Glosario de Términos Sobre Economía, Parte IV

Título Definición Real En contraposición a nominal, se refiere a aquellos valores que no están expresados en términos monetarios, es decir, que no llevan incorporados el efecto de los precios. Equivale a cantidad física, volumen o poder adquisitivo. Recesión Etapa del ciclo económico que se caracteriza por la disminución en la producción, renta, empleo y comercio por un período de seis meses a un año. Reconversión Monetaria Es la modificación total del cono monetario vigente. Implica el cambio de escala monetaria y de todo lo que se exprese en la moneda reconvertida. Redescuento, Anticipo y Reporto Operaciones de crédito concedido discrecionalmente por el Banco Central con garantías sustentadas en Letras de Cambio, Pagarés, Letras del Tesoro y otros valores públicos, en plazos que oscilan entre 30 y 90 días, prorrogables por una sola vez. Mediante estas operaciones, el Banco Central suministra liquidez al sistema bancario con el objeto de adecuar la cantidad de dinero a las necesidades de la economía. Rendimientos Constantes a Escala Situación caracterizada por un aumento (o disminución) de la producción en la misma proporción en que han aumentado (o disminuido) todos los factores productivos. Por ejemplo, si se triplican los factores el resultado que se obtiene es una triplicación de la producción. Rendimientos Crecientes a Escala Situación caracterizada por un aumento (o disminución) más que proporcional de la producción cuando aumentan (o disminuyen) todos los factores productivos. Por ejemplo, si se duplican los factores el resultado que se obtiene es una producción superior a dos veces su valor. Rendimientos Decrecientes a Escala Situación caracterizada por un aumento (o disminución) de la producción en menor proporción al aumento (o disminución) de todos los factores productivos. Por ejemplo, si se duplican los factores el resultado que se obtiene es una producción menor a dos veces su valor. Renegociación de la Deuda Acuerdo entre el deudor y el acreedor que modifican las condiciones de pago de una deuda. En general, la renegociación persigue ampliar los plazos de pagos de una deuda. Renta Fija Rendimiento fijo que produce un activo financiero. El cobro de la cantidad fija se denomina cupón. Los bonos de la deuda pública y bonos emitidos por las empresas, son ejemplos de este tipo de instrumento. Renta Variable Se aplica a los instrumentos financieros que dan derecho al cobro de un rendimiento que no es fijo, sino que depende de los beneficios obtenidos por la sociedad o empresa emisora. Las acciones de empresas son un ejemplo típico de los mismos. Rentabilidad Beneficios que ofrece la compra de un activo. Es la relación medida en porcentaje, entre los rendimientos netos y el capital invertido. Repo Bloqueados Los títulos comprados son registrados en una cuenta aparte y permanecen inamovibles hasta que se extinga la obligación. Este se corresponde con la operación de asistencia financiera que efectúan los bancos centrales con las instituciones financieras. O sea, que en éste caso la operación toma la forma de un crédito con garantía, siendo esta la operación originaria que motivó la aparición de un instrumento más flexible. Repo Clásicos Es una operación de venta o compra temporal de títulos valores en la cual se acuerda la fecha de recompra o reventa más el pago por parte del vendedor de una tasa de interés. Los títulos recibidos pueden ser objeto de negociación durante la vigencia del acuerdo, pero al vencimiento existe la obligación de devolver los mismos títulos, debido a que la transferencia de la propiedad es de carácter temporal. El tenedor temporal de los títulos podrá vender los mismos en el mercado como un nuevo REPO de menor plazo. En mercados donde los títulos valores son fungibles al vencimiento se pueden recibir otros títulos que tengan condiciones financieras que los igualen en cuanto a cantidad y calidad, o sea, que deben entregarse títulos de la misma especie. Repo Especiales Son los que se efectúan sobre un título valor específico. Repo Intradiarios El plazo del acuerdo es menor a un día. En algunos países, de no ser posible para la institución vendedora honrar la obligación, el acuerdo contempla la conversión del mismo al plazo de 24 horas conocido como plazo overnight. Estos contratos respaldan el eficiente funcionamiento de los sistemas de pago a los efectos de la Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR). Repo Tripartitos Son aquellos en que la parte que actúa como compradora no puede ejercer por sí misma la custodia del título comprado por lo que requiere la contratación de los servicios de custodia de una tercera parte. Repo de Plazo Abierto Los contratantes acuerdan que la operación se completará por la voluntad manifiesta de una de las partes de efectuar la recompra o la reventa. El valor de los títulos objeto de compra-venta temporal se ajusta en función de las tasas de interés del mercado. Repo o Simultáneas Conserva las características de los REPO clásicos. Son operaciones compuestas por dos transacciones efectuadas en un mismo momento, la primera, en el presente, al contado y, la segunda, a plazo, por un mismo valor nominal y entre los mismos agentes. Esta modalidad permite la realización de nuevos REPO sobre los títulos comprados por plazos superiores a la fecha de vencimiento del acuerdo original, pudiéndose también vender estos títulos en forma definitiva, dado que su obligación es la de entregar valores iguales o similares en la fecha pactada para la segunda operación “venta” a cambio del importe en efectivo. Estas operaciones son conocidas como “simultáneas” en algunos países como España y Colombia , en tanto que en el grueso de países de la Comunidad Europea son conocidas simplemente como REPO. Repos Son operaciones de compra – venta de títulos valores con el acuerdo de recomprarlos o revenderlos en el futuro, en una fecha y en condiciones financieras preestablecidas. En estas operaciones se da una transferencia temporal de la propiedad de los títulos objeto de venta. El que vende recibe efectivo y el que compra recibe unos títulos. Al vencimiento, el que vendió recibe sus títulos y el que compró recibe el efectivo entregado más los intereses correspondientes. Los REPOS son usados por los bancos centrales en sus operaciones de mercado abierto a los fines de restablecer niveles adecuados de liquidez bancaria, a la vez que permiten la afectación de ésta de forma temporal. Cuando los bancos centrales compran con pacto de reventa generan reserva y cuando venden con pacto de recompra absorben liquidez. Deben su nombre a la contracción de la denominación en inglés de este instrumento “repurchase and reverse repurchase agreement “, o sea, operaciones de compra- venta con pacto de recompra – reventa, y también son conocidos como REPOS. Reservas Bancarias Fondos captados por los bancos y que no se han utilizado en la concesión de préstamos. Generalmente las reservas bancarias se encuentran depositadas en cuentas que los bancos tienen en el Banco Central, manteniendo una fracción en caja para atender a sus clientes. Reservas Bancarias Excedentes Diferencia entre las reservas mantenidas por los bancos y las reservas requeridas por la Ley (encaje legal). Reservas Bancarias Obligatorias o Legales Proporción de los depósitos que por ley los bancos deben mantener inmovilizados. Equivale al coeficiente de encaje legal multiplicado por el valor de los depósitos totales. Reservas Internacionales Conjunto de activos financieros sobre el exterior en poder o bajo el control de las autoridades monetarias, las cuales están a su disposición para atender desequilibrios de la balanza de pagos. Estos activos constituidos principalmente por oro, divisas, derechos especiales de giro, depósitos en bancos extranjeros y posición ante el Fondo Monetario Internacional, están a disposición de dichas autoridades para servir como medios de pago de las transacciones corrientes y financieras que realiza el país con el resto del mundo, y a la vez para respaldar el valor interno y externo de la moneda nacional. En Venezuela la autoridad monetaria que centraliza y administra las reservas internacionales del país es el Banco Central de Venezuela. Restricción Presupuestaria Mide la cantidad de bienes y servicios que puede adquirir un agente, dado un nivel de ingreso y de precios. Revaluación Decisión por parte de la autoridad monetaria de disminuir tipo de cambio en un sistema de cambio fijo. La revaluación es lo opuesto a devaluación. Riesgo Posibilidad de que se produzcan diferentes resultados cuando se conoce la probabilidad de cada uno. En finanzas, se dice que una inversión tiene riesgo cuando el rendimiento de la misma puede variar. Las inversiones con un alto riesgo tienen que proporcionar una mayor rentabilidad para atraer a los inversionistas. Riesgo Financiero Es la combinación del riesgo de mercado, de crédito y de liquidez. Riesgo Legal Pérdida potencial debido a la no exigibilidad de acuerdos contractuales, procesos legales o sentencias adversas. Riesgo Moral Problema generado por la existencia de seguros explícitos o implícitos que hacen que las instituciones financieras no internalicen sus riesgos. Riesgo Operativo Es la pérdida potencial como resultado del uso inadecuado o fallas en los procesos internos, personas y sistemas, o de eventos externos. Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y el reputacional. Riesgo Reputacional Es un deterioro potencial de la imagen y la confianza de una institución como consecuencia de la materialización de cualquiera de los otros tipos de riesgos. Riesgo de Crédito Pérdida potencial producto del deterioro de la calidad crediticia o de la cesación de pagos de un emisor o una contraparte. Riesgo de Liquidez Pérdida potencial por venta anticipada o forzosa de activos, producto de la no disponibilidad de fondos de manera inmediata para hacer frente a obligaciones. Riesgo de Mercado Pérdida potencial de un portafolio de instrumentos producto de fluctuaciones adversas de los precios de mercados, principalmente tasas de interés y tipos de cambios. Riesgo estratégico Es la posibilidad de que no se logren las metas y los objetivos de una organización. Riqueza Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona física o jurídica, un país o una entidad. Es equivalente al patrimonio.

Título Definición Salario Remuneración monetaria o en especie que recibe un trabajador a cambio de horas laborables. Salario Mínimo Mide la remuneración más baja que los patronos están legalmente obligados a pagar a sus trabajadores. Salarios Rígidos Incapacidad de los salarios para ajustarse rápidamente con el fin de equilibrar la oferta y la demanda de trabajo. Por lo general, los salarios son inflexibles a la baja. Salida de Capital Salida de recursos financieros hacia el exterior, estimulada por mayor rendimiento o seguridad ofrecida en los mercados internacionales. Sector Externo Término utilizado para identificar las transacciones económicas sobre bienes y servicios, rentas, transferencias, activos y pasivos, entre el país y el resto del mundo. En este sentido, el exterior representa un sector para la economía nacional. Sector Privado Todos los agentes económicos distintos al sector público. Incluye a empresas, familias e instituciones sin fines de lucro. Sector Público Incluye a todos los organismos de Gobierno, a nivel central, regional y municipal, más las unidades productivas que son propiedad del Estado. Sensibilidad Grado de afectación de una variable ante cambios registrados en otras. Servicio Elemento inmaterial que se consume al momento de la transacción. Por ejemplo: electricidad, corte de pelo, transporte y otros. Servicio de la Deuda Conjunto de pagos por concepto de intereses y amortización de capital que realiza el deudor al acreedor. Sistema de Seguridad Social Programa público que protege a los empleados y obreros en términos de pensiones y jubilaciones, salud, paro forzoso y otros. Soberanía del Consumidor Determinación por parte de los consumidores de los tipos y las cantidades de bienes y servicios que producirán con los recursos escasos de la economía, orientación de la economía por parte del consumidor a través de los votos del dinero. Sociedad Anónima Empresas organizadas bajo la forma de varios propietarios, los cuales asumen la responsabilidad de las obligaciones contraídas por éstas. Solvencia Capacidad de una persona natural o jurídica para hacer frente a sus obligaciones de pago a medida que éstas van venciendo. Subsidios Transferencias que realiza el gobierno a las empresas para la producción y comercialización de bienes y servicios, lo cual generalmente obedece a una política deliberada de precios. En este sentido, constituyen pagos corrientes del gobierno, sin contrapartida, para compensar costos de producción, a fin de lograr que los precios disminuyan o se mantengan. Subsidios a la Exportación Pagos y transferencias que realiza el gobierno al sector exportador con el objeto de estimular el flujo de exportaciones. Superávit Comercial Se presenta cuando las exportaciones de bienes son mayores que las importaciones. Superávit Externo Saldo positivo que registra el país en sus transacciones económicas con el exterior, cuando los ingresos superan a los egresos. Sustitución de Importaciones Política consistente en reemplazar las importaciones por producción nacional, con protección de aranceles y contingentes. Sustitutos Perfectos Productos diferentes que pueden reemplazarse unos a otros, sin afectar el grado de satisfacción del demandante. Sustitutos o Sustitutivos Bienes y servicios que satisfacen necesidades similares, por esta razón se pueden reemplazar unos por otros.

