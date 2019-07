Indonesia: Terremoto de 7.3 estremeció la isla de Halmahera

Indonesia.- Un potente terremoto de magnitud 7,3 ha sacudido este 14 de julio la isla indonesia de Halmahera, en la provincia de Molucas septentrionales, informa el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés).

El sismo se ha producido a 102 kilómetros al noreste de la localidad de Laiwui. El epicentro delmovimiento telúrico se ha localizado a 10 kilómetros de profundidad.

Poco después, en la misma zona se han registrado otros dos sismos, de magnitud 5,2 cada uno. La profundidad de los movimientos telúricos también ha sido de 10 kilómetros.

Tras el terremoto inicial han ocurrido un total de 8 réplicas de magnitudes entre 4,9 y 5,8.

Hasta el momento se desconoce si este sismo ha provocado víctimas o daños materiales y tampoco ha generado una alerta de tsunami.

