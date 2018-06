SIN ANESTESIA: Para vivir De La Diáspora

Es innumerable el número de venezolanos que los últimos años a salido huyendo del país por haber sido victima del gobierno muchos y otros huyendo de la miseria continuada a la que ha sometido el gobierno continuista de las políticas del difunto Hugo Chavez.

Dicha migración obligada a hecho que tantos y tantos venezolanos hayan huido a Europa y Estados Unidos como principales destinos donde han solicitado refugio, y tiempo más reciente países de Suramérica como Colombia Perú, Ecuador entre otros continúan recibiendo a venezolanos.

Muchos de estos gracias al esfuerzo han logrado ya establecerse y esto ha permitido que comiencen a ayudar a sus familias con el envío de alimentos y dinero el cual es enviado a través de las famosas remesas, lo cual se ha convertido en una vía para ayudar a las familias que han sido separadas por la situación generada por los bagres rojos.

Según Migration and Development Brief (reseña sobre migración y desarrollo) el Banco Mundial proyecta que en 2017 el envío de remesas a Venezuela se ubicó en orden de 289 millones de dólares, con lo cual el gobierno podrá hacerse de los dólares que envían los venezolanos en el extranjero, para realizar importaciones, estabilizar el control de cambio y aumentar las reservas monetarias.

Todo forma parte de una patraña montada por el gobierno siguiendo los pasos de Cuba al de esta manera utilizar el dinero de los venezolanos que no están bancarizados en el país donde ahora residen lo que les dificulta el envió de dinero y deben utilizar las vías que ofrecen las casas de cambio.

Alrededor del 14% de los venezolanos este año ha manifestado según la encuesta realizada por Datos a enviado dinero a sus familias este año y aprovechándose de esta situación ahora el gobierno de Nicolás Maduro a instaurado un sistema para el cambio de las divisas en tres casas de Cambio donde imponen el precio.

Maduro pretende ponerle mano a entre 1000 y 1500 millones de dólares este año por este concepto con lo cual el gobierno que esta en ruinas pretende oponerle mano a este dinero constante y sonante que le serviría para su subsistencia.

Ahora cual cáncer que carcome el país, los comunistas esperan vivir a costa de la diáspora que auxilia a quienes tanto necesitan por la destrucción generalizada que ha instaurado la dictadura durante mas de 18 años en Venezuela, siguiendo el ejemplo de Cuba ahora nos acercamos cada día más a seguir los pasos del mar de la felicidad.

@germanpareder

Germanparedes9@gmail.com

SIN ANESTESIA: Para vivir De La Diáspora was last modified: by

Loading...

SIN ANESTESIA: Para vivir De La Diáspora

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):