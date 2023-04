3 Teléfonos inteligentes buenos y baratos mejor valorados por los usuarios.

¿Estás buscando un teléfono inteligente nuevo pero no quieres gastar mucho dinero?

¡No te preocupes, hay muchas opciones de calidad por menos de 200 dólares!

En este artículo te vamos a hablar de los 3 teléfonos inteligentes que valen menos de 200 dólares y son los mejor valorados por los usuarios. ¡Sigue leyendo y descubre cuáles son!

El primero es el Xiaomi Redmi Note 11S, un móvil que destaca por su pantalla AMOLED de 6,43 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 90 Hz, su procesador MediaTek Dimensity 920 que ofrece un buen rendimiento para juegos y aplicaciones, su cámara trasera de 108 MP que captura fotos increíbles, y su batería de 5.000 mAh que te garantiza una buena autonomía.

Además, tiene un diseño elegante y cómodo, con un lector de huellas lateral y un conector de auriculares. Puedes encontrarlo por unos 193 dólares en Amazon.

El segundo es el Samsung Galaxy A33 5G, un móvil que te permite disfrutar de la conectividad 5G por un precio muy asequible. Tiene una pantalla LCD de 6,4 pulgadas con resolución HD+ y tasa de refresco de 90 Hz, un procesador MediaTek Dimensity 700 que cumple con las tareas cotidianas, una cámara trasera de 48 MP que ofrece una buena calidad de imagen, y una batería de 5.000 mAh que soporta una carga rápida de 15 W.

Además, tiene un diseño moderno y resistente al agua y al polvo, con una certificación IP67. Puedes encontrarlo por unos 199 dólares en la tienda oficial de Samsung.

El tercero es el OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, un móvil que te ofrece una experiencia fluida y rápida gracias a su pantalla AMOLED de 6,43 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 90 Hz, su procesador Qualcomm Snapdragon 750G que te permite ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo, su cámara trasera de 64 MP que te permite grabar vídeos en 4K, y su batería de 4.500 mAh que admite una carga rápida de 30 W.

Además, tiene un diseño minimalista y atractivo, con un lector de huellas en pantalla y un altavoz estéreo. Puedes encontrarlo por unos 199 dólares en la tienda oficial de OnePlus.

Estos son los 3 teléfonos inteligentes que valen menos de 200 dólares y son los mejor valorados por los usuarios. ¿Cuál te gusta más? ¿Te animas a comprar alguno? ¡No lo dudes, son excelentes opciones para renovar tu móvil sin gastar mucho dinero!

