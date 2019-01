Glosario de Términos Sobre Economía parte II

Título Definición Factores de producción Insumos y elementos que se requieren para producir una mercancía o servicio, tales como tierra, trabajo y capital. Filtración Término con se utiliza para representar la proporción del ingreso que se destina al ahorro y las importaciones (en términos de las propensiones marginales al ahorro, a las importaciones e impuestos). Flotación Pura de una Moneda Situación en la cual la cotización o precio de una moneda se determina por interacción entre la oferta y la demanda, sin intervención del Banco Central. También llamada flotación libre. Flotación Sucia Consiste en la fijación del tipo de cambio de acuerdo con la oferta y la demanda de divisas, en presencia de una intervención del Banco Central orientada a evitar movimientos bruscos o erráticos de la cotización de la moneda nacional. También llamada flotación libre. Flujo Circular de la Renta Modelo descriptivo de los ingresos y pagos realizados por los distintos agentes en una economía. Frontera de Posibilidades de Producción Gráfico que representa la combinación óptima de bienes que puede producir una economía, utilizando eficientemente todos los recursos disponibles. Fuerza de Trabajo Población en edad de trabajar que se encuentra ocupada o desocupada. Excluye a los niños, estudiantes y personas que no buscan empleo. Funciones del Dinero Hay tres motivos principales para el uso del dinero: como medio de pago, ya que sirve para comprar bienes y servicios; como unidad de medida de los precios, y como almacén de valor cuando utilizamos el dinero como medio de ahorro. Función de Ahorro Relación entre el ahorro familiar o de un país y los factores que lo determinan tal como los distintos niveles de ingreso. Función de Consumo Relación entre el consumo, el ingreso y los factores que lo determinan. Función de Producción Relación entre el nivel de producto y la cantidad de insumos utilizados. Fusión Proceso de unión de dos o más empresas bajo un único control mediante compra, intercambio de acciones u otros medios.

Título Definición Ganancias Corporativas Ingresos brutos menos egresos de una corporación. Ganancias de Capital Ingreso obtenido sobre el ahorro o capital invertido. También se define como la diferencia entre el precio de venta de un activo y su precio de compra. Gasto Autónomo Porción de la demanda que no está determinado por el nivel de producción. El gasto público y el componente de inversión asociada con las expectativas, se consideran gasto autónomo. Gasto Público Compras de bienes, servicios y transferencias realizadas por los organismos públicos o el Estado. Gasto de Consumo Personal En las cuentas nacionales se define como las compras de bienes y servicios realizadas por las familias de un país. Gran Depresión Profunda y prolongada recesión económica y alto desempleo que caracterizó la economía de los EE.UU y buena parte de los países industrializados durante 1929 y los años treinta.

Título Definición Habilitación de Billetes y Monedas Es el acto mediante el cual se autoriza la puesta en circulación de los billetes y/o monedas. High Yield Bond Index Índice construido por J.P. Morgan, que muestra la evolución de los bonos de alto rendimiento de los mercados industrializados. Hiperinflación Período caracterizado por una tasa de inflación extremadamente elevada. Se considera un período caracterizado por un incremento rápido y sustantivo del nivel general de precios. Hipótesis del Ciclo Vital Teoría del consumo desarrollada por Franco Modigliana, que hace hincapié en el papel que desempeñan el ahorro y los préstamos como instrumentos para transferir recursos de las épocas de la vida en las que la renta es alta a las épocas en las que es baja. Un ejemplo es el ahorro durante el ciclo de trabajo como preparación para la jubilación. Hipótesis del Círculo Vicioso de la Pobreza Tendencia de las naciones pobres a perpetuar su situación debido a la baja capacidad de ahorro para financiar y acumular el suficiente capital. Hipótesis del Ingreso Permanente Teoría del consumo desarrollada por Milton Friedman, según la cual la gente elige su nivel de consumo en función de su renta permanente y utiliza el ahorro y los préstamos para estabilizar su consumo en respuesta a las variaciones transitorias de la renta.

