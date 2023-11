5 Deportes que se practican en la Ciudad de Interlaken

Interlaken es una ciudad suiza conocida por su belleza natural y sus actividades al aire libre. Entre ellas, se destacan algunos deportes que son ideales para los amantes de la aventura y la adrenalina. En este artículo, te presentamos cinco deportes que se practican en la Ciudad de Interlaken y que te harán vivir experiencias inolvidables.

1. Parapente:

El parapente es una actividad que consiste en volar con un paracaídas ligero que se lanza desde una altura. Es una forma de disfrutar de las vistas panorámicas de los lagos y las montañas que rodean a Interlaken, así como de sentir la libertad y la emoción de surcar el cielo. Hay varias escuelas y empresas que ofrecen cursos y vuelos de parapente para todos los niveles y edades.

2. Rafting:

El rafting es un deporte acuático que consiste en descender por un río con rápidos a bordo de una balsa inflable. Es una actividad que requiere de trabajo en equipo, coordinación y valentía, ya que se enfrentan corrientes, olas y obstáculos. En Interlaken, se puede practicar rafting en el río Lütschine, que tiene tramos de diferentes grados de dificultad y que ofrece paisajes espectaculares.

3. Esquí:

El esquí es uno de los deportes más populares en Suiza, ya que cuenta con numerosas estaciones y pistas para todos los gustos y habilidades. Interlaken es un punto de partida ideal para acceder a algunas de las mejores zonas de esquí del país, como Grindelwald, Wengen o Mürren. Además, se puede practicar esquí durante todo el año, gracias al glaciar Jungfraujoch, que está a más de 3.000 metros de altitud.

4. Bungee jumping:

El bungee jumping es una actividad extrema que consiste en lanzarse al vacío desde una gran altura con una cuerda elástica atada a los tobillos. Es una forma de poner a prueba los límites del miedo y la adrenalina, así como de disfrutar de una sensación única e irrepetible. En Interlaken, se puede practicar bungee jumping desde un teleférico que cruza el valle de Grindelwald, a 134 metros sobre el suelo.

5. Senderismo:

El senderismo es un deporte que consiste en caminar por senderos naturales con fines recreativos o deportivos. Es una actividad que permite apreciar la belleza y la diversidad del paisaje suizo, así como respirar aire puro y relajarse. En Interlaken, hay cientos de kilómetros de senderos para todos los niveles y preferencias, desde rutas fáciles y familiares hasta trekkings exigentes y alpinos.