Título Definición Tarjeta de Crédito Tarjeta de plástico emitida por una institución financiera a nombre de un tercero, contentiva de un crédito automático para la compra de bienes y servicios. Tarjeta de Débito Tarjeta de plástico emitida por una institución financiera que sirve para girar sobre cuentas de depósitos del titular. Tasa Natural de Desempleo Tasa de desempleo a la que tiende la economía en el largo plazo. Tasa de Ahorro Personal Porcentaje del ingreso que las familias destinan al ahorro. Tasa de Descuento Tasa de interés que aplica el Banco Central cuando concede préstamos a los bancos. También se le denomina a la tasa de interés que se utiliza para calcular el valor actual de un activo. Tasa de Desempleo Porcentaje de la fuerza de trabajo que se encuentra sin empleo respecto al total de la población activa. Tasa de Inflación Variación porcentual que se obtiene al comparar entre períodos los resultados del índice utilizado para medir la inflación. En Venezuela, al igual que en muchos países, suele utilizarse el Indice de Precios al Consumidor para medir la tasa de inflación. Tasa de Interés Es la tasa que, aplicada sobre un monto de capital, establece su rendimiento o su costo pro período, generalmente anual. Tasa de Interés Activa Tasa de interés que cobran los bancos a sus clientes. Tasa de Interés Pasiva Tasa de interés que pagan los bancos a sus depositantes. Tasa de Interés Real Es la tasa de interés nominal de la cual se ha descontado el efecto de la inflación. Puede definirse como ex-ante (descontando el efecto de la inflación esperada) o como ex post (descontando el efecto de la inflación efectiva). Tasa de Participación de la Fuerza de Trabajo Proporción de la fuerza de trabajo respecto al total de la población en edad de trabajar. Tecnología Intensiva en Capital Proceso productivo que depende más del capital que del uso de fuerza de trabajo. Tecnología Intensiva en Trabajo Proceso productivo que depende más del trabajo que del uso de capital. Teoría Cuantitativa del Dinero Cuerpo de pensamiento sobre la relación entre el dinero y los precios. Esta teoría presenta dos elementos esenciales. En primer lugar, las variaciones en la cantidad de dinero influyen positivamente sobre el nivel de precios. En segundo lugar, desde el punto de vista empírico, las variaciones en la cantidad de dinero explican las principales variaciones de largo plazo del nivel de precios. Teoría Económica Conjunto de enunciados acerca de las causas y efectos de los hechos y problemas económicos. Teoría de Juegos Predicción de resultados económicos basado en movimientos estratégicos de agentes rivales que prevén las reacciones de sus contrarios. Teoría de la Dependencia Enfoque que explica el atraso y subdesarrollo de los países a través de las relaciones de dominación que sobre éstos ejercen las economías desarrolladas. Teoría de la Elección Pública Enfoque económico que explica las decisiones de los funcionarios públicos a partir del interés particular de éstos, tal como si fueran empresas. Teoría de la Ventaja Comparativa Enfoque según el cual si dos naciones (regiones o individuos) tienen costes de oportunidad distintos al producir un bien o servicio, la nación (regiones o individuos) con el menor coste de oportunidad posee una ventaja comparativa en ese bien o servicio. Por tal motivo la especialización del país en el bien es más ventajosa para éste y para el comercio mundial, dado que se obtendrían precios internos más bajos y un mayor volumen de comercio. Tipo de Cambio Precio de una moneda en términos de otra. Expresa la cantidad de monedas doméstica que hay que pagar para adquirir una moneda extranjera. Tipos de Cambio Flotantes Régimen de cambio que establece el libre juego de la oferta y demanda como mecanismo para determinar la tasa de cambio, sin intervención del Banco Central. Transferencias Unilaterales Operaciones que realiza el país con el resto del mundo que no tienen contrapartida, tales como donaciones, remesas de extranjeros e inmigrantes, tanto en bienes como en dinero. Trueque Intercambio directo de bienes y servicios por otros bienes y servicios, sin la intervención del dinero. Términos de Intercambio Precio de los bienes transables de un país expresados con relación al precio de una canasta de mercado de bienes transables del mundo, a menudo aproximados a la razón entre los precios de las exportaciones y los de la importaciones de un país. Un país mejora sus términos de intercambio cuando obtiene más bienes y servicios importados a cambio de sus exportaciones. Título de Estabilización Monetaria (TEM) Título de deuda que emitió el Banco Central de Venezuela entre junio de 1995 y octubre de 1999 con el objeto de absorber excedentes de liquidez del mercado de dinero.

