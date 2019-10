Mientras Venezuela se cae a pedazos, Guaidó solo plantea cómo solución «salir a marchar y escuchar sus discursos»

CARACAS.– Desde que fue juramentado como presidente de la asamblea nacional, el señor Juan Guaido llenó de las que cada día se acercan más a convertirse en falsas expectivas a la población venezolana que se encuentra en precarias condiciones de salud, higiene, y económicas..

Muchos lo han visto cómo un salvador, pero desde la época de independencia cuando se elegían los presidentes por aclamación (el que llevaba más barra ganaba), él, Juan Guaidó, solo se ha visto reproducir un guión que se ha ido enrollando en un espiral sin fin ni salida, pareciera que quisiera dar un paso pero retrocede dos, con cada discurso que ha dado, hemos visto que ha alargado sus propuestas, que solo se quedan en eso, propuestas pero nada de ejecutar las supuestas funciones que el díce que ha asumido. Mientras, en Miraflores sigue sentado y mandando Maduro.

El cuentadante

Los Estados Unidos, ha retenido una cantidad de millones de dólares de PDVSA y le han dado la firma en las cuentas del país a Juan Guaidó para que haga uso de ese dinero, entonces, porqué no compra comida, medicinas, plantas eléctricas, combustibles (ya PDVSA no produce) y la hace llegar a las personas? sino es así, entonces no dispone de ese dinero en realidad..

¿va a seguir Juan Gaudió con el discursito de pedirle a los militares que dejen pasar la ayuda humanitaria?, si supuestamente 60 países le han dado el apoyo…

Ok, declaró estado de emergencia.. y ¿con qué se come eso?, pronto los pocos negocios que tienen productos que vender que aun no los han saqueado se quedaran sin nada, y no saben cuando les despacharan, las carnicerias muy pocas están trabajando, solo las que tenían planta eléctrica pudieron extender un poco y salvar sus productos, pero aún así tuvieron que regalar parte, tanto por estar por descomponerse o para evitar que los saquearan..

Hambre, Misera y Muerte.

En medio del mega apagón, solo pasaron pocas horas, para que la gente saliera a las calles a buscar agua y alimentos, los especuladores haciendo de las suyas, una bolsa de hielo llegó a costar $10 dólares americanos, recargar el celular 10 minutos costaba $1 dólar.

Amigos lectores, la gente en la calle está literalmente cayendo muerta, por hambre, por sed, por la delincuencia, por los saqueadores, el desabastecimiento que viene cuando más o menos las cosas se regularicen va a ser Atroz, y la palabra atroz se va quedar corta..

Con mi esperanza no te metas, así sean falsas expectativas quiero creer!!

Cualquiera diría que los que escribimos este artículo estamos en contra que se solucionen las cosas en Venezuela, pues todo lo contrario, apoyamos cualquier cambio positivo para mejor, por eso hicimos nuestras propuestas para superar la crisis (que el PlanPaís no incluye), pero para aquellos que no se hacen las preguntas sobre la actitud de Guaidó de no querer ejecutar sus funciones, les dejamos este dibujo, tal vez los haga empezar a hacerse sus propias preguntas de porqué Estados Unidos solo anda en una de retórica de micrófono y redes sociales..

Este artículo fue publicado inicialmente el día 13 de marzo de 2019, se ha actualizado el 23/10/19, varios meses después este texto, cobra más sentido y más firmeza en el análisis que se hace.

