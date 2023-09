5 Hoteles donde alojarse en la Ciudad de Maracaibo

Maracaibo es una de las ciudades más importantes de Venezuela, con una rica historia, una vibrante cultura y una gran variedad de atracciones turísticas. Si estás planeando visitar esta hermosa ciudad, te presentamos cinco hoteles donde alojarte en la Ciudad de Maracaibo que te ofrecen comodidad, seguridad y calidad.

1. Hotel Intercontinental Maracaibo:

Este hotel de cinco estrellas se encuentra a orillas del lago de Maracaibo, ofreciendo una vista espectacular y un ambiente tranquilo. Cuenta con 252 habitaciones equipadas con todas las comodidades, un restaurante de cocina internacional, una piscina al aire libre, un gimnasio, un spa y un centro de negocios. Además, está cerca de los principales puntos de interés de la ciudad, como el Puente sobre el Lago, el Teatro Baralt y la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá.

2. Hotel Crowne Plaza Maruma:

Este hotel de cuatro estrellas se ubica en el centro comercial y financiero de Maracaibo, ofreciendo una ubicación estratégica para los viajeros de negocios y de placer. Dispone de 378 habitaciones con aire acondicionado, internet inalámbrico, televisión por cable y minibar. También cuenta con un casino, un centro de convenciones, tres restaurantes, dos bares, una piscina, un gimnasio y un salón de belleza.

3. Hotel Venetur Maracaibo:

Este hotel de cuatro estrellas se sitúa en el sector norte de la ciudad, cerca del aeropuerto internacional La Chinita. Ofrece 410 habitaciones con vista al lago o a la ciudad, dotadas de aire acondicionado, internet inalámbrico, televisión por cable y caja fuerte. Asimismo, dispone de un restaurante buffet, un lobby bar, una piscina con tobogán, un parque infantil, un gimnasio, una cancha de tenis y un salón de eventos.

4. Hotel El Paseo:

Este hotel de tres estrellas se localiza en el sector oeste de la ciudad, cerca del centro histórico y cultural. Tiene 80 habitaciones con aire acondicionado, internet inalámbrico, televisión por cable y nevera. Además, cuenta con un restaurante de comida típica e internacional, una cafetería, una sala de reuniones y un estacionamiento privado.

5. Hotel Maracaibo Cumberland:

Este hotel de tres estrellas se halla en el sector este de la ciudad, cerca del centro comercial Sambil. Posee 86 habitaciones con aire acondicionado, internet inalámbrico, televisión por cable y teléfono. También tiene un restaurante de comida nacional e internacional, un bar, una piscina, una sala de conferencias y un servicio de traslado al aeropuerto.

