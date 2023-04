3 Teléfonos inteligentes con buen rendimiento, buena cámara y buena batería

Si estás buscando un teléfono inteligente que te ofrezca un buen rendimiento, una buena cámara y una buena batería sin gastar mucho dinero, estás de suerte.

En este artículo te presentamos los 3 teléfonos inteligentes que valen entre $200 y $300 y que son los mejor valorados por los usuarios según diferentes fuentes.

El primero es el POCO X4 GT, un teléfono que destaca por su potente procesador MediaTek Dimensity 1100, que le permite soportar la red 5G y ejecutar juegos exigentes sin problemas.

Además, cuenta con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, una pantalla IPS de 6.6 pulgadas con resolución FHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz, una cámara trasera cuádruple de 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP y una cámara frontal de 16 MP. Su batería es de 5000 mAh y admite una carga rápida de 67 W. Su precio es de unos $299.

El segundo es el Google Pixel 5a 5G, un teléfono que sobresale por su excelente cámara trasera dual de 12.2 MP + 16 MP, que ofrece unas fotos y vídeos de gran calidad gracias al software de Google.

También tiene una cámara frontal de 8 MP, un procesador Qualcomm Snapdragon 765G con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, una pantalla OLED de 6.34 pulgadas con resolución FHD+ y una batería de 4680 mAh con carga rápida de 18 W. Su precio es de unos $449, pero se puede encontrar por menos de $300 en algunas ofertas.

El tercero es el Samsung Galaxy A53 5G, un teléfono que brilla por su diseño elegante y su pantalla Super AMOLED de 6.5 pulgadas con resolución FHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz.

También tiene un procesador Samsung Exynos 2100 con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, una cámara trasera cuádruple de 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP y una cámara frontal de 32 MP. Su batería es de 5000 mAh y soporta una carga rápida de 25 W. Su precio es de unos $399, pero se puede conseguir por menos de $300 en algunas promociones.

Estos son los 3 teléfonos inteligentes que valen entre $200 y $300 y que son los mejor valorados por los usuarios.

Todos ellos ofrecen unas prestaciones muy equilibradas y una buena relación calidad-precio.

¿Cuál te gusta más?

3 Teléfonos inteligentes con buen rendimiento, buena cámara y buena batería was last modified: by

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: