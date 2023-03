5 recetas de deliciosa comida vegana con pocos ingredientes

¿Te gustaría preparar platos veganos deliciosos y nutritivos con pocos ingredientes?

En este post te voy a mostrar 10 recetas de comida vegana que puedes hacer en menos de 30 minutos y que solo requieren de ingredientes básicos que seguro tienes en tu despensa.

Estas recetas son perfectas para el día a día, para comer sano y variado sin complicarte la vida. ¡Vamos a verlas!

Hummus de remolacha

Una versión colorida y sabrosa del clásico hummus, ideal para untar en pan, tostadas o crudités. Solo necesitas remolacha cocida, garbanzos, tahini, ajo, limón, sal y comino. Tritura todo en un procesador de alimentos o batidora hasta obtener una crema suave y homogénea. Puedes decorar con semillas de sésamo, perejil o cilantro picado.

Ensalada de lentejas y aguacate

Una ensalada completa y saciante que combina lentejas cocidas, aguacate, tomate, cebolla morada, lechuga y un aliño de vinagre de manzana, aceite de oliva, sal, pimienta y orégano. Mezcla todos los ingredientes en un bol grande y disfruta de esta ensalada fría o templada.

Crema de calabacín y almendras

Una crema suave y cremosa que se prepara con calabacín, cebolla, ajo, caldo de verduras, almendras crudas y sal. Sofríe la cebolla y el ajo picados en una olla con un poco de aceite, luego añade el calabacín troceado y el caldo. Cuece hasta que el calabacín esté tierno y tritura con las almendras hasta obtener una crema fina. Puedes servir con pan tostado o picatostes.

Arroz con verduras al curry

Un plato sencillo y aromático que se hace con arroz basmati, zanahoria, calabacín, cebolla, ajo, curry en polvo, leche de coco, sal y cilantro fresco. Cuece el arroz según las instrucciones del paquete y reserva. En una sartén con aceite, saltea la cebolla y el ajo picados hasta que estén blandos, luego añade la zanahoria y el calabacín cortados en dados pequeños y el curry. Cocina unos minutos más y agrega la leche de coco y la sal. Deja que hierva a fuego lento hasta que las verduras estén tiernas y sirve con el arroz espolvoreado con cilantro.

Hamburguesas de quinoa y champiñones

Unas hamburguesas jugosas y sabrosas que se hacen con quinoa cocida, champiñones picados, avena molida, cebolla, ajo, salsa de soja, perejil, sal y pimienta. En una sartén con aceite, sofríe la cebolla y el ajo picados hasta que estén dorados, luego añade los champiñones y la salsa de soja y cocina hasta que se evapore el líquido. En un bol grande, mezcla la quinoa, la avena, el perejil, la sal y la pimienta. Añade la mezcla de champiñones y amasa bien hasta obtener una masa compacta. Forma las hamburguesas con las manos o con un molde y cocínalas en una plancha o sartén engrasada hasta que estén doradas por ambos lados. Puedes servir con pan de hamburguesa vegano, lechuga, tomate, cebolla caramelizada o salsa veganesa.

