¿Hiperinflación o Especulación?: Un miserable «refresco» en Venezuela cuesta $3.46 dólares en Colombia solo $0.87

CARACAS.- La principal condición para que un producto eleve su precio durante un proceso hiperinflacionario es que el mismo sea escaso de producir o importar, tendería a equilibrarse si aumenta la oferta y los comercios compiten con los precios nada de eso sucede en la Venezuela dolarizada de facto.

A diario los precios suben cuando sube el dólar, pero cuando baja la divisa, también suben, por lo que los bienes y servicios no están siguiendo una lógica al respecto de la forma en que debería moverse la economía.

Es importante acotar que cuando son productos importados, los comerciantes se han quejado de un impuesto adicional en dólares aplicado a cada contenedor que deben nacionalizar.

Tomando cómo referencia el precio de una bebida gaseosa, algo que en cualquier parte del mundo es asequible hasta por los más pobres, en Venezuela se ha vuelto cada vez un objeto de consumo para los que tiene más recursos y aun así, las presentaciones de mayor capacidad han ido cayendo en las ventas y han aparecido presentaciones más pequeñas y con un precio aparentemente «menor».

Estuvimos visitando comercios y para nuestra comparación logramos encontrar un artículo con el precio fijado en pesos colombianos, ya que es importado desde ese país por la marca que lo produce, y de acuerdo a la Cotización Oficial del Dólar en Venezuela, el costo del mismo es de $USD 3,46 lo que significa que al cambio del precio en Colombia que de acuerdo a la etiqueta es de $2800 pesos , que representan $USD 0,87 , lo que significa que el mismo producto cuesta cuatro veces más en Venezuela que en Colombia y estamos hablando de:

El que lo importa lo compra al mayor

El que lo importa lo compra con sus propias divisas y las adquiere cuando mucho a 8000 Bs/$ sino consigue suficientes en el mercado libre oficial, lo que llevaría el precio a $USD 0.35, es decir, mucho menor.

En resumen, ¿de donde sale esa estructura de costos? y no solo es con una bebida que en realidad nadie debería beber por la cantidad obscena de azúcar que tiene y lo que puede provocar problemas de salud, es con casi cualquier producto que vemos en los anaqueles, por ejemplo, el costo del jabón en polvo es igualmente vulgar y atenta contra el bolsillo de los venezolanos.