Título Definición Ilusión Monetaria Las personas tienen ilusión monetaria si su comportamiento se altera cuando hay un cambio proporcional en los precios, rentas monetarias y los activos y pasivos medidos en términos monetarios sin tomar en cuenta el nivel de precios. Importaciones Compra de bienes y servicios que realiza el país al resto del mundo Impuesto Inflacionario Equivale a una transferencia desde los tenedores de dinero al gobierno. La tasa de impuesto es la tasa de inflación y la base impositiva es el monto de los saldos monetarios mantenidos. Impuesto Progresivo Gravamen que se incrementa a medida que aumenta el nivel de ingreso de los contribuyentes. Tal es el caso del Impuesto Sobre la Renta. Impuesto Regresivo Gravamen que disminuye a medida que el nivel de ingreso de los contribuyentes aumenta. Impuesto Sobre la Renta Gravamen directo que se determina mediante la aplicación de un porcentaje a los ingresos netos obtenidos por las personas naturales y jurídicas (empresas) definidas como contribuyentes. Impuesto al Consumo Gravamen aplicado a los bienes y servicios específicos que adquieren los consumidores. Tal es el caso del Impuesto al Valor Agregado. Impuesto al Valor Agregado Es un impuesto que grava únicamente el valor añadido en cada fase de los procesos de producción y distribución. Impuestos Directos Gravamen que pagan los contribuyentes según el nivel de ingreso y riqueza, cuya recaudación es realizada directamente por la autoridad tributaria. Impuestos Indirectos Gravamen que se aplica al gasto en bienes y servicios específicos. Impuestos de este tipo son el arancel de aduana, el impuesto al valor agregado e impuestos sobre las ventas. Impuestos Netos Ingresos impositivos que recauda el gobierno menos las trasferencias y subsidios que reciben las familias y empresas. Incertidumbre Situación bajo la cual se desconocen las probabilidades de ocurrencia asociadas a los diferentes resultados de un determinado evento. Incidencia Tributaria Cuantía de la carga impositiva finalmente pagada por los distintos individuos o grupos. Indicadores Adelantados Conjunto de variables cuyo comportamiento o fluctuación se anticipa a otras, marcando la dirección de los cambios. Indice Medida de una o grupo de variables cuya base es igual a 100. Indice de Confianza del Inversionista (ICI) Índice, desarrollado por los profesores Ken Froot y Paul O´Connell, y construido por el Banco de Inversión State Street, que está basado en la teoría financiera que asigna un valor preciso a los cambios en la voluntad de los inversionistas a mantener una mayor o menor proporción de activos riesgosos. Indice de Precios Indicador estadístico que mide la variación de los precios en un período determinado. Indice de Precios Laspeyres Indicador estadístico que mide la variación de los precios en una canasta fija de bienes y servicios. Indice de Precios Paasche Indicador estadístico que mide la evolución de los precios en una canasta variable de bienes y servicios. Indice de Precios al Consumidor (IPC) Indicador estadístico que mide la evolución de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo familiar durante un período determinado. Para el cálculo del IPC se adopta un año de referencia, llamado año base, cuyo nivel inicial es 100, y se selecciona una lista representativa de los bienes y servicios que consumen los hogares (la canasta). Se determina la importancia relativa que tiene cada rubro en el gasto de consumo familiar, proporción que en términos técnicos se denomina estructura de ponderaciones del IPC. Indice de Precios al Mayor Indicador estadístico que mide la variación de los precios en el ámbito de los establecimientos mayoristas. Indice de Precios del Productor Indicador estadístico que mide la variación de los precios a nivel del productor. Excluye margen de comercialización de los bienes y servicios. Industria En el Sistema de Cuentas Nacionales, la industria está formada por el conjunto de establecimientos que elaboran un producto o servicio similar. El término industria también se usa para identificar al grupo de empresas dedicadas a la producción de bienes manufacturados. Inflación Fenómeno caracterizado por el aumento continuo y generalizado de los precios de bienes y servicios que se comercializan en la economía. Inflación de Costos Alza de los precios causada por un aumento en los componentes del costo de producción, tales como salarios, impuestos, beneficios, intereses y devaluación de la moneda, provocados por perturbaciones en la oferta agregada. Inflación de Demanda Alza de los precios de los bienes y servicios ocasionada por una expansión del nivel del gasto interno de la economía, principalmente del consumo de las familias y del gasto del gobierno. Información Asimétrica Situación en la que un comprador y un vendedor tienen información diferente sobre una misma transacción. Información Imperfecta Situación caracterizada por falta de información en relación con variables y datos relevantes, tales como precios, oferta, demanda y otros. Ingreso Agregado Suma total del ingreso percibido por los dueños de los factores productivos: tierra, trabajo y capital. También flujo de ingreso generado en el proceso de producción. Ingreso Corriente Cantidad de dinero que se recibe en un período determinado, sin modificación de los activos y pasivos. El principal ingreso corriente de las familias proviene de los sueldos y salarios. Ingreso Familiar Suma de todos los sueldos, salarios, ganancias, pagos de interés, alquiler, transferencias y otras formas de ingreso de una familia en un período determinado. Ingreso Marginal Ingreso adicional que se deriva de la fabricación y venta de una unidad adicional de producto. Ingreso Monetario Ingreso que se percibe en forma de dinero. Excluye otras formas de ingreso, tales como donaciones y transferencias en bienes. Ingreso Nacional Bruto Ingreso percibido por el uso de los factores productivos que son propiedad de agentes nacionales, se encuentren fuera o dentro del país. Ingreso Nacional Neto Ingreso Nacional Bruto menos depreciación de los activos fijos. Ingreso Permanente Ingreso promedio que se espera percibir en el futuro asociado al rendimiento de la riqueza personal. Ingreso Personal Disponible Ingreso personal menos el pago de impuestos. Ingreso sobre la Propiedad Ingreso proveniente de dividendos, intereses y alquileres. Insumos Bienes y servicios que se utilizan en el proceso de producción. Integración Económica Asociación entre países con el propósito de fomentar el comercio y la coordinación de políticas sectoriales, mediante la eliminación de tarifas y de otras barreras a las relaciones entre países.

Título Definición Intermediarios Financieros Bancos e instituciones financieras que actúan como intermediarios entre los que tienen dinero para prestar y los que desean obtener dinero en préstamo. Interés Cargo que un deudor paga a un prestamista por el uso de los fondos que éste le proporciona. Generalmente se expresa como una tasa de porcentaje anual. Inversión Aplicación de recursos destinados a producir nuevo capital. Cuando la aplicación de los fondos es en instrumentos financieros, la inversión se denomina Inversión Financiera; mientras que se le llama Inversión Real cuando los recursos se destinan a la adquisición de bienes de capital (planta, equipos, vivienda e inventarios). Inversión Bruta Adquisición de activos fijos y formación de inventarios. Puede ser pública o privada. Inversión Neta Inversión bruta menos la depreciación de los activos fijos. Inversión No Residencial Compras de las empresas en máquinas, equipos, herramientas e inventarios. Inversión Residencial Adquisición de viviendas y edificaciones por parte de las e

