de los depositantes en la mayoría de los bancos e instituciones financieras.

