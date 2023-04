Abren la ruta turística, Del páramo a la playa sin salir de Mérida..

La mejor ruta turística de Venezuela

UNA TRAVESÍA LLENA DE ENCANTOS: “DEL PÁRAMO A LA PLAYA SIN SALIR DE MÉRIDA”

Se trata de mostrarles a los venezolanos y extranjeros la diversidad de la oferta que presenta Mérida como destino turístico.

El presidente de la Corporación Merideña de Turismo ( Cormetur ), Inti Sarcos, anunció recientemente la creación de la ruta turística que lleva por nombre “Del páramo a la playa sin salir de Mérida”. Esta pretende mostrarles a los venezolanos y extranjeros la diversidad de la oferta del mejor destino de Venezuela: Mérida.

Para Sarcos, el turista puede estar en la montaña tomándose un café caliente, a las siete de la mañana, con cascadas y riachuelos congelados y, luego de la travesía, en el mismo día, tomarse el agua de un delicioso coco, acompañado de un buen pescado frito, a orillas de la playa.

Ha iniciado el impulso de esta novel ruta

Bajo la dirección del Gobierno de Mérida, liderado por Jehyson Guzmán, Cormetur inició el impulso de esta ruta, “que —según Sarcos— comienza en lo alto del Collado del Cóndor, te traslada a la población de Piñango y, luego de descubrir esos parajes inmensos, misteriosos y solitarios del Parque Nacional Sierra de la Culata, alcanza la vía de Torondoy y Las Virtudes, que comunica a San Cristóbal. Te pasea por encantos naturales hasta llegar a Palmarito, donde los visitantes serán recibidos por San Benito y el sabor de un maravilloso pueblo que se mueve al ritmo de los tambores, y que conforma una cultura única que es parte del Estado Bolivariano de Mérida”.

El presidente de Cormetur recomienda hacer esta ruta en sentido Collado del Cóndor – Piñango – San Cristóbal de Torondoy – Las Virtudes – Palmarito, para mayor disfrute._ Una experiencia en rústicos Según relató Sarcos, recientemente se llevó a cabo esta experiencia con las organizaciones de rústicos de Mérida, en un recorrido que partió de la ciudad y, después de dos horas, alcanzó el Collado del Cóndor, dónde se hizo una parada para seguir hasta Piñango, en un recorrido de una hora de bajada. Allí se hizo una segunda pausa y se continuó hasta llegar a San Cristóbal de Torondoy. Esta etapa dura aproximadamente cuatro horas, “en medio de un paisaje espectacular que permite descubrir el lago de Maracaibo entre las montañas”. Luego de San Cristóbal de Torondoy, se pasa por la población de Las Virtudes y se llega a Palmarito, con una distancia total de 170 kilómetros desde el punto de partida, en la ciudad de Mérida. Es una experiencia única para propios y visitantes, señaló Sarcos, quien invitó a la población a disfrutar de este camino, “porque ya se cuenta con el apoyo de las organizaciones de rústicos de la ciudad capital”.

Graficas: Prensa Somos Mérida/Fernando Pulido

Abren la ruta turística, Del páramo a la playa sin salir de Mérida.. was last modified: by