Crema de champiñones

Ingredientes 2 cucharadas de mantequilla

1/4 cebolla picada

230 gramos de champiñones frescos

1 diente de ajo picado

3 cucharadas de harina para todo uso

2 tazas de caldo de verduras o de pollo

1 taza de leche o 1/2 taza de crema de leche

1/2 cucharadita de sal

1/4 de cucharadita de pimienta Preparación Derretir la mantequilla en una cacerola mediana a fuego medio y, luego, agregar las cebollas y los champiñones; revolver. Saltear hasta que las setas hayan liberado su líquido y comenzado a dorarse. Después, añadir el ajo y saltear alrededor de 1 minuto. Incorporar la harina y cocinar durante 1-2 minutos hasta que se dore; seguidamente, verter el caldo y revolver vigorosamente para combinar (asegúrese de que no queden grumos). A continuación, añadir la leche, la sal y la pimienta. Llevar a fuego lento y cocinar sin cubrir durante unos 5-6 minutos hasta obtener la consistencia deseada.

En : Gastronomía