Título Definición Unidad de Cuenta Medida en la que se expresan los precios de los bienes y servicios, y los valores contables. El dinero sirve como unidad de cuenta para la fijación de los precios y valores de las transacciones financieras. Usura Aplicación de una tasa de interés exorbitante en la concesión de un préstamo. La usura es penalizada por la Ley. Utilidad Satisfacción que proporciona el consumo de un producto frente a otras alternativas. La utilidad constituye el criterio básico para la elección de los consumidores. Utilidad Marginal Satisfacción adicional que se obtiene por el consumo de una unidad adicional de un producto. Utilidades Saldo entre el ingreso total y el costo total, también denominado beneficio. Utilidades Retenidas Beneficios no distribuidos a los accionistas de una empresa en un período determinado. Generalmente se retienen utilidades con el objeto de expandir la adquisición de bienes de capital.

Título Definición VaR Operativo Es un indicador que muestra la máxima pérdida monetaria esperada sobre un horizonte temporal a un determinado nivel de confianza, como resultado del uso inadecuado o fallas en los procesos internos, personas y sistemas, o de eventos externos. VaR de Crédito Es un indicador que muestra la máxima pérdida monetaria esperada sobre un horizonte temporal a un determinado nivel de confianza, resultado de el incumplimiento de pago de una o varias contrapartes. Valor Agregado Valor que añade una unidad económica productiva, pública o privada, en su producción de bienes y servicios. Equivale al valor de los bienes y servicios producidos menos los respectivos costos intermedios (de materias primas, materiales, suministros y servicios utilizados). Valor Imputado Estimación del valor de un bien o servicio que no tiene un precio de mercado. Valor a Riesgo (VaR) Es uno de los indicadores estadísticos más importantes y ampliamente usados para medir el potencial de riesgo de mercado de los portafolios de inversión. Este indicador muestra la máxima pérdida monetaria esperada sobre un horizonte temporal a un determinado nivel de confianza, es decir, que corresponde a un percentil de la distribución de probabilidad de ganancias y pérdidas de un portafolio. Valor a Riesgo Condicional (CVaR) Es el valor esperado de las máximas pérdidas potenciales de un portafolio de inversión. En términos matemáticos es el promedio ponderado entre el Valor a Riesgo y las pérdidas que lo exceden Variable Valor o medida que puede cambiar con el tiempo. Variable Endógena Variable que se explica dentro del modelo económico a partir de sus relaciones con otras. Variable Exógena Variable que no se explica dentro de un modelo económico determinado sino que se considera como dada. También se denominan variable autónomas e independientes. Velocidad de Circulación del Dinero Número de veces que circula la cantidad de total de dinero para cubrir todas las transacciones que se realizan en un período determinado. Numéricamente se calcula como la relación entre el PIB y el circulante M1. Ventaja Absoluta Un país (región o individuo) posee una ventaja absoluta en la producción de un bien o servicio si puede producirlos con menos recursos que los otros países o individuos. Ventaja Comparativa Ver teoría de las ventajas comparativas

