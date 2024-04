5 Curiosidades de Daytona Beach

Aquí hay 5 curiosidades sobre Daytona Beach



La playa más famosa del mundo desde 1920:

Daytona Beach ha sido conocida como la » playa más famosa del mundo» desde la década de 1920 .

Esto se debe en parte a sus amplias playas de arena blanca, que son perfectas para tomar el sol, nadar y practicar surf.

Carreras en la playa:

Daytona Beach es famosa por sus carreras de coches en la playa que se celebraron desde 1903 hasta 1936. Debido a las preocupaciones de seguridad, las carreras se trasladaron al Daytona International Speedway, que se inauguró en 1950 .

Menor riesgo de huracanes:

Daytona Beach tiene un menor riesgo de huracanes que muchas otras regiones costeras de Florida. Esto se debe a su ubicación en la costa este de Florida, que generalmente evita la fuerza total de las tormentas que azotan el estado.

Capital mundial de la motocicleta:

Daytona Beach es conocida como la «Capital mundial de la motocicleta». La ciudad alberga la reunión anual de bicicletas Bike Week, que se lleva a cabo la primera semana de marzo, y Biketoberfest, que se lleva a cabo a fines de octubre. Estos eventos atraen a cientos de miles de motociclistas de todo el mundo.

Residente infame:

La residente más infame de Daytona Beach fue Aileen Wuornos. Wuornos fue una asesina en serie que asesinó a siete hombres entre 1989 y 1990. Su historia fue contada en la película Monster, protagonizada por Charlize Theron, quien ganó un Premio de la Academia a la Mejor Actriz por su papel.

