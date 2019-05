Omar González: venezolanos pierden la vida al tratar de escapar del socialismo

Desde Vente Venezuela le pidieron al embajador Carlos Vecchio solicitar al Comando Sur “una pronta acción de ayuda a Venezuela”

(Puerto La Cruz. 20/05/2019) “Venezolanos pierden la vida al tratar de escapar del socialismo”, así lo denunció el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Omar González Moreno, al referirse al nuevo naufragio que sufrieron un grupo de connacionales al tratar de salir de Venezuela por mar.

“Unas 29 personas a bordo de un peñero, zarparon con la esperanza de salvarse de la destrucción que vive Venezuela, lastimosamente entre Güiria y Trinidad naufragaron, lo que es una clara muestra de la desesperación de los venezolanos”.

Omar González aseveró que la información que se tiene hasta el momento es que apenas una persona logró sobrevivir al trágico evento.

El parlamentario agregó que la presunta muerte de 28 venezolanos se le suma a la lista de ciudadanos que han fallecido por responsabilidad directa de Nicolás Maduro.

“Más muertos para la ya manchada consciencia del usurpador”, sentenció el legislador.

El representante de Anzoátegui ante la Asamblea Nacional indicó que por lo menos seis, de los 29 desaparecidos en alta mar serían de la población de El Tigre, estado Anzoátegui; de los cuales dos serían menores de edad.

El asambleísta pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a los entes defensores de los Derechos Humanos, y a las naciones democráticas del mundo que “habrán bien los ojos y vean lo que ocurre en Venezuela”.

El diputado por Vente Venezuela indicó que “la promesa de Chávez se cumplió, dijo que íbamos a ser como ‘el mar de la felicidad de Cuba’, y ya vemos como reeditamos a los balseros cubanos, al embarcarnos en peñeros para salvarnos de este socialismo que mata de hambre a millones de ciudadanos”.

Comando Sur

Omar González Moreno en nombre de Vente Venezuela le envió un mensaje al embajador legítimo de Venezuela en Washington, Carlos Vecchio, para que apresure todos los contactos posibles con el Comando Sur para que “vengan a ayudarnos”.

“Necesitamos ayuda y la necesitamos lo más rápido posible. Necesitamos el apoyo de los demócratas del mundo. Somos una mayoría desarmada contra una minoría armada, violenta y decidida a violentar todos los derechos que puedan y les dejen violentar”.

El legislador precisó que sólo con la intervención de paz de los aliados del pueblo de Venezuela se podrá echar del poder a los usurpadores que han destruido a la nación.

